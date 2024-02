Nous testons la mémoire avec ChatGPT. Le fait de se souvenir des sujets abordés dans tous les chats vous évite de devoir répéter l'information et rend les conversations futures plus utiles.



Vous contrôlez la mémoire de ChatGPT. Vous pouvez lui demander explicitement de se souvenir de quelque chose, lui demander ce dont il se souvient, et lui dire d'oublier lors d'une conversation ou par le biais des paramètres. Vous pouvez également la désactiver complètement.



Nous déployons cette semaine cette fonctionnalité auprès d'une petite partie des utilisateurs de ChatGPT free et Plus afin d'en évaluer l'utilité. Nous partagerons bientôt nos plans pour un déploiement plus large. Nous testons la mémoire avec ChatGPT. Le fait de se souvenir des sujets abordés dans tous les chats vous évite de devoir répéter l'information et rend les conversations futures plus utiles.Vous contrôlez la mémoire de ChatGPT. Vous pouvez lui demander explicitement de se souvenir de quelque chose, lui demander ce dont il se souvient, et lui dire d'oublier lors d'une conversation ou par le biais des paramètres. Vous pouvez également la désactiver complètement.Nous déployons cette semaine cette fonctionnalité auprès d'une petite partie des utilisateurs de ChatGPT free et Plus afin d'en évaluer l'utilité. Nous partagerons bientôt nos plans pour un déploiement plus large.

Vous avez expliqué que vous préférez que les notes de réunion contiennent des titres, des puces et des actions résumées au bas de la page. ChatGPT s'en souvient et récapitule les réunions de cette manière.





Vous avez dit à ChatGPT que vous êtes propriétaire d'un café de quartier. Lors d'un brainstorming pour un message social célébrant un nouvel établissement, ChatGPT sait par où commencer.





Vous mentionnez que vous avez un enfant en bas âge et qu'il aime les méduses. Lorsque vous demandez à ChatGPT de vous aider à créer sa carte d'anniversaire, il vous suggère une méduse portant un chapeau de fête.





En tant que professeur de maternelle avec 25 élèves, vous préférez des leçons de 50 minutes avec des activités de suivi. ChatGPT s'en souvient lorsqu'il vous aide à créer des plans de cours.

Pour les utilisateurs des catégories Entreprise et Teams, la mémoire peut s'avérer utile lors de l'utilisation de ChatGPT pour le travail. Il peut apprendre votre style et vos préférences, et s'appuyer sur les interactions passées. Cela vous permet de gagner du temps et d'obtenir des réponses plus pertinentes. Par exemple :



ChatGPT peut se souvenir de vos préférences en matière de ton, de voix et de format, et les appliquer automatiquement aux projets d'articles de blog sans avoir à les répéter.

Lorsque vous codez, vous indiquez à ChatGPT votre langage de programmation et vos cadres de travail. Il peut mémoriser ces préférences pour les tâches suivantes, ce qui simplifie le processus.

Pour les bilans mensuels, vous téléchargez vos données en toute sécurité sur ChatGPT et il crée vos graphiques préférés avec trois points à retenir pour chacun.



Comme pour toutes les fonctionnalités de ChatGPT, vous contrôlez les données de votre organisation. Les mémoires et toute autre information sur votre espace de travail sont exclues de la formation de nos modèles. Les utilisateurs ont le contrôle sur la manière et le moment où leurs souvenirs sont utilisés dans les chats. En outre, les propriétaires de comptes Enterprise peuvent à tout moment désactiver les mémoires pour leur organisation.



Les utilisateurs des comptes Enterprise et Team auront accès à la mémoire dans le cadre de notre déploiement plus large. Pour les utilisateurs des catégories Entreprise et Teams, la mémoire peut s'avérer utile lors de l'utilisation de ChatGPT pour le travail. Il peut apprendre votre style et vos préférences, et s'appuyer sur les interactions passées. Cela vous permet de gagner du temps et d'obtenir des réponses plus pertinentes. Par exemple :Comme pour toutes les fonctionnalités de ChatGPT, vous contrôlez les données de votre organisation. Les mémoires et toute autre information sur votre espace de travail sont exclues de la formation de nos modèles. Les utilisateurs ont le contrôle sur la manière et le moment où leurs souvenirs sont utilisés dans les chats. En outre, les propriétaires de comptes Enterprise peuvent à tout moment désactiver les mémoires pour leur organisation.Les utilisateurs des comptes Enterprise et Team auront accès à la mémoire dans le cadre de notre déploiement plus large.

