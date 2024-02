Sam Altman, qui s'exprimait par appel vidéo lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, a réitéré son appel à la création d'un organisme tel que l'Agence internationale de l'énergie atomique pour superviser l'IA, qui progresse probablement plus vite que le monde ne le prévoit.", a déclaré M. Altman. "Toutefois, M. Altman a souligné que l'industrie de l'IA, comme OpenAI, ne devrait pas être aux commandes lorsqu'il s'agit d'élaborer des réglementations régissant l'industrie.", a déclaré M. Altman. "OpenAI, une jeune entreprise d'intelligence artificielle basée à San Francisco, est l'un des leaders dans ce domaine. Microsoft a investi environ 1 milliard de dollars dans OpenAI. L'Associated Press a signé un accord avec OpenAI pour lui permettre d'accéder à ses archives d'actualités. De son côté, le New York Times a intenté un procès à OpenAI et à Microsoft pour avoir utilisé ses articles sans autorisation afin d'entraîner les chatbots d'OpenAI.Le succès d'OpenAI a fait de M. Altman le visage public de la commercialisation rapide de l'IA générative - et des craintes que suscite cette nouvelle technologie.Les Émirats arabes unis, fédération autocratique de sept cheikhs régis par l'hérédité, présentent des signes de ce risque. La liberté d'expression y est étroitement contrôlée. Ces restrictions affectent le flux d'informations exactes - les mêmes détails sur lesquels les programmes d'IA comme ChatGPT s'appuient en tant que systèmes d'apprentissage automatique pour fournir leurs réponses aux utilisateurs.Les Émirats disposent également de la société G42 d'Abou Dhabi, supervisée par le puissant conseiller à la sécurité nationale du pays. Le G42 possède ce que les experts considèrent comme le meilleur modèle d'intelligence artificielle en langue arabe au monde. L'entreprise a fait l'objet d'allégations d'espionnage en raison de ses liens avec une application de téléphonie mobile identifiée comme un logiciel espion. Elle a également fait l'objet d'allégations selon lesquelles elle aurait pu recueillir secrètement du matériel génétique d'Américains pour le compte du gouvernement chinois.Le G42 a déclaré qu'elle couperait ses liens avec les fournisseurs chinois en raison des inquiétudes des Américains. Toutefois, la discussion avec M. Altman, animée par Omar al-Olama, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de l'intelligence artificielle, n'a abordé aucune des préoccupations locales.Pour sa part, M. Altman s'est dit encouragé de voir que les écoles, où les enseignants craignaient que les élèves n'utilisent l'IA pour rédiger leurs devoirs, considèrent désormais cette technologie comme cruciale pour l'avenir. Il a toutefois ajouté que l'IA n'en était encore qu'à ses balbutiements.", a déclaré M. Altman. "".Sam Altman, lors du Sommet mondial des gouvernements à DubaïQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les craintes soulevées par M. Altman sont justifiées ou pertinentes ?