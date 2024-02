Imaginons que vous visitiez San Francisco et que vous souhaitiez planifier quelques heures de shopping à la recherche de trouvailles vintage uniques. Il vous suffit de demander à Maps ce que vous recherchez, par exemple "des lieux à l'ambiance vintage à San Francisco". Nos modèles d'IA analyseront les informations riches de Maps sur les entreprises et les lieux à proximité, ainsi que les photos, les évaluations et les avis de la communauté Maps, afin de vous proposer des suggestions fiables.



Les résultats sont classés par catégories utiles, comme les magasins de vêtements, les magasins de vinyles et les marchés aux puces, et s'accompagnent de carrousels de photos et de résumés d'avis qui expliquent pourquoi un lieu peut être intéressant à visiter.



Peut-être avez-vous aussi envie de manger un morceau dans un endroit où l'ambiance vintage est toujours présente. Poursuivez la conversation en posant une question complémentaire telle que "Que diriez-vous d'un déjeuner ?" Maps vous suggérera des lieux qui correspondent à l'ambiance vintage que vous recherchez, comme un restaurant à l'ancienne situé à proximité. Vous pouvez ensuite enregistrer les lieux dans une liste afin de les organiser, de les partager avec vos amis ou d'y revenir à l'avenir.





Ces résultats alimentés par l'IA sont également très utiles si l'on est spontané ou si l'on doit changer les plans soudainement. Par exemple, si on est en déplacement et qu'il commence à pleuvoir, il suffirait de demander à Maps "activités pour un jour de pluie" pour obtenir des suggestions d'activités en intérieur. On obtiendra des suggestions utiles, comme des spectacles humoristiques ou des cinémas. Si on cherche des activités pour toute la famille, on peut poser une question complémentaire du type "Quelles sont les activités pour les enfants ?" On verra apparaître des lieux tels que des bowlings, des musées pour enfants ou des aires de jeux intérieures, en fonction de l'endroit où l'on est, ainsi que des points forts basés sur les commentaires des personnes qui y sont allées.



Imaginons que vous visitiez San Francisco et que vous souhaitiez planifier quelques heures de shopping à la recherche de trouvailles vintage uniques. Il vous suffit de demander à Maps ce que vous recherchez, par exemple "". Nos modèles d'IA analyseront les informations riches de Maps sur les entreprises et les lieux à proximité, ainsi que les photos, les évaluations et les avis de la communauté Maps, afin de vous proposer des suggestions fiables.Les résultats sont classés par catégories utiles, comme les magasins de vêtements, les magasins de vinyles et les marchés aux puces, et s'accompagnent de carrousels de photos et de résumés d'avis qui expliquent pourquoi un lieu peut être intéressant à visiter.Peut-être avez-vous aussi envie de manger un morceau dans un endroit où l'ambiance vintage est toujours présente. Poursuivez la conversation en posant une question complémentaire telle que "" Maps vous suggérera des lieux qui correspondent à l'ambiance vintage que vous recherchez, comme un restaurant à l'ancienne situé à proximité. Vous pouvez ensuite enregistrer les lieux dans une liste afin de les organiser, de les partager avec vos amis ou d'y revenir à l'avenir.Ces résultats alimentés par l'IA sont également très utiles si l'on est spontané ou si l'on doit changer les plans soudainement. Par exemple, si on est en déplacement et qu'il commence à pleuvoir, il suffirait de demander à Maps "" pour obtenir des suggestions d'activités en intérieur. On obtiendra des suggestions utiles, comme des spectacles humoristiques ou des cinémas. Si on cherche des activités pour toute la famille, on peut poser une question complémentaire du type "" On verra apparaître des lieux tels que des bowlings, des musées pour enfants ou des aires de jeux intérieures, en fonction de l'endroit où l'on est, ainsi que des points forts basés sur les commentaires des personnes qui y sont allées.

À l'aide de grands modèles de langage (LLM), la nouvelle fonctionnalité analyse les plus de 250 millions de lieux figurant sur Google Maps et les contributions de plus de 300 millions de guides locaux afin d'obtenir des suggestions basées sur la recherche. La nouvelle fonctionnalité se veut plus conversationnelle que l'expérience de recherche habituelle. Selon l'entreprise, cette fonction devrait permettre de générer des recommandations, même pour les requêtes les plus niches ou les plus spécifiques.En octobre, Google a mis à jour Maps pour qu'il ressemble davantage à un outil de recherche, en introduisant diverses fonctionnalités alimentées par l'IA, comme les résultats de photos et la possibilité de suggérer des lieux spécifiques lorsque l'on saisit des requêtes vagues comme "". La nouvelle fonction d'IA générative semble être la prochaine étape de l'évolution de Maps vers une destination permettant de découvrir de nouveaux endroits plutôt que de l'utiliser uniquement pour la navigation.Vous avez enfin trouvé un jour où toute l'équipe peut se retrouver. Le problème ? Chacun a des préférences différentes : un ami est végan, un autre ne veut pas s'aventurer dans les quartiers chics et un autre encore a un chien qui ne le quitte jamais. Avec autant d'éléments à prendre en compte, vous allez avoir besoin d'aide pour trouver l'endroit idéal.Selon Google, l'IA générative dans Maps aidera à le faire, quels que soient les besoins (spécifiques, de niche ou généraux). Il suffit de dire ce que l'on cherche et les grands modèles de langage (LLM) analyseront les informations détaillées de Maps sur plus de 250 millions de lieux et les idées fiables de la communauté Google de plus de 300 millions de contributeurs pour faire rapidement des suggestions d'endroits à visiter.Cette expérience d'accès anticipé est lancée aux États-Unis auprès de certains guides locaux, qui comptent parmi les membres les plus actifs et les plus passionnés de la communauté Maps. Leurs idées et leurs précieux commentaires aideront Google à façonner cette fonctionnalité afin qu'elle puisse êtra roposer à tout le monde au fil du temps.Goolge déclare que "Voici comment cette nouvelle fonctionnalité devrait ressembler :Quel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité de Maps ?Pensez-vous qu'elle puisse être crédible ou pertinente ?