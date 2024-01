Les systèmes d'IA sont tout aussi gourmands en énergie et en puissance de calcul que les cryptomonnaies. Les entreprises de minage de cryptomonnaies ont amassé au cours des dix dernières années une puissance de calcul colossale. Ces entreprises ont réussi à détourner des millions d'unités de GPU Nvidia de calcul haute performance (HPC) pour monter des chaînes d'extraction de cryptomonnaies. Plus un mineur disposait d'une puissance de calcul élevée, plus il pouvait réaliser de gros profits. Mais ces efforts ont été mis à mal par des améliorations comme la mise à jour "Merge" de la cryptomonnaie Ethereum.Selon certains rapports, cette mise à jour a rendu moins intéressant le minage des cryptomonnaies basées sur la blockchain Ethereum et les coûts de minage du bitcoin n'ont pas non plus arrangé les choses. Toutefois, au lieu de fermer, les entreprises de minage de cryptomonnaies se reconvertissent en fournisseurs de services de cloud computing aux entreprises d'IA. Ainsi, la société canadienne Hive Blockchain a changé de nom en juillet dernier pour devenir Hive Digital Technologies et a annoncé qu'elle se tournait vers l'IA. Elle envisage maintenant d'aider les startups d'IA à entraîner facilement leurs modèles d'IA.« Hive est une force pionnière du secteur du minage de cryptomonnaies depuis 2017. L'adoption d'un nouveau nom signale un changement stratégique important visant à exploiter le potentiel de la technologie de calcul des GPU dans le cloud (un outil essentiel dans le monde de l'IA), de l'apprentissage automatique et de l'analyse avancée des données, ce qui nous permet d'élargir nos canaux de revenus avec notre flotte de GPU Nvidia », a déclaré la société dans son annonce à l'époque. Le président exécutif de l'entreprise, Frank Holmes, note que la transition avait nécessité beaucoup de travail. Il a déclaré au Guardian Australia :« Passer du minage d'Ethereum à l'hébergement de services de GPU dans le cloud implique l'achat de nouveaux serveurs puissants pour nos GPU, la mise à niveau de l'équipement réseau et le passage à des centres de données de niveau supérieur. Le seul point commun est que les GPU sont "les bêtes de somme" dans les deux cas. Fournir un accès aux GPU via le cloud nécessite un matériel d'appui haut de gamme et un environnement de centre de données plus sûr et plus rapide. La courbe d'apprentissage est raide dans le secteur des nuages de GPU, mais notre équipe s'adapte bien et apprend rapidement ».Depuis l'avènement l'IA générative en 2023, une demande sans précédent de puissance de calcul a émergé, parallèlement à la demande d'applications utilisant cette technologie. Des outils tels que ChatGPT d'OpenAI nécessitent des milliers de GPU pour traiter toutes les informations entrantes et sortantes. La semaine dernière, Nvidia a comparé les GPU à des métaux rares pour l'IA, affirmant qu'ils sont "fondamentaux" pour le fonctionnement de l'IA générative aujourd'hui. Le cabinet d'analyse Fortune Business Insights estime que la taille du marché mondial des GPU était évaluée à 2,39 milliards de dollars en 2022.Selon le rapport, la talle du marché devrait passer de 3,16 milliards de dollars en 2023 à 25,53 milliards de dollars en 2030. Nvidia affirme que plus de 40 000 entreprises utilisent les GPU Nvidia pour l'IA et le calcul accéléré. Pour répondre à la demande, Nvidia a annoncé en août qu'elle triplerait sa production de GPU. La demande en puissance de calcul est telle que même les principaux acteurs du cloud computing ne parviennent pas à y faire face tout seuls. En novembre, Microsoft a signé un accord pluriannuel avec Oracle pour que ce dernier fournisse de la puissance de calcul à son chabot d'IA Bing Chat (Copilot).Selon un rapport publié l'année dernière par la société française Schneider Electric, l'énergie nécessaire pour alimenter tout ce matériel équivaut à celle d'un petit pays. D'autres rapports estiment que l'intégration de grands modèles de langage (LLM) dans les moteurs de recherche pourrait se traduire par une multiplication par cinq de la puissance de calcul et par d'importantes émissions de carbone. Cela rappelle les rapports sur la consommation énergétique des cryptomonnaies. Il a été estimé en 2021 que le bitcoin seul a une consommation énergétique annuelle supérieure à celle de l'Argentine toute entière.Récemment, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré à Davos qu'une percée énergétique était nécessaire pour alimenter les progrès de l'IA. « Il n'y a aucun moyen d'y parvenir sans une percée », a-t-il déclaré, suggérant qu'il s'agissait d'une motivation pour investir davantage dans la fusion nucléaire. Les entreprises d'IA comme OpenAI gardent secrets leurs chiffres sur les émissions de CO2, mais les experts estiment que la formation de GPT-3 a consommé 1 287 mégawattheures d'électricité et généré 552 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 123 voitures alimentées par des combustibles fossiles pendant un an.D'un autre côté, Iris Energy, une entreprise de centres de données opérant au Canada et au Texas, a déclaré qu'il a prévu dès le départ de se tourner vers l'IA à l'avenir. « Iris n'a pas eu besoin de modifier son mode de fonctionnement lorsque l'essor de l'IA s'est produit », a déclaré le cofondateur Daniel Roberts au Guardian Australia. La société vante toujours ses capacités de minage de bitcoins, mais elle a déclaré récemment qu'elle est bien positionnée pour "l'informatique à forte densité de puissance" avec 100 % d'énergie renouvelable. Selon le PDG, il ne s'agit pas de choisir entre le minage de bitcoins et l'IA.« Je pense que si l'on compare le bitcoin à l'IA, le marché atteindra simplement l'équilibre en fonction de la demande de chaque produit. Ainsi, le bitcoin est demandé en tant qu'une réserve de valeur, l'or 2.0. Il augmentera, il y aura une incitation économique à le sécuriser. Par contre, l'IA étant de plus en plus adoptée, les gens seront prêts à payer pour cela. En ce qui nous concerne, nous avons la possibilité de passer de l'un à l'autre et d'optimiser en fonction du chemin parcouru », a déclaré Roberts. Holmes a déclaré que Hive considérait également que les deux secteurs fonctionnaient maintenant en parallèle.« Nous aimons l'activité de minage de bitcoins, mais ses revenus sont plutôt imprévisibles. La fourniture de GPU via le cloud devrait bien la compléter. Les revenus devraient être plus stables, tout en offrant des marges attrayantes et la possibilité d'une croissance rapide », a-t-il déclaré. Malgré un "hiver cryptographique" en 2023, la valeur du bitcoin a atteint le 11 janvier son plus haut niveau en deux ans, soit 49 061 $, après que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a approuvé les premiers fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis. Il est repassé sous la barre des 45 000 dollars depuis.Selon certains critiques, même si la consommation d'énergie ne baisse pas, les entreprises de minage de cryptomonnaies qui se tournent vers l'IA font une meilleure utilisation de la puissance de calcul dont elles disposent. « Contrairement aux cryptomonnaies, l'IA effectue un travail réel qui aide les gens dans leur vie personnelle et au travail. Même s'ils sont sujets à des erreurs, les chabots d'IA peuvent simplifier la recherche, faciliter le travail des utilisateurs, et bien d'autres », note un critique. Les cryptomonnaies sont considérées par beaucoup comme un danger pour l'humanité en raison de leur consommation d'énergie.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des entreprises de cryptomonnaies qui se tournent vers l'IA ?Selon vous, l'IA représente-t-il une meilleure utilisation de toute cette puissance de calcul ?