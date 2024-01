", a déclaré un porte-parole d'OpenAI dans un communiqué. Dean.Bot, alimenté par ChatGPT d'OpenAI, a été créé par les entrepreneurs de la Silicon Valley Matt Krisiloff et Jed Somers, qui ont lancé un super PAC nommé We Deserve Better soutenant Phillips, avant les primaires du New Hampshire, a ajouté le rapport.Le PAC a reçu 1 million de dollars du gestionnaire de fonds spéculatif milliardaire Bill Ackman, qui l'a qualifié d'"", dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X. Le super PAC avait passé un contrat avec la start-up Delphi, spécialisée dans l'IA, pour construire le robot.OpenAI a suspendu le compte de Delphi , soulignant que les règles d'OpenAI interdisent l'utilisation de sa technologie dans les campagnes politiques. Delphi a supprimé Dean.Bot après la suspension du compte, ajoute le rapport.Dean.Bot, qui comportait une clause de non-responsabilité expliquant qu'il s'agissait d'un outil d'intelligence artificielle, pouvait converser avec les électeurs en temps réel par l'intermédiaire d'un site web, dans le cadre d'une utilisation précoce d'une technologie émergente qui, selon les chercheurs, pourrait nuire considérablement aux élections, a rapporté le Post.Source : Washington PostQuel est votre avis sur cette suspension ?Pensez-vous que la position d'OpenAI soit crédible ou pertinente ?