ChatGPT peut désormais transférer ce qu'il apprend entre les chats, ce qui lui permet de fournir des réponses plus pertinentes... Lorsque vous discutez avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de se souvenir de quelque chose de spécifique ou le laisser se souvenir lui-même de certains détails. La mémoire de ChatGPT s'améliorera au fur et à mesure que vous l'utiliserez et vous commencerez à remarquer les améliorations au fil du temps.La fonction de mémoire pour ChatGPT et GPT peut être désactivée à tout moment à partir du menu des paramètres de ChatGPT, et lorsqu'elle est désactivée, ChatGPT et GPT ne créeront ni n'utiliseront de mémoires. Dans ce même menu, vous pouvez afficher et supprimer des mémoires spécifiques ou effacer toutes les mémoires. Notez que la suppression d'un chat dans l'historique des chats n'efface pas les mémoires de ChatGPT ou d'un GPT - vous devez supprimer la mémoire elle-même.On peut imaginer que ChatGPT pourrait, avec le temps, accumuler un grand nombre de détails personnels sensibles dans sa mémoire, surtout si l'on considère que la fonction de mémoire est activée par défaut. OpenAI reconnaît cette possibilité - et dit aussi qu'elle pourrait utiliser les mémoires pour améliorer ses modèles, avec une exception pour les clients commerciaux de ChatGPT et les utilisateurs qui se désengagent.Mais OpenAI indique également qu'elle prend des mesures pour éviter que ChatGPT ne se souvienne "" d'informations sensibles, comme les données de santé, à moins qu'un utilisateur ne le lui demande explicitement.Voici ce qu'OpenAI écrit sur la mémoire et le nouveaux contrôles pour ChatGPT :Lorsque vous discutez avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de se souvenir de quelque chose de spécifique ou le laisser se souvenir lui-même de certains détails. La mémoire de ChatGPT s'améliorera au fur et à mesure que vous l'utiliserez et vous commencerez à remarquer les améliorations au fil du temps. Par exemple :Vous pouvez désactiver la mémoire à tout moment (Paramètres > Personnalisation > Mémoire). Lorsque la mémoire est désactivée, vous ne pouvez pas créer ou utiliser de mémoires.Si vous souhaitez que ChatGPT oublie quelque chose, il vous suffit de le lui dire. Vous pouvez également voir et supprimer des mémoires spécifiques ou effacer toutes les mémoires dans les paramètres (Paramètres > Personnalisation > Gérer la mémoire). Les mémoires de ChatGPT évoluent avec vos interactions et ne sont pas liées à des conversations spécifiques. La suppression d'un chat n'efface pas ses mémoires, vous devez supprimer la mémoire elle-même.OpenAI pourra utiliser le contenu que vous fournissez à ChatGPT, y compris les mémoires, pour améliorer ses modèles pour tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction par le biais de vos contrôles de données. OpenAI ne fera pas de formation sur le contenu des clients ChatGPT Team et Enterprise.Si vous souhaitez avoir une conversation sans utiliser de mémoire, utilisez un chat temporaire. Les chats temporaires n'apparaissent pas dans l'historique, n'utilisent pas de mémoire et ne sont pas utilisés pour former les modèles d'OpenAI.Les instructions personnalisées continuent de vous permettre de fournir à ChatGPT des indications directes sur ce que vous aimeriez qu'il sache à votre sujet et sur la façon dont vous aimeriez qu'il y réponde. Pour des informations ou des instructions explicites, vous pouvez les ajouter à vos Instructions personnalisées. Pour les informations partagées lors de conversations, ChatGPT peut se souvenir des détails pertinents pour vous.La mémoire apporte des considérations supplémentaires en matière de confidentialité et de sécurité, telles que le type d'informations à mémoriser et la manière dont elles sont utilisées. OpenAI prend des mesures pour évaluer et atténuer les biais et éviter que ChatGPT ne se souvienne de manière proactive d'informations sensibles, telles que vos données de santé, à moins que vous ne le lui demandiez explicitement.OpenAI décrit les utilités de la mémoire pour les entreprises :Les GPT auront leur propre mémoire. Les constructeurs auront la possibilité d'activer la mémoire pour leurs GPT. Tout comme vos chats, les mémoires ne sont pas partagées avec les constructeurs. Pour interagir avec un GPT doté d'une mémoire, vous devrez également activer la mémoire. Chaque GPT ayant sa propre mémoire, il se peut que vous deviez répéter des informations que vous avez déjà communiquées à ChatGPT.Quel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT ?