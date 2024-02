Elon Musk annonce l'avènement avec des robots d'ici 2040, tandis qu'Amazon et LG se joignent à la révolution

Robots humanoïdes : plus tôt que vous ne le pensez

Les pénuries de main-d'œuvre à venir ouvrent la voie aux travailleurs robots

Excédent/manque de main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière américaine

L'autonomie des batteries des robots humanoïdes devrait s'améliorer au point qu'ils puissent travailler jusqu'à 20 heures avant d'avoir besoin d'être rechargés (ou avoir besoin d'une charge rapide pendant une heure et travailler pendant quatre ou cinq heures, puis répéter l'opération) ;

La mobilité et l'agilité devraient augmenter progressivement, et les capacités de traitement de ces robots devraient également progresser régulièrement. En outre, les caméras de profondeur, le retour de force, les capteurs visuels et vocaux et d'autres aspects de la détection - les nerfs et les organes sensoriels du robot - devront tous s'améliorer progressivement ;

Des progrès en matière de calcul seront également nécessaires pour que les robots puissent éviter les obstacles, déterminer le chemin le plus court pour accomplir une tâche et réagir aux questions ;

Le processus de formation et de perfectionnement des capacités des robots humanoïdes, une fois qu'ils commenceront à travailler, constituera un défi encore plus grand. Ce processus peut durer plus d'un an ;

Enfin, les fabricants de robots devront réduire les coûts de production d'environ 15 à 20 % par an pour que le robot humanoïde puisse être amorti en deux ans.

