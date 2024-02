Apple refuse de produire un rapport sur les risques liés à l'IA

Apple testerait en interne un modèle de langage appelé "Apple GPT"

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré mercredi que son entreprise investissait dans l'intelligence artificielle, l'un des signaux les plus forts à ce jour montrant que le fabricant de l'iPhone adhère à l'engouement pour l'IA générative qui a envahi le secteur de la technologie.L'entreprise voit dans l'IA générative « un potentiel de percée incroyable, c'est pourquoi nous investissons actuellement de manière significative dans ce domaine », a déclaré Cook lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Apple, qui s'est déroulée virtuellement. « Nous pensons qu'elle ouvrira des perspectives de transformation pour nos utilisateurs en matière de productivité, de résolution de problèmes et bien plus encore ».Apple a été plus lent à déployer l'IA générative, qui peut générer des réponses semblables à celles d'un être humain à des questions écrites, que ses rivaux tels que Microsoft et Google (Alphabet), qui l'intègrent dans leurs produits.Apple n'a pas dévoilé de produits concurrents aux modèles tels que GPT d'OpenAI ou Gemini de Google, mais il a laissé entendre qu'une annonce majeure serait faite cette année. « Plus tard dans l'année, j'ai hâte de partager avec vous les façons dont nous allons innover en matière d'IA générative, une autre technologie dont nous pensons qu'elle peut redéfinir l'avenir », a déclaré Cook.Il a également reformulé plusieurs produits Apple annoncés comme étant « alimentés par l'IA », afin de souligner que l'entreprise travaille sur cette technologie depuis des années. Par le passé, l'entreprise avait tendance à éviter le terme "IA" au profit de celui « d'apprentissage automatique ».Parmi les fonctionnalités actuelles qui utilisent la technologie d'IA d'Apple figurent l'outil de suivi des mains de la Vision Pro et les alertes de fréquence cardiaque de l'Apple Watch, a indiqué M. Cook. Il a également déclaré que les puces d'Apple à l'intérieur de ses MacBooks sont capables de faire fonctionner l'IA.« L'IA est présente dans la vie de nos utilisateurs pour toutes sortes de tâches, qu'elles soient quotidiennes ou essentielles », a déclaré Cook. « L'IA permet à l'Apple Watch de vous aider à suivre vos entraînements, en détectant automatiquement si vous vous promenez ou si vous allez nager. Elle permet à votre iPhone d'appeler à l'aide si vous avez un accident de voiture ».Apple annonce souvent de nouveaux logiciels et de nouvelles fonctionnalités en juin, lors de sa conférence annuelle des développeurs.Lors de cette réunion, Cook n'a pas été interrogé sur le projet Apple Car, qu'il avait précédemment qualifié de « mère de tous les projets d'intelligence artificielle ». Les employés ont été informés mardi que le programme était dissous.Rappelons qu'Apple a mis fin à un effort de dix ans pour construire une voiture électrique, selon des personnes ayant connaissance du dossier, abandonnant ainsi l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise.Apple a fait cette révélation en interne mardi, surprenant les quelque 2 000 employés travaillant sur le projet, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'annonce n'était pas publique. La décision a été partagée par le directeur des opérations Jeff Williams et Kevin Lynch, un vice-président en charge du projet, selon ces personnes.Les deux dirigeants ont annoncé à leurs collaborateurs que le projet allait commencer à prendre fin et que de nombreux employés de l'équipe chargée de la voiture - connue sous le nom de Special Projects Group (SPG) - allaient être transférés à la division "intelligence artificielle", dirigée par John Giannandrea. Ces employés se concentreront sur les projets d'IA générative, une priorité de plus en plus importante pour l'entreprise.Cook a affirmé que l'IA était déjà à l'œuvre dans les coulisses des produits Apple, mais il a déclaré qu'il y aurait plus de nouvelles sur les fonctionnalités explicites de l'IA plus tard dans l'année. Bloomberg a précédemment rapporté qu'Apple prévoyait d'utiliser l'IA pour améliorer la capacité de recherche dans les données stockées sur les appareils Apple.« Chaque Mac alimenté par le silicium d'Apple est une machine d'IA extraordinairement performante. En fait, il n'y a pas de meilleur ordinateur pour l'IA sur le marché aujourd'hui », a déclaré Cook.En réponse à une question générale sur les produits que l'entreprise choisit de lancer, Cook a déclaré : « Il s'agit en grande partie d'une question de concentration ». Ces remarques font suite au rejet par les actionnaires d'Apple d'une proposition visant à obliger l'entreprise à produire un rapport sur les risques liés à l'IA. La proposition soumise par AFL-CIO Equity Index Funds, la plus grande fédération syndicale américaine, a été lue lors de l'assemblée par Michael Forsythe, employé d'Apple et organisateur syndical, et aurait poussé l'entreprise à divulguer des lignes directrices éthiques pour l'IA. Bien qu'elle n'a pas été adoptée, elle a recueillie 37,5% des suffrages exprimés. Apple s'est opposée à cette initiative, affirmant qu'elle risquait de révéler des secrets d'entreprise.AFL-CIO a également proposé des mesures relatives à l'intelligence artificielle à d'autres entreprises technologiques.Dans sa déclaration de soutien aux documents de procuration d'Apple, l'AFL-CIO a écrit que « les systèmes d'IA ne devraient pas être formés sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, ou sur les voix, les ressemblances et les performances d'artistes professionnels, sans transparence, sans consentement et sans compensation pour les créateurs et les détenteurs de droits ».