Je suis arrivé à Anguilla en 1994. J'ai commencé par faire du courrier électronique, car il n'y avait pas de courrier électronique ni d'Internet sur l'île. Et je voulais avoir un nom de domaine .ai. J'ai donc contacté Jon Postel, qui était responsable de tous ces domaines de premier niveau. Il m'a dit qu'il n'y avait personne qui s'occupait du domaine .ai, est-ce que vous voulez vous en charger ? Et j'ai dit : "D'accord". C'est vraiment comme ça que ça s'est passé !



À un moment donné, je me suis dit que cela ne devrait pas être à mon nom, n'est-ce pas ? J'ai donc modifié le contact administratif [IANA] pour qu'il s'agisse du gouvernement d'Anguilla. Mais quelqu'un d'autre l'a vu et a convaincu le gouvernement de le lui céder, de sorte qu'il est allé à cette entreprise de Taïwan. Au bout de quelques années, ils ont disparu. Ils ne répondaient ni aux courriels, ni aux appels téléphoniques, ni à quoi que ce soit d'autre.



Et nous l'avons récupéré. Un certain nombre de petits pays ont été très perturbés par la perte de leurs noms de domaine, et je dirais que nous avons failli le faire.

L'île d'Anguilla est un territoire d'outre-mer de la Grande-Bretagne. Dans les années 1980, lorsque l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) distribuait les domaines géographiques à deux lettres, Anguilla a eu la chance de recevoir le domaine .ai. Cette chance s'est transformée en véritable fortune, avec un énorme afflux d'enregistrements de domaines au cours des deux dernières années, qui ont massivement stimulé l'économie de l'île. La demande pour le nom de domaine .ai est portée par les startups d'IA telles que Stability.ai, Bodyguard.ai, Character.ai, Mistral.ai, etc., ou encore xAI du milliardaire Elon Musk.« Le boom des ventes de domaines .ai a été déclenché par l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. Dans les cinq mois qui ont suivi, nos ventes ont été multipliées par quatre. Puis elles se sont stabilisées à ce nouveau niveau, beaucoup plus élevé. C'est incroyable, nous représentons déjà un tiers du budget du gouvernement », a déclaré Vince Cate, développeur de logiciels installé sur l'île d'Anguilla, à IEEE Spectrum. Diplômé de l'université de Californie à Berkeley, Cate s'occupe de l'administration du domaine .ai pour Anguilla depuis de nombreuses décennies. Cate a déclaré que la tendance devrait se poursuivre.Selon le développeur, l'île d'Anguilla engrange environ 3 millions de dollars par mois grâce aux enregistrements de sites Web .ai, mais il prévoit que ce chiffre va au moins doubler à mesure que les domaines seront renouvelés. « Nous enregistrons les domaines pour une durée de deux ans, et tout l'argent que nous gagnons actuellement provient donc des nouveaux domaines. Si nous restons à ce niveau de 3 millions de dollars par mois pour les nouveaux domaines, lorsque les renouvellements commenceront dans un an, nous passerons à 6 millions de dollars par mois », a-t-il déclaré au cours d'un entretien.Cate a expliqué que l'île d'Anguilla a failli passer à côté de toute cette manne financière, car le gouvernement a cédé le domaine .ai à un moment donné à une entreprise taïwanaise avant de le récupérer peu de temps après la disparition de cette dernière. Voici un extrait des déclarations de Cate lors de son entretien avec le magazine IEEE Spectrum :Pour Anguilla, territoire d'environ 16 000 habitants, ce niveau de revenu est extrêmement important. L'impact sur l'île d'Anguilla devrait durer aussi longtemps que la ferveur suscitée par l'IA. L'île ne fait que 102 kilomètres carrés et dépend du tourisme, des banques offshore et de la pêche pour une grande partie de son PIB, estimé à 300 millions de dollars en 2020 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (bien avant que la manne de l'IA ne commence à affluer). Si la tendance se poursuit à la hausse comme le prévoit Cate, l'île pourrait gagner jusqu'à 72 millions de dollars d'ici à 2025.Mais beaucoup de critiques se montrent sceptiques à cet égard. « Est-il vraiment raisonnable de s'attendre à une création régulière de 3 millions de dollars de noms de domaine sur une période aussi longue ? L'IA est vraiment à la mode actuellement, de sorte que plusieurs projets voient le jour, et encore plus d'idées de projets. Et les gens achètent des noms de domaine pour tous ces projets, même ceux qu'ils ne construiront pas. Je parierais que beaucoup de ces domaines ne seront même pas renouvelés et que le nombre de domaines nouvellement créés ne se maintiendra pas longtemps », a écrit un critique.D'autres critiques pensent que les choses devraient se stabiliser après la disparition ou l'abandon de certains projets. « Difficile à dire, mais de nombreuses tendances n'ont pas disparu, elles se sont simplement atténuées. Le domaine .io n'a jamais disparu pour la technologie. On aurait pu penser que la bulle du développement d'applications mobiles aurait éclaté il y a 10 ans, mais elle s'est maintenue malgré le fait qu'elle n'apportait pas vraiment de valeur à la plupart des gens qui pensaient en avoir besoin. Le domaine .finance est toujours présent. Le nombre de sites .ai va aussi se stabiliser », a écrit un critique.Il faut noter que l'île d'Anguilla n'est pas le premier territoire à engranger des millions grâce à son nom de domaine de premier niveau. L'île de Tuvalu, située dans le Pacifique Sud, a bénéficié du domaine .tv qui lui a été attribué. Mais Cate note beaucoup de différences. Selon le développeur, il existe une différence cruciale entre la manière dont Tuvalu et Anguilla ont chacune géré leurs domaines très demandés. Alors que Tuvalu travaille depuis longtemps avec des partenaires commerciaux tels que Verisign et GoDaddy pour obtenir une licence pour le domaine .tv, Anguilla gère elle-même les enregistrements.« Tuvalu a donné [les enregistrements de domaine] à une grande entreprise étrangère, qui s'est enfermée pour 50 ans. Nous, nous le faisons localement. Le gouvernement reçoit donc la quasi-totalité de l'argent. Et ce n'est pas ce qui se passait à Tuvalu, n'est-ce pas ? La majeure partie de l'argent n'allait pas au pays », a déclaré Cate. L'année dernière, les données indiquaient que le nombre total d'enregistrements de sites Web .ai a doublé et qu'Anguilla devait percevoir jusqu'à 30 millions de dollars en frais d'enregistrement de domaines pour 2023. Lors de l'interview, Cate n'a pas dit si les prévisions étaient justes.Source : interview de Vince CateQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur l'économie de l'île d'Anguilla ?Pensez-vous également que cette tendance va se poursuivre à la hausse ?