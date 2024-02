Et Meta a prévenu que cela pourrait coûter plus de 30 milliards de dollars par an

", a déclaré Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Meta, le jeudi 1 février. Il s'agissait d'une attaque en règle contre les concurrents Google, Microsoft et OpenAI, qui entraînent leurs modèles d'IA sur les données du web public explorées chaque jour par leurs moteurs de recherche.Au-delà de la technologie d'IA générative que Meta propose déjà dans sa lutte contre les autres puissances de la Big Tech (y compris Apple, qui a laissé entendre lors de sa conférence téléphonique sur les résultats de jeudi qu'elle lancerait un produit d'IA générative dans le courant de l'année), Zuckerberg vise l'"intelligence générale", le concept encore non prouvé d'une IA à usage général capable de gérer la plupart des tâches mieux que l'être humain.", a déclaré M. Zuckerberg, alors même que son équipe de direction a fait allusion au prix élevé de la réalisation du projet. Les dépenses d'investissement de Meta pourraient augmenter de 9 milliards de dollars cette année, pour atteindre un total de 30 à 37 milliards de dollars, contre 28,1 milliards de dollars en 2023.Et l'entreprise a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la nouvelle norme, notant que "Ce n'est probablement pas une coïncidence si Meta a annoncé jeudi son tout premier dividende en espèces aux investisseurs. Le nouveau dividende trimestriel de 50 cents, ainsi que les solides résultats de l'activité principale de publicité de Meta, ont enflammé l'action de Meta, qui a grimpé de 14,5 % dans les échanges après les heures de bourse.Zuckerberg a initialement dévoilé sa vision de l'intelligence artificielle générale le mois dernier dans une vidéo Instagram Reels. Jeudi, il a développé le plan, le décrivant non pas comme un projet scientifique lointain, mais comme un effort qui incorporera l'AGI dans les produits Meta tels que Facebook, Instagram et Whatsapp.", a-t-il déclaré. "Pour concrétiser sa vision de Meta en tant que leader de l'IA, Mark Zuckerberg doit encore préciser comment l'activité des utilisateurs de Meta sera utilisée comme données d'entraînement pour l'IA de Meta et comment l'entreprise gérera les problèmes potentiels liés à la protection de la vie privée des utilisateurs.Il reste à voir si la confiance de Zuckerberg dans la valeur des données d'entraînement de Meta par rapport au vaste corpus de données web utilisé par Google est un avantage aussi important qu'il le croit. Google possède le trésor de données de YouTube, de Google Office et de son moteur de recherche. Toutefois, l'IA de Google est étroitement liée à des sources et ne peut donc progresser qu'à la mesure du talent des ingénieurs, alors que Zuckerberg a souligné que le modèle Llama de son entreprise, qui est une source ouverte, constituait un autre avantage clé.Les bénéfices mis à part, la semaine a été riche en événements pour le patron de Meta. Hier, jeudi, Zuckerberg a été critiqué lors d'une audition au Sénat américain, au cours de laquelle il a notamment présenté ses excuses aux familles dont les enfants sont morts des suites de préjudices infligés par les médias sociaux. (Bien qu'il n'ait pas accepté de dédommager les familles pour les préjudices subis, à la demande du sénateur Hawley).Bien que les excuses aient pu être déchirantes pour Zuckerberg, sa valeur nette a augmenté de 1,6 milliard de dollars (selon Forbes) jeudi, grâce à la performance boursière de Meta.Mark Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats de MetaQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la stratégie adoptée par Meta dans la course à l'IA est pertinente et cohérente ?