Today we're releasing Code Llama 70B: a new, more performant version of our LLM for code generation — available under the same license as previous Code Llama models.



• CodeLlama-70B

• CodeLlama-70B-Python

• CodeLlama-70B-Instruct

Code Llama 70B a été entraîné sur 500 milliards de tokens de code et de données associées. Il peut traiter et générer des séquences de code plus longues grâce à une fenêtre contextuelle de 100 000 tokens. Selon Meta, Code Llama 70B utilise une technique appelée auto-attention pour comprendre les structures de code. Il peut mettre en œuvre des algorithmes, des tris, des recherches et bien d'autres choses encore à partir de textes ou d'extraits de code dans de nombreux langages tels que Python, C++, Javascript et Java.L'outil alimenté par l'IA comprend des variantes qui ont été affinées pour des tâches spécifiques. L'une de ces variantes est CodeLlama-70B-Instruct, qui a été entraînée à comprendre les instructions en langage naturel. Il existe également une version axée sur Python, appelée CodeLlama-70B-Python. Grâce à un entraînement supplémentaire sur 100 milliards de jetons de code Python, elle génère du Python avec "", selon Meta.", a écrit Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dans un message publié sur Facebook. "Le Code Llama 70B peut être téléchargé gratuitement sous la même licence ouverte que les modèles Code Llama précédents. Meta précise que cette licence permissive permet aux utilisateurs universitaires et commerciaux de modifier le modèle.Quel est votre avis sur Code Llama 70B ?Pensez-vous qu'il puisse rivaliser avec GitHub Copilot ?