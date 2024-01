Aujourd'hui, l'internet repose sur la diffusion de vidéos en streaming, avec des sites tels que YouTube, Netflix et Twitch qui représentent près de 80 % de la bande passante mondiale. Mais alors que les écrans haute définition sont devenus la norme, moins de 10 % des flux répondent à cette exigence visuelle.Cela crée une situation frustrante pour les téléspectateurs. Lorsque l'on regarde un stream 1080p sur un écran 4K, par exemple, la vidéo doit être mise à l'échelle. Les navigateurs s'appuient principalement sur des méthodes d'interpolation de base qui rendent les images floues.L'année dernière, NVIDIA s'est attaquée à ce dilemme. Elle a développé RTX Video Super Resolution, un système basé sur l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer la netteté des vidéos diffusées en continu au-delà de ce que permettent les outils existants. Il s'agit d'une percée dans la restauration des détails perdus à cause des codecs de compression agressifs.Aujourd'hui, les chercheurs de NVIDIA se sont attaqués à une autre facette de la qualité médiocre du streaming : la couleur et le contraste. Au CES de janvier, ils ont dévoilé un nouveau compagnon du RTX VSR : le RTX Video HDR.Cette technologie est conçue pour transformer les vidéos à gamme dynamique standard (SDR) en gamme dynamique élevée (HDR) sur les écrans HDR10. En substance, RTX Video HDR utilise la puissance de l'IA pour donner vie aux vidéos standard, en leur insufflant des couleurs vives et en préservant les détails complexes qui pourraient être perdus en raison de la compression.Pour ce faire, il identifie les zones de chaque image qui bénéficieraient d'un contraste et d'une profondeur de couleur accrus. Il reconstruit ensuite ces régions pour afficher des visuels beaucoup plus vifs et nuancés qui ressortent vraiment sur les écrans compatibles HDR.Selon NVIDIA, RTX Video HDR est capable d'améliorer les vidéos provenant de n'importe quelle source, y compris les jeux, les services de streaming de films, les applications de vidéoconférence et même le contenu généré par l'utilisateur. Il préserve les détails complexes qui pourraient être compressés lors de l'encodage.RTX Video HDR a été lancé dans le cadre du January Studio Driver de NVIDIA et est désormais disponible sous la forme d'une simple option de basculement dans le panneau de configuration de NVIDIA. Une fois activée, elle convertit automatiquement toute vidéo SDR affichée dans les navigateurs basés sur Chromium comme Google Chrome et Microsoft Edge en un format HDR optimisé et époustouflant.Avec RTX Video HDR, NVIDIA ne se contente pas de résoudre un problème actuel, elle ouvre la voie à l'avenir des expériences visuelles numériques. C'est un nouvel exemple de la façon dont l'IA améliore subtilement mais significativement nos vies numériques et accélère l'évolution de notre interaction avec le contenu numérique. Associée à DLSS 3 de NVIDIA pour des taux de trame fluides et à Reflex pour une faible latence, elle laisse entrevoir un avenir où des visuels de qualité cinématographique seront accessibles dans les contenus grand public de tous les jours.Quel est votre avis sur le sujet ?