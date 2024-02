Les données compilées par certains analystes font état de plus de 262 600 licenciements dans le secteur de la technologie au cours l'année dernière. L'année précédente, les géants de la technologie en avaient licencié plus de 70 000. Mais ce n'est pas fini ; les licenciements massifs se poursuivent en 2024. Par exemple, Alphabet employait environ 182 000 personnes à la fin de l'année 2023, contre plus de 190 000 à la fin de l'année 2022. Et les licenciements chez Alphabet se sont poursuivis en 2024, avec environ 1 000 suppressions supplémentaires. L'entreprise prévoit de réduire encore ses effectifs.Dans le même temps, les dépenses d'Alphabet en matière d'investissements ont augmenté en 2023 et devraient croître davantage en 2024. « En ce qui concerne les dépenses d'investissement, nos dépenses d'investissement déclarées au quatrième trimestre se sont élevées à plus de 11 milliards de dollars, principalement en raison d'investissements dans notre infrastructure technique, la composante la plus importante étant les serveurs suivis des centres de données », a déclaré Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street. Elle a également ajouté :« L'augmentation des investissements au quatrième trimestre reflète nos perspectives d'applications extraordinaires de l'IA pour les utilisateurs, les annonceurs, les développeurs, les entreprises en nuage et les gouvernements dans le monde entier, ainsi que les opportunités de croissance à long terme qui en découlent ». Les géants de la technologie augmentent leurs dépenses en IA, à la fois pour vendre à d'autres entreprises et pour gérer et simplifier leur propre travail interne. Pour cela, ils ralentissent au mieux les embauches dans les domaines autres que l'IA et, au pire, suppriment des emplois dans ces divisions.Le développement de l'IA nécessite des investissements massifs en matière de capitaux, notamment en serveurs et en centres de données, ce qui représente un grand défi pour les entreprises. Ainsi, certaines entreprises d'IA pourraient opter pour plus de licenciements. Les critiques tirent la sonnette d'alarme sur les bouleversements induits par l'IA sur le marché de l'emploi et l'avenir incertain des employés licenciés. « C'est triste parce que les emplois deviennent plus faciles/obsolètes avec le déploiement de l'IA, alors que le coût de la vie augmente et que nos salaires sont relativement plus bas », note un critique.« Ma femme travaille dans le secteur de l'assurance. L'IA effectue désormais 63 % du travail qu'elle et ses collègues avaient l'habitude de faire. Cela fait un an qu'elle ne sert presque plus à rien à son employeur et elle pourrait être licenciée à tout moment. Elle vit constamment avec cette peur et va au travail chaque matin sachant que cela pourrait être sa dernière journée. La mise en œuvre de l'IA dans les entreprises devrait être soumise à un débat pour déterminer comment faire en sorte que l'économie et la société demeurent viables. Les inégalités s'accroissent à une vitesse sans précédent », affirme un autre.Alphabet, la société mère de Google, semble également investir dans des capacités d'IA pour réduire ses propres coûts. Porat a évoqué la rationalisation des opérations au sein d'Alphabet grâce à l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un réalignement plus large des dépenses entraînant des suppressions d'emplois et un rythme d'embauche beaucoup plus lent. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'Alphabet suspend les embauches. Porat a souligné que l'embauche se concentrera désormais sur les meilleurs talents techniques et selon la nouvelle orientation de l'entreprise, la priorité devrait être donnée aux talents en IA.Chez Microsoft, la volonté de gagner la bataille des applications et des services d'IA s'est accompagnée d'une réduction du nombre d'employés travaillant dans des domaines désormais relégués au second plan. Microsoft a licencié plus de 10 000 employés en 2023, puis près de 2 000 autres dans son unité de jeux cette année. Même avec de nouvelles embauches axées sur les talents en IA, Microsoft comptait 2 % d'employés en moins à la fin de l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Et tout comme Alphabet, Microsoft met un accent important sur les investissements à venir dans le domaine de l'IA.« Nous nous attendons à ce que les dépenses d'investissement augmentent de manière significative en raison des investissements dans notre infrastructure cloud et d'IA. Notre engagement à augmenter nos investissements dans le cloud et l'IA est guidé par la demande des clients et une opportunité de marché substantielle. Alors que nous augmentons ces investissements, nous restons concentrés sur la réalisation de gains d'efficacité à travers chaque couche de notre pile technologique et sur une gestion disciplinée des coûts à travers chaque équipe », a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft.Certains critiques remettent sur la table l'épineuse question du revenu universel . Selon eux, cela permettrait d'éviter l'effondrement. « C'est pourquoi nous avons besoin d'un revenu de base universel. De plus en plus d'entreprises vont remplacer les travailleurs par l'IA afin d'augmenter leurs profits, mais davantage de personnes seront au chômage ou occuperont des emplois mal rémunérés. Ils doivent être taxés davantage et nous avons besoin d'un revenu universel de base, sinon le monde va vite devenir une dystopie infernale avec quelques riches et la pauvreté pour tous les autres », affirme un critique.De nombreux commentaires soutiennent l'idée d'un revenu universel. Pour l'heure, aucune des entreprises engagées dans la course à l'IA ne semble se préoccuper des conséquences relatives aux licenciements massifs et aux emplois rendus obsolètes par l'IA. Selon certains critiques, la société devrait redéfinir ce que "travailler" et "vivre de son travail" signifient tant qu'il est encore temps. Par ailleurs, les gouvernements semblent également très peu s'intéresser aux impacts de l'IA sur le marché de la main-d'œuvre, alors qu'ils investissent également massivement dans le développement de la technologie.« Si rien n'est fait dès maintenant, la société se divisera. On verra des familles multigénérationnelles partager une maison. Les grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants vivront tous ensemble. Quelques privilégiés parmi les 20 % les mieux lotis s'en sortiront. Il y aura une grande classe de travailleurs pauvres. L'économie s'effondrera, car les consommateurs n'auront plus aucun pouvoir d'achat et ne pourront pas s'offrir les biens et services produits par les entreprises. Les entreprises ne pourront plus réaliser leurs superprofits. Un tel scénario pourrait facilement conduire à une guerre civile », affirme un critique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des suppressions massives d'emplois au profit de l'IA ?Les entreprises se tirent-elles une balle dans le pied en optant pour cette solution ?Selon vous, à quoi ressemblera la société dans un avenir proche si cette tendance se poursuit ?Quel est votre avis sur la question du revenu universel ? Est-elle plus pertinente plus que jamais ?Comment les travailleurs pourraient-ils s'en sortir à l'ère de l'IA ?