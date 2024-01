You can now bring GPTs into any conversation in ChatGPT - simply type @ and select the GPT.



This allows you to add relevant GPTs with the full context of the conversation. pic.twitter.com/Pjn5uIy9NF — OpenAI (@OpenAI) January 30, 2024

commencez une conversation dans ChatGPT. Utilisez n'importe quel modèle GPT. Cela n'a pas d'importance ;

tapez "@" (sans les guillemets) dans la boîte de dialogue ;

à partir de là, recherchez le modèle GPT que vous souhaitez intégrer à la conversation ;

cliquez sur celui que vous voulez ;

vous pouvez ensuite commencer par interagir avec lui ;

au cours d'une seule conversation, faites appel à autant de modèles GPT que vous le souhaitez en utilisant cette stratégie.

"GPT Mentions" est la dernière fonctionnalité ajoutée à ChatGPT par OpenAI. Cette fonctionnalité simple marque une étape importante dans le plan directeur d'OpenAI visant à fournir un assistant universel utile dans la vie de tous les jours. Encore en version bêta, la nouvelle fonctionnalité n'est disponible que pour certains utilisateurs payants (ChatGPT Plus). Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT n'auront vraisemblablement pas accès à la mise à jour. Les utilisateurs de la version payant de ChatGPT ont repéré la nouvelle fonctionnalité depuis quelques jours. OpenAI n'a fait une annonce officielle que cette semaine.Le fonctionnement de cette fonctionnalité est simple. En utilisant le symbole "@" suivi du nom d'un modèle GPT spécifique, les utilisateurs peuvent appeler de manière transparente des modèles GPT personnalisé dans la conversation. Cette approche améliore non seulement la polyvalence de l'expérience de chat, mais ouvre également la voie à un service d'assistant plus personnalisé et plus complet. À en croire les commentaires, la fonction semble réjouir de nombreux utilisateurs. « J'ai hâte de voir les GPT se disputer entre eux, surtout lorsqu'ils sont configurés pour avoir des personnalités différentes », a écrit un critique.Pour rappel, lors de la toute première conférence des développeurs d'OpenAI, l'entreprise a présenté une fonctionnalité appelée "Custom GPT" qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots et de les monétiser sur le GPT Store lancé ultérieurement. Le GPT Store est un espace où l'on peut trouver des versions personnalisées de modèles GPT. OpenAI a indiqué que plus de 3 millions de modèles GPT personnalisés ont déjà été créés. Mais selon les données de Similarweb, les modèles GPT personnalisés ne représentent que 2,7 % de l'ensemble du trafic sur le site Web d'OpenAI et ce trafic diminue chaque mois.Avec cette mise à jour, OpenAI vise à transformer ChatGPT en une plateforme plus inclusive. Elle vise à faciliter l'intégration de divers systèmes d'IA basés sur GPT, en simplifiant le processus qui permet à tout utilisateur d'exploiter les capacités collectives de ces modèles d'IA. « OpenAI construit une architecture qui permet à l'utilisateur d'orchestrer plusieurs agents pour tirer parti de "l'intelligence en essaim". Une fois que les modèles GPT seront autonomes et que les modèles principaux pourront appeler les GPT de leur propre chef pour résoudre des tâches, je pense que ce sera très intéressant », explique un utilisateur.Informant de cette nouvelle fonctionnalité par le biais d'un message sur X (ex-Twitter), OpenAI a écrit : « vous pouvez désormais introduire des modèles GPT dans n'importe quelle conversation dans ChatGPT - il vous suffit de taper "@" et de sélectionner le modèle GPT. Cela vous permet d'ajouter des modèles GPT pertinents dans le contexte complet de la conversation ». Les modèles GPT personnalisés ont accès à Internet, au générateur d'images DALL-E et aux interpréteurs de code. En plus des capacités intégrées, les développeurs peuvent également définir des actions personnalisées en fournissant des API au modèle GPT.La nouvelle fonctionnalité étend les capacités de ChatGPT bien au-delà de la fonction de chat. Elle peut contribuer à l'automatisation des flux de travail et à la gestion de tâches quotidiennes complexes à l'aide de l'IA. En permettant aux modèles GPT et aux plug-ins personnalisés d'interagir dans la même interface de chat, ChatGPT offre les "meilleures" fonctionnalités pour aider les utilisateurs dans les tâches. Cette fonction sera unique à ChatGPT, le poussant devant de nombreux autres chatbots tels que Google Bard, Anthropic Claude 2, etc. Selon les analystes, il pourrait être difficile de rivaliser avec OpenAI sur ce point.« À une époque marquée par des avancées technologiques rapides, GPT Mentions apparaît comme un changement de paradigme, redéfinissant la productivité dans les tâches quotidiennes. Avec cette fonctionnalité, ChatGPT présente une approche holistique de l'interaction avec l'IA, avec une boîte à outils personnalisée pour améliorer l'efficacité et la créativité », note un critique. Voici ci-dessous comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT (pour les utilisateurs de version payante) :Un utilisateur qui a essayé la nouvelle fonctionnalité partage son expérience : « le seul inconvénient de la fonctionnalité GPT Mentions est que je l'ai trouvée parfois boguée. Comme tout produit bêta, il faudra du temps pour le perfectionner. À l'avenir, j'espère que cette fonctionnalité sera étendue pour nous permettre de poser une question à plusieurs modèles GPT en même temps sans avoir à les envoyer séparément. Je suis sûr que cela arrivera ». Sam Altman, PDG d'OpenAI, a récemment souligné l'importance de l'adaptabilité et de la personnalisation dans la stratégie de développement d'OpenAI.Cette vision va au-delà du simple perfectionnement de GPT-4 pour s'aligner sur les préférences et les styles individuels des utilisateurs. Elle englobe l'intégration de données personnelles telles que les courriels et les calendriers, ce qui permet d'adapter les réponses et les fonctionnalités de l'IA aux besoins uniques de chaque utilisateur. Cela pose toutefois des préoccupations en matière de vie privée.Source : OpenAIQue pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité GPT Mentions de ChatGPT ?Cette fonctionnalité est-elle utile ? Partagez votre expérience si vous l'avez déjà essayé.Comment comptez-vous exploiter la fonctionnalité GPT Mentions pour redéfinir votre activité ?