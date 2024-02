Commentaires générés automatiquement

Nous pouvons vous proposer de recréer le code modifié, en partie ou en totalité, une fois que nous aurons abordé et réitéré le produit en l'adaptant à votre projet spécifique. Nous pouvons également recréer cette étape entière sur n'importe quel autre dépôt.



Divisez la demande d'extraction et réutilisez les modifications que vous jugez utiles. Nous pouvons librement refaire la même opération sur n'importe quelle partie du code.

Ce changement de code ajoute des commentaires à l'ensemble de la base de code Spring Boot. Le contenu de cette PR a été entièrement créé à l'aide d'un modèle d'IA personnalisé et ajusté.Nous menons des expériences à grande échelle de notre outil en l'exécutant sur des millions de lignes de code afin d'identifier les bogues ou les erreurs. Lorsqu'il a été exécuté sur cette base de code, l'outil a atteint un taux de réussite de 99,9 % pour la compilation.Nous avions le choix entre jeter ce code ou le publier et l'offrir en tant que contribution. Nous avons choisi cette dernière option et avons décidé d'ouvrir cette Pull Request.À aucun moment, je ne m'attends à ce que la Pull Request soit fusionnée sous cette forme, même en considérant qu'il serait irréaliste de la fusionner et de résoudre tous les conflits potentiels. Le changement introduit également des violations du style de vérification, que nous devrions automatiquement résoudre.Ce que nous avons pris en compte, et qui est totalement ouvert à la discussion, ce sont les points suivants.À condition que vous trouviez cette contribution bénéfique.Nous avons exécuté une tâche qui a été accomplie par notre produit de manière autonome, en utilisant un modèle personnalisé et ajusté. Le modèle que nous avons utilisé n'est pas généralement disponible à l'heure actuelle et est en cours d'évaluation.Je suis tout à fait ouvert au retour d'information et à la discussion, nous l'utiliserons pour réitérer notre produit et l'améliorer.