La succession de George Carlin a porté plainte pour violation de droit d'auteur contre Dudesy, l'entreprise qui prétend avoir utilisé l'IA générative pour produire une fausse émission spéciale d'une heure imitant la voix et le style comique de la star décédée. La plainte déposée récemment devant le tribunal fédéral de Los Angeles allègue que le matériel protégé par le droit d'auteur et l'image de Carlin ont été utilisés par Dudesy sans autorisation ni licence appropriée. La plainte allègue que l'émission est "un appât à clics généré par ordinateur qui porte atteinte à la valeur des œuvres comiques de Carlin et nuit à sa réputation".La fille de l'humoriste, Kelly Carlin, a déclaré dans un communiqué : « il s'agit d'un facsimilé mal exécuté, bricolé par des individus sans scrupules pour tirer profit de l'extraordinaire popularité de mon père auprès de ses admirateurs ». La succession de Carlin et son exécuteur testamentaire, Jerold Hamza, sont cités comme plaignants dans le procès, qui allègue des violations du droit de publicité et du droit d'auteur de Carlin. Les défendeurs sont Dudesy et les animateurs de podcasts Will Sasso et Chad Kultgen. Sasso et Kultgen ont qualifié l'IA de "prochain pinceau qui sera utilisé dans toutes les facettes de la vie".L'émission spéciale prétendument générée par l'IA, intitulée "George Carlin: I'm Glad I'm Dead", a été publiée sur la chaîne YouTube du podcast Dudesy le 9 janvier, où elle est toujours en ligne et a depuis accumulé près de 500 000 vues. L'émission, qui dure une heure, a été mise en mode privé sur YouTube peu après l'introduction de la plainte. Au début de l'émission, une voix off se présentant comme le moteur d'IA utilisé par Dudesy dit avoir écouté les 50 ans de matériel de l'humoriste et qu'il a fait de son mieux pour imiter sa voix, sa cadence et son attitude, ainsi que les sujets qui l'auraient intéressé aujourd'hui.Cependant, cette déclaration a été vivement contestée par des experts et de nombreux internautes. Bien qu'il ait été présenté comme une création de l'IA, de nombreux éléments montrent que le podcast de Dudesy et l'émission spéciale elle-même n'ont pas été écrits par une IA. Et, après l'introduction de l'action en justice, un représentant de l'animateur de Dudesy, Will Sasso, l'aurait admis. « Il s'agit d'un personnage fictif de podcast créé par deux êtres humains, Will Sasso et Chad Kultgen. La vidéo YouTube "I'm Glad I'm Dead" a été entièrement écrite par Chad Kultgen », a déclaré la porte-parole Danielle Del.Mais malgré l'aveu de la porte-parole, l'avocat de la succession de Carlin, Josh Schiller, a déclaré que l'action en justices se poursuivrait. « Nous ne savons pas si ce qu'ils disent est vrai. Ce que nous savons, c'est qu'ils seront déposés. Ils produiront des documents, et il y aura des preuves qui montreront d'une manière ou d'une autre comment l'émission a été créée », a-t-il déclaré. D'après la porte-parole Danielle Del, l'émission spéciale a été écrite par un être humain qui s'est inspiré de l'œuvre de Carlin. Selon les analystes, cela pourrait changer la nature des revendications des auteurs de l'action en justice.Un humain pourrait ne pas être soumis au même type de revendications potentielles en matière de droit d'auteur que les créateurs d'une IA explicitement entraînée sur cette œuvre. Mais selon l'action en justice, même une émission spéciale entièrement écrite par un être humain serait coupable d'utilisation non autorisée du nom et de l'image de Carlin à des fins promotionnelles. « Les défendeurs ont toujours présenté l'émission spéciale Dudesy comme une émission humoristique de George Carlin générée par l'IA, où George Carlin a été "ressuscité" à l'aide de la technologie moderne », affirme l'action en justice.