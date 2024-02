Le bruit court depuis l'année dernière qu'OpenAI veut se défaire de sa dépendance à Nvidia. Et le plan du PDG Sam Altman pour y arriver consiste à construire un réseau d'usines pour fabriquer ses propres puces d'IA. Un récent rapport sur le sujet indique qu'Altman tente de réunir entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars pour mener à bien son projet, une somme colossale qui donne lieu à de nombreux commentaires et spéculations. Altman aurait déjà approché des partenaires comme G42, basé à Abou Dhabi, et SoftBank, au Japon. Rappelons que Microsoft est actuellement le principal bailleur de fonds d'OpenAI.Cependant, Jensen Huang de Nvidia trouve l'idée complètement absurde et s'en est moqué. Lors d'une apparition au Sommet mondial des gouvernements (WGS) lundi à Dubaï, Huang a déclaré que 7 000 milliards de dollars permettraient d'acheter apparemment tous les GPU. Huang a fait cette boutade lorsqu'Omar Sultan Al Olama, le ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de l'IA, de l'économie numérique et des applications de travail à distance, lui a demandé combien de GPU cet argent pourrait acheter. Il pense que le développement de l'IA ne coûterait pas autant que l'argent qu'Altman cherche à réunir.Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente près de 14 fois le revenu total de l'ensemble du marché des semiconducteurs l'année dernière. D'après Gartner, le chiffre d'affaires mondial des fournisseurs de semiconducteurs devrait atteindre 533 milliards de dollars en 2023. Et en dépit de tout le battage médiatique autour de l'IA générative, les analystes s'attendent à ce que ce chiffre d'affaires augmente de 17 % pour atteindre 624 milliards de dollars cette année. Même en supposant que les besoins en puissance de calcul augmentent en flèche, les analystes trouvent que ce montant est nettement exagéré.Selon le PDG de Nvidia, le tout n'est pas d'acheter des tonnes de GPU. « Vous ne pouvez pas vous contenter d'acheter plus d'ordinateurs. Vous devez également supposer que les ordinateurs deviendront plus rapides et que, par conséquent, la quantité totale dont vous avez besoin sera moins importante », a déclaré Huang. L'homme d'affaires américain a également suggéré que le coût de la construction de centres de données d'IA sur le plan mondial s'élèverait à 2 000 milliards de dollars d'ici 2029. Selon lui, il existe une base installée de centres de données d'une valeur d'environ 1 000 milliards de dollars.« Au cours des quatre ou cinq prochaines années, nous aurons des centres de données d'une valeur de 2 000 milliards de dollars qui alimenteront des logiciels dans le monde entier », a ajouté Huang. À l'heure actuelle, Nvidia domine largement le marché mondial des puces d'IA. Nvidia fournit des puces d'IA à presque toutes les entreprises d'IA, en particulier Microsoft, Google, OpenAI et Meta. La demande exceptionnelle pour les puces d'IA de Nvidia a rendu l'entreprise très riche et l'a propulsée au rang de la quatrième entreprise la plus précieuse du monde, après Microsoft, Apple et le géant saoudien Aramco.De nombreux experts ont spéculé sur ce qu'Altman pourrait faire avec 7 000 milliards de dollars. Cela représente assez d'argent pour engloutir Nvidia, TSMC, Broadcom, ASML, Samsung, AMD, Intel, Qualcomm et tous les autres fabricants de semiconducteurs, concepteurs, détenteurs de propriété intellectuelle et vendeurs d'équipements importants dans leur intégralité. Après quoi, il restera encore des milliers de milliards de dollars. Mais il serait impossible pour Altman d'envisager cette possibilité, car les régulateurs étatiques mettraient leurs vétos à cette initiative pour des raisons évidentes de concurrence.En effet, nous pouvons imaginer bien d'autres façons de dépenser ce genre d'argent. Quoi qu'il en soit, 7 000 milliards de dollars restent une somme énorme à dépenser pour des usines, même un réseau d'usines. Aujourd'hui, les analystes estiment que le coût d'une usine de fabrication de puces de pointe se situerait entre 10 et 30 milliards de dollars, en fonction de la taille du site et de son emplacement. En supposant que les installations envisagées par Altman coûteraient en moyenne 20 milliards de dollars, 7 000 milliards de dollars correspondraient à environ 350 sites de fonderie répartis à travers le monde.En outre, l'été dernier, la Semiconductor Industry Association (SIA) et la société britannique Oxford Economics ont averti que l'industrie américaine des semiconducteurs risquait de manquer de 67 000 techniciens, ingénieurs et informaticiens d'ici à 2030. Intel, qui est le fer de lance de l'un des plus grands projets américains de construction d'usines de puces, estime que ce chiffre sera plus proche de 70 000 à 90 000 au cours des prochaines années. Et cela ne concerne qu'une poignée d'usines en cours de développement aux États-Unis. Le projet d'Altman pourrait manquer cruellement de main-d'œuvre.Il n'est pas nécessaire de faire preuve de beaucoup d'imagination pour comprendre que 350 sites supplémentaires seraient problématiques à l'échelle mondiale. Comme si cela ne suffisait pas, la demande de semiconducteurs a tendance à fluctuer de manière cyclique. Les frénésies d'achat sont généralement suivies de longs cycles de digestion, et les hausses des ventes de PC tendent à coïncider avec les sorties de systèmes d'exploitation ou de logiciels. La rumeur indique qu'OpenAI veut rivaliser avec Nvidia, ce qui signifie que les usines serviront le monde de l'IA en général, mais aussi tout ce qui s'y rattache.Les usines pourraient se retrouver en grande difficulté lorsque la demande pour les puces d'IA reviendrait à la baisse. Le marché des puces de mémoire se remet à peine d'une surabondance de stock qui a fait chuter les prix de vente moyens à des niveaux historiquement bas. Entre-temps, Intel aurait reporté la date d'achèvement de ses usines de l'Ohio à la fin de 2026, en raison des faiblesses actuelles du marché des puces et des retards dans l'obtention du financement au titre de la loi américaine CHIPS and Science Act , qui prévoit un financement global de 53 milliards de dollars pour la construction d'usines de puces.Enfin de compte, les analystes estiment que les 7 000 milliards de dollars utilisés pour décrire l'ampleur des ambitions d'Altman sont soit des hyperboles, soit une partie d'un plan plus vaste et plus holistique. En outre, il s'agit d'une rumeur que l'intéressé lui-même se garde de commenter pour l'instant.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Jensen Huang sur le projet de Sam Altman ?Selon vous, Altman est-il capable de réunir 7 000 milliards de dollars pour son projet ?Pensez-vous que cette somme est exagérée ? Altman est-il en mesure de rivaliser avec Nvidia ?Quels impacts une telle levée de fonds pourrait avoir sur l'ensemble de l'industrie technologique ?