Défis complexes des robots humanoïdes dans les foyers

La pénurie de main-d'œuvre future, en raison du départ à la retraite des baby-boomers, motive la demande de robots humanoïdes pour remplacer les emplois moins recherchés. Des personnalités telles que Bill Gates et Elon Musk partagent cet optimisme quant à l'avenir des robots humanoïdes. Depuis des décennies, les discussions sur les robots ont été omniprésentes, mais pourquoi assistons-nous aujourd'hui à une véritable explosion de leur présence ? L'origine du terme "robot", dérivé du tchèque signifiant « travail forcé », remonte à 1921 dans la pièce de théâtre R.U.R. de Karel Capek. Depuis ces premiers robots humanoïdes, le concept a évolué, influençant la culture populaire avec des figures telles que Terminator, Data de Star Trek, et l'Homme du Bicentenaire.Définir un « robot » demeure aussi complexe que la technologie qui le sous-tend. Malgré les diverses interprétations, la plupart des experts s'accordent sur une définition de base : un robot est une machine physiquement incarnée, dotée d'intelligence, capable d'exécuter des tâches avec un certain degré d'autonomie et de percevoir et manipuler son environnement.Elon Musk affirme sa confiance dans la prédiction de David Holz, un leader technologique, selon laquelle environ 1 milliard de robots humanoïdes seront présents dans le monde d'ici 2040 . Musk a exprimé son accord sur les médias sociaux, soulignant que cela pourrait être réalisé si les bases de la civilisation restent stables. Tesla, une entreprise fondée par Musk, a déjà dévoilé un prototype de robot humanoïde appelé Tesla Optimus, avec des ambitions de produire des millions de ces robots d'ici les deux prochaines décennies, bien qu'il ait souligné certaines limitations de ses capacités. La vision d'un monde envahi par ces robots humanoïdes soulève des questions sur les implications et les fondements nécessaires à la réalisation de cette ambition.Le terme « robot » a été appliqué à une variété de systèmes autonomes, allant du Roomba à la voiture Tesla. Cependant, mon attention se porte sur les robots humanoïdes, en raison de leur ressemblance avec les humains et de leur capacité à se mouvoir de manière similaire. Aujourd'hui, des avancées significatives dans les capteurs, les actionneurs, les technologies des batteries et l'intelligence artificielle rendent possible une nouvelle génération de robots humanoïdes, abordables et utiles. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de démonstrations uniques pour les médias ou de robots logistiques hyper-spécialisés, mais de robots mécaniques en masse, coexistant avec nous dans nos foyers et lieux de travail. Amazon a présenté en juin 2022 des robots magasiniers qui ne se plaignent pas, ne démissionnent pas et ne se syndiquent pas. « Les machines ne remplaceront pas complètement les humains », précise l'entreprise de commerce en ligne basée à Seattle aux États-Unis. Son « robot mobile entièrement autonome » est un appareil en forme de disque sur roues, qui ressemble à un Roomba. Au lieu de ramasser les miettes, la machine, baptisée Proteus, se glisse délicatement sous un chariot rempli de paquets et le pousse le long du plancher de l'usine. Amazon a déclaré que Proteus avait été conçu pour travailler directement avec et aux côtés des humains et qu'il n'avait pas besoin d'être confiné dans des endroits spécifiques, mis en cage pour des raisons de sécurité.Le robot émet un faisceau de lumière verte pour naviguer, et s'arrête s'il détecte quelque chose ou quelqu'un qui lui barre la route, comme on peut le voir dans la vidéo de démonstration ci-dessous. Proteus sera d'abord déployé dans les zones de manutention de sortie des centres d'exécution et de tri d'Amazon, avant de l'être plus largement.Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches banales de manière répétée. Amazon espère qu'ils réduiront le risque de blessures pour les travailleurs. « Le déplacement de colis lourds ainsi que la réduction des mouvements de torsion et de rotation des employés sont des domaines que nous cherchons continuellement à automatiser pour aider à réduire les risques de blessures », a insisté le géant du e-commerce.Les transformations clés des deux dernières décennies, rendant cette révolution robotique possible, sont attribuables à l'industrie des smartphones et de l'automobile. Les capteurs LiDAR, autrefois volumineux et coûteux, ont été miniaturisés et abordables, facilitant leur intégration dans les robots humanoïdes. Les progrès de l'intelligence artificielle, similaires à ceux utilisés dans le GPT-4, sont appliqués à la robotique, améliorant la vision, l'adaptabilité et la prise de décision des robots.Des chercheurs ont présenté Dobb-E, un framework open source axé sur l'apprentissage de la manipulation robotique dans des environnements domestiques. Alors que l'histoire de l'intégration de machines dans nos foyers est riche en succès tels que les lave-vaisselle et les aspirateurs robots, l'objectif de créer un « assistant domestique généraliste » capable de s'adapter et d'apprendre de manière rentable persiste depuis des décennies. Dobb-E cherche à réaliser cet objectif en introduisant un système polyvalent et abordable.En début d’année, LG a présenté un robot domestique intelligent à deux pattes lors du CES 2024 , un agent d'intelligence artificielle révolutionnaire destiné à simplifier la vie quotidienne. Le robot peut se déplacer de manière autonome dans la maison, contrôlant les appareils électroménagers, surveillant la sécurité de la maison et prenant soin des animaux domestiques. Équipé de caméras, haut-parleurs et capteurs, il analyse l'environnement en temps réel, détecte des activités inhabituelles des animaux et envoie des alertes aux propriétaires. En plus de gérer les tâches domestiques, le robot peut interagir verbalement avec les utilisateurs, exprimant même des émotions. LG vise à libérer les utilisateurs des corvées domestiques en combinant la mobilité autonome, l'intelligence artificielle et des capacités avancées de communication.Ainsi, aujourd'hui, nous assistons à une révolution robotique différente et bien plus significative, avec une nouvelle génération de robots humanoïdes prêts à partager notre quotidien. Le potentiel du marché des robots pourrait être considérable. Selon un rapport de 2022 de Goldman Sachs, la valeur du marché des robots humanoïdes pourrait atteindre 154 milliards de dollars d'ici 2035 dans un "scénario optimiste". Cathie Wood, fondatrice et PDG d'Ark Invest, projette quant à elle une valeur de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, tandis que la société Macquarie est encore plus optimiste avec une prévision de 3 000 milliards de dollars d'ici 2050.Les robots font leurs premiers pas de l'usine vers nos maisons et nos lieux de travail. Dans un rapport récent, Goldman Sachs Research estime qu'un marché de 6 milliards de dollars (ou plus) pour les robots de taille et de forme humaine est réalisable dans les 10 à 15 prochaines années. Un tel marché serait en mesure de combler 4 % de la pénurie de main-d'œuvre prévue aux États-Unis dans le secteur manufacturier d'ici à 2030 et 2 % de la demande mondiale en matière de soins aux personnes âgées d'ici à 2035.GS Research fait également une autre projection, plus