« En bref, les défendeurs ont cherché à tirer parti du nom, de la réputation et de l'image de George Carlin en créant, promouvant et distribuant l'émission et en utilisant des images générées de Carlin, la voix de Carlin et des images conçues pour évoquer la présence de Carlin sur scène », ajoutent les auteurs de l'action en justice. Bien que l'émission spéciale ne présente pas d'images ou de vidéos de l'humoriste (générées par l'IA ou non), la vignette de la vidéo sur YouTube montre une image générée par l'IA d'un comédien portant la queue de cheval grise caractéristique de Carlin et regardant un public.La plainte cite également de nombreux messages sur les médias sociaux où le nom et l'image de Carlin sont utilisés pour promouvoir l'émission spéciale ou le podcast de Dudesy. Les plaignants allèguent : « cela crée une association entre le podcast Dudesy et Carlin qui est préjudiciable à la réputation de Carlin, à son héritage et à la valeur de son véritable travail. Pire encore, s'il n'y est pas mis fin maintenant, les futurs modèles d'IA pourraient associer à tort l'émission spéciale de Dudesy à George Carlin et, en fin de compte, intégrer la version contrefaite des défendeurs à la production créative réelle de Carlin ».L'action en justice demande à un tribunal d'obliger Dudesy à retirer, enlever et détruire toute copie vidéo ou audio de l'émission spéciale de George Carlin, où qu'elle se trouve, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts punitifs. « Donc, non seulement ils ont porté atteinte à son image, mais ils ont menti sur la méthode employée pour le faire. La quasi-totalité de l'IA semble être un battage publicitaire destiné à susciter l'intérêt et, en fin de compte, l'investissement. Que ces clowns aillent tous en prison. Il va être hilarant de suivre le déroulement du procès intenté par la succession de Carlin », affirme un critique.Cette action en justice n'est qu'une des premières d'un nombre croissant d'actions en justice visant à lutter contre la recrudescence de l'utilisation de l'image des célébrités dans des projets d'IA sans leur autorisation préalable. Au début de cette année, Ned Luke, l'acteur qui incarne le personnage principal de GTA 5, a vivement critiqué la société d'IA qui a utilisé sa voix pour créer un chatbot vocal sans son accord. L'acteur n'a pas apprécié cette reproduction et dans une série de messages sur X, il a critiqué l'initiative de la société, affirmant qu'il s'agit d'une "escroquerie" et d'une "imitation minable" de sa voix.Stephen Fry, acteur et auteur britannique, a déclaré en septembre de l'année dernière que sa voix avait été clonée à l'aide de l'IA, sans son autorisation, en s'appuyant sur les livres audio de Harry Potter qu'il a enregistrés. Il affirme avoir été choqué par l'imitation et appelle ses collègues à lutter pour la réglementation de l'utilisation de l'IA dans le cinéma. Les syndicats d'acteurs réclament des clauses contractuelles qui les protègent contre l'exploitation de leur identité et de leur talent sans consentement et sans rémunération. Cependant, les entreprises d'IA et certains studios de cinéma s'y opposent.Les inquiétudes concernant les capacités de l'IA générative à reproduire numériquement l'image et la voix des artistes ont joué un rôle visible dans la grève de la SAG-AFTRA l'année dernière, les acteurs s'étant battus pour obtenir un consentement éclairé et des garde-fous en matière de rémunération pour l'utilisation de l'IA dans l'industrie du divertissement. Dans le même temps, la loi bipartisane "No Fakes Act" proposée par les sénateurs américains en octobre dernier vise également à introduire des lois qui protègent les artistes-interprètes contre la reproduction numérique sans leur consentement.L'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur dans les modèles d'apprentissage de l'IA est l'un des domaines juridiques les plus litigieux et les plus incertains dans le domaine de l'IA à l'heure actuelle. Ce mois-ci, des organisations de médias ont témoigné devant le Congrès pour s'opposer aux affirmations des fabricants d'IA selon lesquelles l'entraînement sur des contenus d'information était légal en vertu d'une exemption pour "usage loyal".Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Dudesy attire l'attention pour avoir utilisé l'IA afin d'imiter des célébrités notables. En avril dernier, l'ancienne star de la NFL Tom Brady a menacé d'intenter une action en justice similaire contre un autre spectacle comique généré par l'IA que la société a créé en utilisant son image. La vidéo, intitulée "It's Too Easy ! A Simulated Hour-Long Comedy Special", a depuis été retirée de la chaîne YouTube de Dudesy.Source : document de la plainte (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations de la plainte de la succession de George Carlin ?Que pensez-vous de la volte-face du représentant de Dudesy sur le processus de création de l'émission ?