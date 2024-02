Envoyé par Torsten Sløk Envoyé par Les marchés oscillent entre "les effets décalés des hausses de la Fed ralentissent les consommateurs, les entreprises et les prêts bancaires" et "l'assouplissement des conditions financières depuis le pivot de la Fed en décembre a stimulé la croissance, y compris les embauches en janvier" (voir le graphique ci-dessous).



En définitive, ce qui ressemble actuellement à un atterrissage en douceur est un équilibre fragile, et il y a encore plus de 50 % de chances que nous nous retrouvions dans un scénario d'atterrissage brutal, dans lequel la Fed réduirait ses taux plus rapidement que le marché ne le prévoit, ou dans un scénario sans atterrissage, dans lequel la Fed devrait à nouveau relever ses taux. Il est logique que la volatilité des taux et la volatilité des swaptions soient élevées par rapport au VIX.

L'IA sur les lèvres du PDG de NVIDIA

Inquiétudes quant à la possibilité de répondre à des attentes démesurées

Dans une note de recherche publiée dimanche, Torsten Sløk, partenaire et économiste en chef de la firme de gestion de patrimoine de Rowan, a déclaré : « Les 10 premières entreprises du S&P 500 sont plus surévaluées aujourd’hui que ne l’étaient les 10 premières entreprises pendant la bulle technologique du milieu des années 1990 ».Sløk, un économiste formé à Princeton avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, adopte une vision prudente ces derniers temps. Il prédit ce mois-ci que ce qui semble être un atterrissage en douceur pour les États-Unis est en réalité un “équilibre fragile”. Il estime que les chances que la Réserve fédérale surprenne les marchés en corrigeant le tir sont supérieures à 50 % : soit elle réduira les taux en panique, soit elle pourrait même devoir les augmenter.Alors qu’Ives est un analyste côté achat qui gagne sa vie en commercialisant des actions technologiques auprès des clients, l’employeur de Sløk risque réellement du capital et ne peut donc pas se permettre de succomber à l’engouement du marché.Son avertissement intervient après que Nvidia ait enregistré la plus forte hausse de capitalisation boursière de l’histoire, gagnant 277 milliards de dollars en une seule journée, soit plus que la valeur totale de Coca-Cola ou de Bank of America. De plus, elle a écrasé un record qui avait été établi par Meta seulement plus tôt ce mois-ci. Le succès de Nvidia est alimenté par une vague de demande pour ses puces de centre de données qui alimentent l’IA générative avancée, comme Sora , la dernière percée d’OpenAI qui crée des vidéos photoréalistes jusqu’à 60 secondes de long à partir de quelques instructions textuelles.Les clients ont inondé Nvidia de commandes pour des puces d’entraînement d’inférence IA comme le H100 Tensor Core GPU, si bien que le PDG Jensen Huang doit réfléchir à la meilleure façon de distribuer équitablement les puces de son entreprise.De son côté, Microsoft a construit sa propre puce d'IA personnalisée qui peut être utilisée pour former de grands modèles de langage et potentiellement éviter une dépendance coûteuse à l'égard de Nvidia. Microsoft a également construit son propre processeur basé sur Arm pour les charges de travail cloud. Les deux puces de silicium personnalisées sont conçues pour alimenter ses centres de données Azure et préparer l’entreprise et ses entreprises clientes à un avenir plein d’IA. Microsoft a indiqué qu'elles ne sont donc pas destinées à la vente. Microsoft et d’autres entreprises technologiques ont été confrontées au coût élevé de la fourniture de services d’IA, qui peut coûter 10 fois plus cher que des services tels que les moteurs de recherche.S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université nationale de Taïwan, Jensen Huang a déclaré qu'ils ne pouvaient pas rêver d'une meilleure occasion pour avoir leurs diplômes. « L'année 1984 a été une année parfaite pour obtenir mon diplôme et je prédis qu'il en sera de même pour l'année 2023. En 2023, les diplômés entreront sur le marché du travail au moment même où l'IA aura réinventé l'informatique de A à Z. À tous égards, il s'agit de la renaissance de l'industrie informatique », a-t-il déclaré. Huang croit fermement aux potentiels de l'IA et prévient les entreprises et les personnes qui passeront à côté de cette révolution.« Les entreprises agiles tireront profit de l'IA et renforceront leur position. Les entreprises moins agiles périront. Si certains craignent que l'IA ne leur prenne leur emploi, les experts en IA, eux, le prendront », ajouté Huang. D'après lui, l'IA générative sera utilisée comme copilote pour améliorer les performances des travailleurs dans un large éventail d'industrie, tout en créant de nouveaux emplois qui n'ont jamais existé et en rendant certains autres obsolètes. Il affirme que c'est le moment d'innover afin d'éviter les impacts. Huang a demandé aux étudiants de créer rapidement quelque chose de nouveau à l'ère de l'IA, sous peine d'être laissés pour compte.« En 40 ans, nous avons créé le PC, Internet, le mobile, le cloud, et maintenant l'ère de l'IA. Qu'allez-vous créer ? Quoi qu'il en soit, courez-y comme nous l'avons fait. Courez, ne marchez pas. Soit vous courez pour trouver de la nourriture, soit vous courez pour ne pas devenir de la nourriture », a déclaré le PDG milliardaire. Ce n'est pas la première fois que Huang s'exprime sur l'IA avec autant d'enthousiasme. Lors d'une interview en mars, Huang est allé même jusqu'à déclarer qu'il comptait sur les capacités de l'IA et la robotique pour diriger NVIDIA pendant encore 3 à 4 décennies, ce qui lui donnerait au moins 90 ans au moment de son départ.Nvidia est même devenue une question de sécurité nationale, les États-Unis interdisant l'exportation de ses puces haute performance vers la Chine. Grâce à l'avènement des systèmes d'intelligence artificielle alimentés par Nvidia, Jensen Huang, cofondateur et PDG de l'entreprise, a suggéré aux parents de ne plus encourager leurs enfants à apprendre à coder, car les machines s'en chargeront à l'avenir.« C'est notre travail de créer des technologies informatiques que personne n'aura à programmer », a-t-il déclaré lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï il y a deux semaines, ajoutant que le miracle de l'IA signifiait que « tout le monde dans le monde est maintenant un programmeur ».Un gestionnaire d'actifs qui, de manière surprenante, semble prendre le parti de Sløk d'Apollo n'est autre que la fondatrice d'ARK Invest, Cathie Wood. L'évangéliste des technologies de rupture et championne de l'IA a récemment réduit son exposition à l'espace des semi-conducteurs de l'IA, en vendant pour 4,5 millions de dollars d'actions de Nvidia. Vendredi, elle a également réduit sa participation dans la fonderie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. qui produit les puces Nvidia, pour la première fois depuis plus de deux ans.Wood a récemment déclaré au podcastdu Wall Street Journal qu'elle s'attendait à ce que les concurrents de Nvidia commencent bientôt à réduire les marges de l'entreprise de Huang. « Les attentes deviennent tellement élevées qu'elles ne peuvent plus être satisfaites », a-t-elle déclaré.Elle n'a pas précisé si elle partageait les doutes de Sløk concernant les sept grandes valeurs technologiques à l'origine de la poursuite de la hausse des marchés boursiers.Sources : Torsten Sløk, économiste en chef de la firme de gestion de patrimoine de Rowan L’IA est-elle vraiment une bulle ? 