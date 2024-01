L'étude menée par Cisco auprès de 2 600 professionnels de la protection de la vie privée et de la sécurité révèle que parmi les préoccupations citées figurent les menaces pour les droits juridiques et de propriété intellectuelle d'une organisation (69 %) et le risque de divulgation d'informations au public ou à des concurrents (68 %).La plupart des organisations sont conscientes de ces risques et mettent en place des contrôles pour limiter l'exposition. 63 % ont établi des limites sur les données qui peuvent être saisies, 61 % ont des limites sur les outils GenAI qui peuvent être utilisés par les employés, et 27 % disent que leur organisation a complètement interdit les applications GenAI pour le moment. Cependant, de nombreuses personnes ont saisi des informations qui pourraient être problématiques, notamment des informations sur les employés (45 %) ou des informations non publiques sur l'entreprise (48 %).Les entreprises reconnaissent la nécessité de rassurer leurs clients sur la manière dont leurs données sont utilisées, et 98 % d'entre elles déclarent que les certifications externes en matière de protection de la vie privée sont un facteur important dans leurs décisions d'achat.", déclare Harvey Jang, vice-président de Cisco et responsable de la protection de la vie privée. "L'étude montre également qu'au cours des cinq dernières années, les dépenses en matière de protection de la vie privée ont plus que doublé, les bénéfices ont eu tendance à augmenter et les rendements sont restés élevés. Cette année, 95 % des répondants affirment que les avantages de la protection de la vie privée dépassent ses coûts, et l'organisation moyenne déclare obtenir des avantages en matière de protection de la vie privée 1,6 fois supérieurs à ses dépenses. 80 % des organisations obtiennent des avantages significatifs en termes de loyauté et de confiance grâce à leurs investissements dans la protection de la vie privée, et ce chiffre est encore plus élevé (92 %) pour les organisations les plus matures en matière de protection de la vie privée.Source : Cisco Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Que pensez-vous de l'interdiction de l'IA générative par les entreprises ?