L'essor de l'IA a été si incroyablement rapide qu'en l'espace d'une année seulement, elle a réussi à devenir le sujet de discussion central dans le monde de la technologie et dans la vie de tous les jours. La principale question que les gens ont tendance à se poser est de savoir dans quelle mesure l'IA parviendra à remplacer les humains dans un large éventail de tâches. Il s'avère que les chercheurs d'AI Impacts ont essayé de déterminer la probabilité que cela se produise à l'avenir.Les chercheurs de cette organisation ont collaboré avec l'Université d'Oxford et l'Université de Bonn pour interroger 2 778 experts qui ont publié leurs réflexions sur l'IA. Selon ces auteurs, il y a 10 % de chances que l'IA surpasse l'homme dans toutes les tâches imaginables au cours des trois prochaines années. Si la tendance actuelle se poursuit, ces experts estiment que les chances qu'elle dépasse l'homme d'ici 2047 sont de l'ordre de 50 %, tous éléments pris en compte. En ce qui concerne les professions humaines en particulier, les chercheurs ont conclu qu'il y avait 10 % de chances qu'elles soient toutes automatisées d'ici à 2037.Traduire des textes, reconnaître des objets après les avoir vus une seule fois, écrire un code de base en Python, écrire une fiction qui pourrait atteindre la liste des best-sellers du New York Times, créer un site de traitement des paiements, et même créer de grands modèles de langage qui leur sont propres pourrait devenir une réalité. L'IA progresse bien plus rapidement que ce que l'on aurait pu imaginer, ce qui rend nécessaire la réflexion sur l'avenir.Il convient de préciser qu'il s'agit peut-être des prévisions les plus pessimistes que l'on puisse faire. Des prédictions optimistes ont également vu le jour, beaucoup affirmant que l'IA complétera les emplois plutôt que de les remplacer entièrement, mais le fait est que la perspective pessimiste n'est pas moins probable que la perspective optimiste. En effet, 81 % des personnes interrogées pensent que l'IA sera capable de parler comme les experts humains d'ici 20 ans, ce qui rendrait les personnes interrogées elles-mêmes obsolètes.Source : "Thousands of AI Authors on the Future of AI" Pensez-vous que cette prédiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?