ambitieuse. « Si les obstacles liés à la conception des produits, aux cas d'utilisation, à la technologie, à l'accessibilité financière et à l'acceptation par le grand public sont entièrement surmontés, nous envisageons un marché de 154 milliards de dollars américains d'ici 2035 dans un scénario optimiste », affirment les auteurs du rapport The investment case for humanoid robots (Le cas d'investissement pour les robots humanoïdes ). Un marché de cette taille pourrait combler de 48 % à 126 % de la pénurie de main-d'œuvre et jusqu'à 53 % de la pénurie de personnel soignant âgé.Des obstacles subsistent : Les robots humanoïdes actuels ne peuvent travailler que pendant de courtes périodes d'une ou deux heures avant de devoir être rechargés. Certains robots humanoïdes maîtrisent la mobilité et l'agilité, tandis que d'autres sont capables de relever des défis cognitifs et intellectuels, mais aucun ne peut faire les deux à la fois, selon la recherche. L'une des technologies robotiques les plus avancées sur le marché commercial est le véhicule à conduite autonome, mais un robot humanoïde devrait avoir une intelligence et des capacités de traitement supérieures à celles de ce véhicule, et ce dans des proportions considérables. « Dans l'histoire du développement des robots humanoïdes », précise le rapport, aucun robot n'a encore été commercialisé avec succès.Cela dit, il est possible que les robots humanoïdes deviennent plus intelligents et moins coûteux qu'une nouvelle voiture électrique. Goldman Sachs estime que les robots humanoïdes pourraient être économiquement viables dans les usines entre 2025 et 2028, et dans les applications grand public entre 2030 et 2035. Plusieurs hypothèses étayent cette perspective, et le rapport de Goldman Sachs Research détaille les multiples percées qui doivent être réalisées pour qu'elle se concrétise.Ces difficultés peuvent sembler insurmontables, mais il existe un précédent pour les surmonter. Le rapport s'appuie sur l'expérience des robots collaboratifs d'usine - ou "cobots" - qui font désormais partie intégrante des centres de production tels que les usines automobiles. Il leur a fallu entre sept et dix ans pour passer de leurs premières versions commerciales à la vente en série. Ils ont été confrontés, comme les robots humanoïdes aujourd'hui, à un scepticisme important.Et comme les robots humanoïdes d'aujourd'hui, qui ont encore du mal à s'imposer, ils avaient beaucoup à apprendre en termes de dextérité et de réactivité. Mais aujourd'hui, les cobots sont monnaie courante dans certaines applications industrielles, et les robots humanoïdes pourraient également y trouver leur place. « Les solutions de robots humanoïdes pourraient également être intéressantes dans des domaines que les principaux fabricants de robots industriels actuels ont du mal à desservir », indique le rapport, « notamment dans le domaine de la gestion des entrepôts et de la logistique, ainsi que dans des domaines simples où la charge humaine est importante, tels que la montée et la descente d'escaliers ».Dans un environnement domestique, l'éventail des défis serait beaucoup plus complexe. Les applications grand public/ménagères sont beaucoup plus difficiles à concevoir en raison de la diversité des scénarios d'application, de la diversité de la reconnaissance des objets, de la complexité du système de navigation, etc. Sans parler de la façon dont les gens ordinaires réagissent et répondent aux robots humanoïdes eux-mêmes. « Il y a beaucoup d'autres questions à prendre en compte, notamment les conflits liés au remplacement des travailleurs humains, la confiance et la sécurité, la confidentialité des données qu'ils collectent, leur ressemblance avec des êtres humains réels, l'incapacité à remplacer réellement les émotions humaines, les questions liées à l'interaction cerveau-ordinateur, et l'éthique concernant leur autonomie. »Dans une récente interview avec Inc, Diamandis a souligné les avantages d'un robot humanoïde opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, exempt de tests de dépistage de drogues et de conflits personnels.Les capteurs LiDAR, utilisés dans les véhicules autonomes, pourraient également être exploités par les robots humanoïdes. Selon le National Ecological Observatory Network, cette technologie utilise des lasers pour mesurer la réflexion de la lumière sur les objets environnants, permettant aux robots de cartographier leur environnement. Velodyne Lidar, basée à San Jose, en Californie, a contribué à rendre cette technologie plus accessible en réduisant la taille et le coût des unités LiDAR respectivement de 1 000 et 100 fois.La demande croissante de robots humanoïdes est motivée par la perspective d'une pénurie de main-d'œuvre imminente due au départ à la retraite des baby-boomers. Selon M. Diamandis, cela pourrait bénéficier aux travailleurs en remplaçant les emplois moins attrayants dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et l'agriculture. Les prévisions de Macquarie s'étendent au-delà de l'industrie, considérant les robots humanoïdes comme la prochaine étape logique des progrès technologiques, une vision partagée par des personnalités telles que Bill Gates et Elon Musk.L'optimisme de Peter Diamandis quant à la prolifération des robots humanoïdes suscite un mélange d'enthousiasme et de questionnements. L'anticipation d'une présence généralisée de ces robots dans les foyers et les lieux de travail, à l'échelle de millions voire de milliards, soulève des perspectives intrigantes mais également des préoccupations.Diamandis met en avant les progrès de l'intelligence artificielle et de la technologie LiDAR pour justifier son optimisme quant au potentiel économique de ce marché. L'estimation de 150 milliards de dollars d'ici 2035 et la projection audacieuse de 3 000 milliards de dollars d'ici 2050 indiquent une confiance certaine dans la croissance rapide de ce secteur. Cependant, de telles prévisions nécessitent une approche prudente, compte tenu des incertitudes inhérentes aux développements technologiques et aux réactions du marché et l'impact réel de ces fonctionnalités sur la vie quotidienne et la productivité reste à évaluer.La pénurie de main-d'œuvre anticipée due au départ à la retraite des baby-boomers est un facteur clé dans la vision de Diamandis. La substitution des emplois moins attrayants par des robots humanoïdes pourrait potentiellement libérer les travailleurs pour des tâches plus qualifiées et créatives. Cependant, des préoccupations éthiques et sociales émergent, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'emploi et l'impact sur les compétences humaines.Les endorsements de personnalités influentes comme Bill Gates et Elon Musk ajoutent une crédibilité à cette vision, bien que la prudence soit toujours nécessaire en matière de prévisions technologiques. En conclusion, l'avènement massif des robots humanoïdes semble prometteur, mais le défi réside dans la gestion des implications éthiques, sociales et économiques pour garantir un impact positif et équilibré sur la société.Source : VidéoQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la prédiction de Peter Diamandis sur l'émergence de « millions, voire de milliards » de robots humanoïdes dans les foyers et les espaces professionnels est plausible ?