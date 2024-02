La filiale d'Alphabet a déclaré que les particuliers et les entreprises peuvent créer gratuitement des logiciels d'IA basés sur sa nouvelle famille de "modèles ouverts" appelée Gemma. L'entreprise met à la disposition du public des données techniques clés telles que les poids des modèles.Cette initiative pourrait attirer des ingénieurs en logiciel pour construire sur la technologie de Google et encourager l'utilisation de sa division cloud nouvellement rentable. Les modèles sont "optimisés" pour Google Cloud, où les premiers clients qui les utilisent obtiennent 300 dollars de crédits, a indiqué la société.Google n'a pas déclaré que Gemma était entièrement "open source", ce qui signifie que l'entreprise pourrait encore avoir son mot à dire dans la définition des conditions d'utilisation et de propriété. Certains experts ont déclaré que l'IA à code source ouvert était mûre pour les abus, tandis que d'autres ont défendu l'approche pour élargir l'ensemble des personnes qui peuvent contribuer à la technologie et en bénéficier.Lors de cette annonce, Google n'a pas ouvert ses modèles plus grands et de premier plan, connus sous le nom de Gemini, contrairement à Gemma. Il a précisé que les modèles Gemma sont dimensionnés à deux milliards ou sept milliards de paramètres, c'est-à-dire le nombre de valeurs différentes qu'un algorithme prend en compte pour générer un résultat.Les modèles Llama 2 de Meta ont une taille comprise entre sept et 70 milliards de paramètres. Google n'a pas divulgué la taille de ses plus grands modèles Gemini. À titre de comparaison, le modèle GPT-3 d'OpenAI annoncé en 2020 comptait 175 milliards de paramètres.Le fabricant de puces NVIDIA a déclaré mercredi qu'il avait travaillé avec Google pour s'assurer que les modèles Gemma fonctionnent correctement sur ses puces. NVIDIA a également déclaré qu'il ferait bientôt fonctionner avec Gemma les logiciels de chatbot, qu'il développe pour faire tourner les modèles d'IA sur les PC Windows.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette initiative de Google, la trouvez-vous pertinente et crédible ?