, notamment en usurpant des adresses électroniques ".gov" ou en utilisant des adresses électroniques ou des sites web ressemblants qui reposent sur des fautes d'orthographe du nom d'une entreprise. donnent une fausse impression d'affiliation à un gouvernement ou à une entreprise en utilisant des termes connus pour être affiliés à une agence gouvernementale ou à une entreprise (par exemple, en déclarant "J'appelle du bureau du greffier" pour donner une fausse impression d'affiliation à un tribunal).

La Federal Trade Commission (FTC) est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis dont la mission principale est l'application de la législation antitrust civile (non pénale) et la promotion de la protection des consommateurs. La FTC partage la compétence en matière d'application de la législation antitrust civile fédérale avec la division antitrust du ministère de la Justice.La Federal Trade Commission sollicite les commentaires du public sur un avis complémentaire de proposition de réglementation qui interdirait l'usurpation d'identité des personnes. Les modifications proposées étendraient les protections de la nouvelle règle sur l'usurpation de l'identité d'un gouvernement ou d'une entreprise que la Commission finalise.L'agence prend cette mesure à la lumière de l'augmentation des plaintes concernant la fraude à l'usurpation d'identité, ainsi que du tollé général concernant les préjudices causés aux consommateurs et aux personnes dont l'identité a été usurpée. Les nouvelles technologies, notamment les deepfakes générées par l'intelligence artificielle, risquent d'aggraver ce fléau, et la FTC s'est engagée à utiliser tous les outils dont elle dispose pour détecter, décourager et faire cesser les fraudes à l'usurpation d'identité.La Commission sollicite également des commentaires sur la question de savoir si la règle révisée devrait déclarer illégal pour une entreprise, telle qu'une plateforme d'IA qui crée des images, des vidéos ou du texte, de fournir des biens ou des services dont ils savent ou ont des raisons de savoir qu'ils sont utilisés pour nuire aux consommateurs par le biais de l'usurpation d'identité.", a déclaré Lina M. Khan, présidente de la FTC. "".L'avis supplémentaire de proposition de réglementation est publié en réponse aux commentaires reçus pendant la période de consultation publique sur la règle relative à l'usurpation d'identité des gouvernements et des entreprises, qui soulignaient les menaces et les préjudices supplémentaires posés par l'usurpation d'identité des personnes. Alors que les escrocs trouvent de nouveaux moyens d'escroquer les consommateurs, notamment par le biais d'imitations générées par l'intelligence artificielle, cette proposition aidera l'agence à décourager la fraude et à obtenir réparation pour les consommateurs lésés.En plus de l'avis complémentaire, la FTC a finalisé la règle sur l'usurpation d'identité du gouvernement et des entreprises, qui donne à l'agence des outils plus puissants pour lutter contre les escrocs qui se font passer pour des entreprises ou des agences gouvernementales, permettant à la FTC de saisir directement les tribunaux fédéraux pour obliger les escrocs à rendre l'argent qu'ils ont gagné grâce à des escroqueries par usurpation d'identité du gouvernement ou des entreprises. Cette mesure est particulièrement importante compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour suprême en avril 2021 dans l'affaire AMG Capital Management LLC v. FTC, qui a considérablement limité la capacité de l'agence à exiger des défendeurs qu'ils restituent de l'argent aux consommateurs lésés.Les escroqueries liées à l'usurpation de l'identité d'un gouvernement ou d'une entreprise ont coûté des milliards de dollars aux consommateurs ces dernières années, et ces deux catégories ont connu une augmentation significative des signalements à la FTC en 2023. Le règlement autorise l'agence à lutter plus efficacement contre ces escroqueries.Par exemple, la règle permettrait à la FTC de demander directement une réparation pécuniaire devant un tribunal fédéral aux escrocs qui :La publication de la règle finale intervient après deux séries de commentaires publics en réponse à un avis préalable de proposition de réglementation publié en décembre 2021, un avis de proposition de réglementation publié en septembre 2022 et une audience informelle en mai 2023.Le vote de la Commission pour émettre la règle finale et l'avis supplémentaire de réglementation proposée et pour les publier dans le Registre fédéral a été de 3-0. La présidente Lina M. Khan a fait une déclaration séparée à laquelle se sont joints les commissaires Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro M. Bedoya.Les deux textes paraîtront prochainement dans le Registre fédéral. La règle finale sur l'usurpation de l'identité d'un gouvernement ou d'une entreprise entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans le Registre fédéral. La période de consultation publique pour le SNPRM sera ouverte pendant 60 jours à compter de la date de sa publication dans le Federal Register, et des instructions sur la manière de formuler des commentaires seront incluses dans l'avis.