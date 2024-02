Le rôle de la souveraineté numérique dans les décisions relatives au cloud public

Le rôle de la durabilité dans les décisions relatives au cloud public

", a déclaré Sid Nag, vice-président analyste chez Gartner. "Les progrès des modèles de fondation (FM) et des grands modèles de langage (LLM), qui sont au cœur des capacités de la GenAI, entraînent une évolution rapide et continue des capacités et des cas d'utilisation de la GenAI. La mise en œuvre de la GenAI dans l'entreprise pose d'importants défis réglementaires, notamment en ce qui concerne les données contenues dans les LLM, ainsi que les applications qui exploitent ces FM et LLM.", a déclaré Nag. "Les organisations qui déploient des services de GenAI se tourneront vers le cloud public, compte tenu de l'ampleur de l'infrastructure requise, mais elles exigeront également des fournisseurs de cloud qu'ils abordent les questions non techniques liées à la durabilité.La pression exercée par les investisseurs, les clients, les régulateurs et les gouvernements en matière de durabilité oblige les organisations à gérer et à optimiser les émissions de carbone de leur informatique afin d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité environnementale. De nouveaux processus, capacités et outils seront introduits, orientés vers la surveillance et la gestion de la consommation d'énergie et des émissions de carbone pour les charges de travail GenAI déployées dans le cloud.", a déclaré Nag.