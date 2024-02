Microsoft a réalisé des investissements agressifs dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique au cours des dernières années. Depuis 2029, la firme de Redmond a jeté son dévolu sur OpenAI, le laboratoire de recherche en IA le plus en vue, et a investi plusieurs milliards de dollars pour soutenir les efforts de la startup. Elon Musk, qui a cofondé OpenAI en 2015 avec Sam Altman, mais en est parti en 2018 après un désaccord sur la gestion, a dénoncé à plusieurs reprises l'approche agressive de Microsoft. Toutefois, le partenariat entre OpenAI et Microsoft semble plus solide que jamais et Nadella en est fier.Nadella est en Inde et il a commencé sa visite en annonçant que l'entreprise fournira des compétences à 2 millions de personnes pour aider à faire du pays une nation à la pointe de l'IA. Lors de l'événement Microsoft CEO Connection à Mumbai, Nadella a expliqué comment Microsoft Copilot, son chatbot d'IA piloté par le grand modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, aide les gens à terminer leur travail plus rapidement. Parlant de Copilot, il a fait une allusion voilée à Google Gemini et à d'autres grands modèles de langage, affirmant que ces produits concurrents sont actuellement loin derrière GTP-4 en matière de performance.« Nous avons le meilleur modèle aujourd'hui. Même avec tout le battage médiatique, un an après, GPT-4 reste le meilleur. Nous attendons l'arrivée de la concurrence. Elle arrivera, j'en suis sûr, mais le fait est que nous avons le grand modèle de langage le plus performant du marché », a déclaré Nadella. Comme l'a expliqué Nadella l'année dernière, l'IA a favorisé la croissance rapide de Microsoft Azure, le service cloud de l'entreprise, et lui permet d'atteindre de nouveaux sommets : « nous comptons aujourd'hui 53 000 clients Azure AI. Plus d'un tiers d'entre eux ont rejoint Azure au cours des 12 derniers mois ».« Notre nouvelle offre de modèles en tant que service permet aux développeurs d'utiliser facilement les grands modèles de langage de nos partenaires tels que Cohere, Meta et Mistral sur Azure sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente. Et nous avons un grand élan avec notre service Azure OpenAI. Nous avons également ajouté la prise en charge des derniers modèles d'OpenAI, y compris GPT-4 Turbo, GPT-4 avec Vision, Dall-E 3, ainsi que le réglage fin. Les clients continuent également à choisir Azure pour simplifier et accélérer leurs migrations vers le cloud », a déclaré Nadella au cours d'une récente sortie.Microsoft, Google, Meta, Amazon et de nombreuses autres entreprises investissent massivement dans le développement de la technologie de l'IA. Google possède son propre modèle d'IA appelé Gemini et Meta a lancé Llama 2 l'année dernière. Microsoft ne développe pas sa propre technologie d'IA. En effet, le partenariat avec OpenAI offre à Microsoft un accès exclusif aux technologies développé par la startup, tandis que cette dernière bénéficie de la puissance de calcul de Microsoft Azure, nécessaire au développement, à la formation et à l'inférence de ses modèles. Microsoft a ainsi lancé plusieurs produits d'IA.Lors de son discours à Mumbai, Nadella a exhorté les entreprises à commencer à explorer les moyens de déployer l'IA pour stimuler la productivité et affiner leurs produits, tout en les invitant à ne pas se laisser distancer. Le PDG de Microsoft a exhorté l'Inde à intensifier ses efforts et à se concentrer sur l'IA, car elle portera la croissance du PIB mondial dans les années à venir. « Cette nouvelle capacité, l'IA, va avoir un impact sur le PIB », a-t-il déclaré. Une étude de l'IDC, parrainée par Microsoft, s'attend à ce que l'IA ajoute près de 10 000 milliards de dollars au PIB mondial au cours des dix prochaines années.Microsoft a donc adopté la révolution de l'IA générative en l'intégrant dans ses offres destinées au grand public et aux entreprises. L'offre Copilot de l'entreprise, un assistant d'IA est intégré aux applications et services Microsoft 365 à son système d'exploitation Windows 11. Décrit comme un "assistant d'IA au travail", Copilot s'appuie sur Bing Chat Enterprise. Mais selon Microsoft, il inclut également des fonctions de sécurité, de confidentialité, de conformité et d'IA responsable de niveau professionnel pour garantir que tous les traitements de données se déroulent dans l'espace Microsoft 365 de l'utilisateur.Microsoft détiendrait 49 % d'OpenAI, créateur de ChatGPT, après avoir investi plusieurs milliards de dollars de plus dans le laboratoire d'IA de San Francisco en janvier 2023 pour l'aider à devenir l'une des principales entreprises au monde dans le domaine de l'IA. Microsoft est régulièrement accusé d'avoir détourné OpenAI de son but initial, qui est d'œuvrer pour le développement de l'IA open source. Cependant, en 2019, OpenAI a dévié de sa trajectoire, a divisé l'entreprise en deux entités dont l'une est à but lucratif et est dirigée par la seconde entité qui est à but non lucratif. Une situation qui prête à confusion.Né en Inde, Nadella a déclaré que le pays d'Asie du Sud était déjà devenu la deuxième plus grande base de talents pour les développeurs d'IA sur GitHub. Puneet Chandok, qui a quitté un poste de direction chez AWS India l'année dernière pour rejoindre Microsoft et diriger les activités de l'entreprise en Inde et en Asie du Sud, a ajouté : « l'Inde n'est plus seulement incroyable. Nous sommes également crédibles. L'Inde commence à rêver grand et à poursuivre ce rêve comme si notre vie en dépendait ». Microsoft formera des millions de talents indiens dans le domaine de l'IA dans les prochaines années.En Inde, Microsoft entend également collaborer avec des entreprises locales comme Karya, une entreprise qui travaille à créer des ensembles de données éthiques pour améliorer la formation des modèles d'IA. Karya crée des ensembles de données dans plusieurs langues indiennes pour former des modèles d'IA tout en fournissant des emplois et une éducation aux personnes vivant dans les zones rurales.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du PDG de Microsoft, Satya Nadella ?Selon vous, GPT-4 est-il le modèle de langage le plus performant sur le marché ?Que pensez-vous du partenariat entre Microsoft et OpenAI et des polémiques qui l'entourent ?OpenAI risque-t-il de perdre sa place de leader de la course à l'IA dans les années à venir ? Pourquoi ?