« Par rapport à d'autres grandes entreprises technologiques, Apple a pris du retard dans la divulgation de directives éthiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle », a déclaré Brandon Rees, directeur adjoint de l'AFL-CIO pour les entreprises et les marchés de capitaux, dans un communiqué. « Nous espérons qu'Apple améliorera ses pratiques de divulgation sur cette question importante pour les investisseurs et les autres parties prenantes ».Une proposition similaire sera présentée lors de l'assemblée annuelle de Walt Disney en avril.Lors de la réunion, les actionnaires ont approuvé le conseil d'administration d'Apple, notamment en élisant l'ancienne directrice générale d'Aerospace, Wanda Austin, qui rejoint l'entreprise alors qu'Al Gore et James Bell prennent leur retraite. Les actionnaires ont également approuvé l'auditeur de la société et la rémunération des dirigeants.Cinq propositions distinctes d'actionnaires indépendants, auxquelles Apple s'opposait, ont été rejetées, y compris le rapport sur l'intelligence artificielle.Tim Cook n'a pas communiqué sur des dates concernant une présentation de nouveautés d'Apple s'appuyant sur l'IA générative. Cependant, tout porte à croire que les annonces évoquées par Tim Cook seront faites au mois de juin, lors de la conférence WWDC d’Apple. Il faut dire que c’est pendant cette conférence que la firme présentera iOS 18. Et il est fort probable que c’est via cette mise à jour iOS qu’Apple distribuera ses fonctionnalités basées sur l’IA générative sur l’iPhone.L'année dernière, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu'Apple a construit son propre framework (sous le nom de code "Ajax") qui lui servira de modèle de base pour créer de grands modèles de langage. Ce sont des systèmes d'IA sur lesquels se basent des offres telles que les chatbots ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google. Ajax fonctionnerait sur Google Cloud et aurait été conçu avec Google JAX, le framework d'apprentissage automatique (ML) du géant de la recherche.En utilisant Ajax, une petite équipe d'ingénieurs d'Apple aurait construit un chatbot que certains appellent en interne "Apple GPT". Ajax aurait été développé en 2022 pour « unifier le développement de l'apprentissage automatique chez Apple ». Le déploiement interne du chatbot aurait été interrompu pendant un certain temps en raison de problèmes de sécurité liés à l'IA générative, mais il aurait depuis été mis à la disposition d'un plus grand nombre d'employés d'Apple. Cependant, bien qu'un plus grand nombre d'employés aient accès au chatbot, le rapport du journaliste de Bloomberg indique que l'accès au chatbot nécessite toujours une autorisation spéciale.Les LLM sont des systèmes d’intelligence artificielle capables de comprendre et de générer du langage naturel à partir de grandes quantités de données textuelles. Des exemples de LLM sont GPT-3 et GPT-4 d’OpenAI, qui peuvent produire des textes cohérents et variés sur n’importe quel sujet, allant des articles de presse aux poèmes en passant par les codes informatiques. Ces modèles sont très puissants, mais aussi très gourmands en mémoire et en ressources de calcul, ce qui pose un défi pour les déployer sur des appareils mobiles comme les iPhone, qui ont une capacité de mémoire limitée.Pour relever ce défi, les chercheurs d’Apple ont développé une technique innovante qui utilise la mémoire flash - la même mémoire où sont stockées vos applications et vos photos - pour stocker les données du modèle de langage. Cette technique permet de réduire le transfert de données entre la mémoire flash et la mémoire vive (RAM), et d’augmenter le débit de la mémoire flash, ce qui accélère le processus d’inférence du modèle de langage. C'est en tout cas ce qu'a suggéré une étude publiée en décembre Selon le code d’iOS 17.4, la mise à jour de l'OS de l'iPhone inclut un nouveau framework privé SiriSummarization qui fait appel à l'API ChatGPT d'OpenAI. Il semble qu'Apple l'utilise pour tester en interne ses nouvelles fonctionnalités d'IA.Il existe également de nombreux exemples d'invites système pour le framework SiriSummarization dans iOS 17.4. Il s'agit notamment de messages tels que « résume s'il-te-plaît », « réponds à cette question s'il-te-plaît » et « résume le texte donné s'il-te-plaît ».Les messages-guides du système indiquent également ce qu'il faut faire lorsqu'il reçoit des données sous la forme d'un iMessage ou d'un SMS. Cela correspond à un rapport précédent de Bloomberg, qui a déclaré qu'Apple travaillait sur l'intégration de l'IA dans l'application Messages qui peut « répondre à des questions et compléter automatiquement des phrases ».Source : Tim CookQuelles applications concrètes voyez-vous pour l’IA générative dans votre vie quotidienne ?Pensez-vous que l’IA générative pourrait révolutionner la manière dont nous créons et consommons du contenu ?Quelles préoccupations avez-vous concernant l’utilisation de l’IA générative ?Comment pensez-vous que cela pourrait affecter d’autres entreprises technologiques et leurs stratégies ?D'autres entreprises devraient-elles suivre l’exemple d’Apple et investir davantage dans l’IA générative ? Pourquoi ?