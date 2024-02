La bulle de l'IA fait de Nvidia la quatrième entreprise la plus précieuse au monde. La hausse de la valeur de l'action Nvidia est suscitée principalement par ses accélérateurs d'IA, des processeurs hautement performants conçus pour la formation des modèles d'IA que les entreprises d'IA telles que Google, Meta, Microsoft et OpenAI s'arrachent. La vente de ces processeurs a rendu Nvidia tellement riche que l'entreprise est confrontée à des problèmes internes. Un rapport a signalé que les employés de Nvidia seraient soudainement si riches et heureux que l'entreprise fait face à un problème de semi-retraite.Mais ce n'est pas fini. Lundi, la valeur boursière de Nvidia a dépassé celle des autres géants technologiques que sont Amazon et Alphabet, un exploit presque incroyable réalisé alors que l'action de Nvidia a plus que quadruplé au cours des 15 derniers mois. Les actions de Nvidia ont augmenté de près de 3 % pour atteindre un niveau record de plus de 740 dollars, ce qui porte sa valeur boursière à 1 830 milliards de dollars, dépassant de peu les 1 820 milliards de dollars d'Alphabet et les 1 800 milliards de dollars d'Amazon. Ce passage symbolique du flambeau vient couronner le parcours remarquable de Nvidia.Les investisseurs se sont rués sur les actions de Nvidia dans le contexte de l'essor de l'IA. La capitalisation boursière de Nvidia était inférieure à 300 milliards de dollars en octobre 2022 (environ 275 milliards de dollars), juste avant que la vague de l'IA ne commence à déferler, loin derrière les valorisations d'Amazon et d'Alphabet qui dépassaient les 1 000 milliards de dollars à l'époque. La dernière fois que Nvidia a eu une valeur supérieure à celle d'Amazon, c'était en 2002, lorsqu'elles valaient chacune moins de 6 milliards de dollars. Maintenant, seuls Apple et Microsoft font mieux que Nvidia parmi les valeurs technologiques.Nvidia est de loin le principal producteur des puces qui alimente l'IA. Les investisseurs ont été impressionnés non seulement par le potentiel de Nvidia à tirer parti de l'intérêt croissant et des dépenses des entreprises en matière d'IA, mais aussi par ses résultats qui ont déjà explosé. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Nvidia a augmenté de plus de 500 % au dernier trimestre d'une année sur l'autre grâce à la croissance fulgurante de son unité d'IA. Cela est bien plus élevé que la croissance des bénéfices d'Amazon et d'Alphabet de 20 % ou plus au cours de la période comparable.Toutefois, les performances de l'action Nvidia ne convainquent pas tout le monde. De nombreux analystes soulignent que Nvidia est une entreprise surévaluée. Selon Rebellion Research, l'action Nvidia est une bulle qui ne demande qu'à éclater ; et la ruée vers l'IA pourrait être une version moderne de la manie des tulipes du XVIIe siècle. Le cabinet estime que l'action Nvidia a tellement grimpé que le fabricant de puces se négocie aujourd'hui à un niveau d'évaluation qui rappelle les sociétés dotcoms de la fin des années 1990. Selon lui, l'action Nvidia est largement surévaluée et peut s'effondrer à tout moment à l'avenir.« Historiquement, les marchés financiers ont connu de nombreuses bulles d'actifs, de la manie des tulipes au XVIIe siècle à la bulle Internet plus récente de la fin des années 1990 et du début des années 2000. La récente performance boursière de Nvidia, tirée par l'enthousiasme entourant l'IA générative et l'envolée des bénéfices, semble présenter de nombreuses caractéristiques de ces bulles spéculatives. Nous pensons que Nvidia est une excellente entreprise. Mais peut-être une société à 300 dollars l'action », ont écrit les analystes de Rebellion Research dans un rapport publié en septembre de l'année dernière.Selon les analystes de Rebellion Research, il reste à voir à quel point l'IA peut être "pratique et rentable", ce qui rend l'action de Nvidia vulnérable à son prix actuel. La société semble également surévaluée au vu de son ratio cours/bénéfice actuel et pourrait se trouver en difficulté si la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis maintient les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps pour lutter contre l'inflation. « Compte tenu des ratios cours/bénéfices historiques et de l'évolution imminente de la politique monétaire, les investisseurs devraient faire preuve de prudence », prévient Rebellion Research.« Comme toutes les précédentes bulles, les facteurs qui ont conduit à leur éclosion sèment souvent les graines de leur éventuel éclatement », a-t-il ajouté. Rebellion, qui utilise des modèles de probabilité pour générer des prévisions de marché, a comparé la valorisation de Nvidia à plusieurs bulles importantes des 400 dernières années. Un autre problème pourrait également surgir de l'intérieur de Nvidia. Les nouveaux employés millionnaires de Nvidia manqueraient de motivation pour travailler dur. Les désaccords internes sont un risque sérieux pour Nvidia, confronté à une pression réglementaire et une forte concurrence.Après qu'Amazon a annoncé le mois dernier des ventes plus élevées que prévu pour les fêtes de fin d'année, les investisseurs se tournent vers les résultats trimestriels de Nvidia le 21 février, le dernier à publier ses résultats pour la saison des bénéfices. Les attentes sont élevées à l'approche de ce rapport, les actions ayant gagné 47 % depuis le début de l'année, ce qui en fait la plus forte progression parmi les composants du S&P 500. Il y a un an, les résultats trimestriels exceptionnels et les prévisions solides de Nvidia ont démontré qu'il était en pole position pour fournir les entreprises travaillant sur l'IA générative.Mais les revenus bruts et les bénéfices de Nvidia sont moins impressionnants que ceux de ses pairs, des entreprises qui pèsent des milliards de dollars ; son bénéfice de 9,2 milliards de dollars au dernier trimestre était bien inférieur aux bénéfices de plus de 22 milliards de dollars d'Apple et de Microsoft au cours de la même période. Mais les analystes s'attendent à ce que les résultats financiers de Nvidia comblent bientôt l'écart. Nvidia reste l'une des actions les plus populaires de Wall Street, même après sa hausse de 50 % cette année, et est l'un des premiers choix des analystes de Goldman Sachs et de Bank of America.Les analystes de Goldman Sachs et de Bank of America s'attendent à ce que le prix de l'action Nvidia grimpe à 800 $, ce qui impliquerait une hausse supplémentaire de 8 %. Le pari sur la forte demande en matière d'IA a dopé les actions de Nvidia, ce qui en fait le titre le plus performant parmi les "Sept magnifiques", avec une hausse de 223 % au cours des 12 derniers mois. Meta Platforms arrive en deuxième position avec une hausse de 163 %. En janvier, Microsoft (3 100 milliards de dollars) a dépassé Apple pour devenir l'entreprise la plus précieuse au monde, Alphabet occupant la troisième place.Par ailleurs, les analystes rappellent que le gain de 17 000 % de l'action Nvidia au cours de la dernière décennie est de loin le meilleur rendement de toutes les actions du S&P 500, triplant presque le rendement du médaillé d'argent et autre fabricant de puces Advanced Micro Devices. Un investissement de 1 000 dollars dans Nvidia il y a dix ans vaudrait aujourd'hui environ 175 000 dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la hausse spectaculaire du prix de l'action Nvidia ?Selon vous, la valorisation de Nvidia est-elle réaliste ? Le fabricant de puces est-il surévalué ?Que pensez-vous des observations faites par Rebellion Research et des mises en garde du cabinet ?La bulle de l'IA va-t-elle finir par s'effondrer et emporter avec elle des entreprises comme Nvidia ?