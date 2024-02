La popularité de l'IA a explosé l'année dernière, les utilisateurs l'employant pour des tâches quotidiennes allant de l'automatisation de la collecte de données à la recherche détaillée. Bien qu'elle soit incroyablement utile, il est clair qu'elle peut aussi être utilisée pour automatiser des cyberattaques coûteuses et de grande envergure.



Les organisations et les utilisateurs doivent être plus que jamais conscients non seulement des mêmes menaces, mais aussi des versions actualisées qui peuvent utiliser l'IA pour personnaliser de manière créative les cibles. La formation des utilisateurs, la mise à jour des systèmes et les programmes de protection doivent être utilisés et maintenus pour avoir une chance contre ces nouvelles menaces.

D'ici 2030, le marché mondial de l'IA dans la cybersécurité devrait valoir 133,8 milliards de dollars.

Les violations qui ont affecté les organisations dotées de solutions d'IA de sécurité entièrement déployées leur ont coûté, en moyenne, 1,8 million de dollars de moins que les entreprises qui n'en disposaient pas.

Les organisations dotées d'une cybersécurité IA ont mis 100 jours de moins pour identifier et contenir ces violations de données lorsqu'elles se sont produites, par rapport à celles qui en sont dépourvues (IBM, 2023).

75 % des professionnels de la sécurité ont constaté une augmentation des cyberattaques au cours de l'année écoulée, et 85 % en attribuent la responsabilité à l'IA.

Près de la moitié (46 %) de ces mêmes répondants pensent que l'IA générative (IA ayant la capacité de créer du contenu) laissera les organisations plus vulnérables aux cyberattaques qu'elles ne l'étaient avant l'IA (Deep Instinct, 2023).

Les entreprises adoptent une approche de plus en plus proactive, plutôt que réactive, de la cybersécurité, avec une augmentation de 95 % de cette mentalité en 2023 par rapport à 2022 (Deep Instinct, 2023).

Parmi les principales préoccupations des experts en cybersécurité concernant la mise en œuvre de l'IA figurent l'augmentation des préoccupations en matière de protection de la vie privée (39 %), les attaques de phishing indétectables (37 %), ainsi que le volume et la vélocité des attaques (33 %) (Deep Instinct, 2023).

34 % des organisations utilisent ou mettent déjà en œuvre des outils de cybersécurité basés sur l'IA.

69 % des entreprises estiment que l'IA est nécessaire dans le domaine de la cybersécurité en raison du nombre croissant de menaces que les analystes humains sont incapables d'atteindre.

Grâce à l'IA, l'analyse prédictive des cybermenaces augmentera de 150 % d'ici 2025 (Zipdo, 2023).

Nick Francis, rédacteur en chef de Techopedia, déclare :Voici 10 principales statistiques de l'IA dans la cybersécurité, selon Techopedia :: TechopediaPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?