NVIDIA annonce le retour de sa conférence GTC du 18 au 21 mars, en direct de San Jose en Californie et avec une retransmission gratuite en ligne.Rappelons-le, il s'agit de la traditionnelle conférence mondiale sur l'IA pour les développeurs, organisée par NVIDIA. Celle-ci rassemble habituellement des développeurs, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs et des professionnels de l'informatique.La GTC a été lancée en 2009 en Californie, avec un accent initial sur le potentiel de résolution des problèmes informatiques grâce aux GPU. Mais ces dernières années, l'accent de la conférence a été mis sur diverses applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Les sujets portent sur l'intelligence artificielle (IA), la science des données, l'apprentissage automatique et les machines autonomes. Chaque conférence commence par un discours du PDG et fondateur de NVIDIA, Jensen Huang, suivi d'une variété de sessions et de discussions avec des experts du monde entier.Cette année, la conférence GTC, c’est un catalogue de 900 sessions et plus de 300 exposants qui démontreront comment les entreprises déploient les plateformes NVIDIA pour réaliser des percées remarquables dans tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, l'agriculture, l'automobile et les transports, les services cloud, les services financiers, la santé et les sciences de la vie, la fabrication, la vente au détail et les télécommunications.Pour la première fois, la conférence GTC propose également une journée dédiée à l’IA en France, un événement virtuel spécialement créé pour l’occasion. Cette journée de l’IA en France est un ensemble de sessions en ligne, en français, durant lesquelles des leaders et visionnaires de différents secteurs proposeront leur lecture de la façon dont l’IA a transformé leur quotidien et continuera de transformer l’économie de la France et du monde. Des sessions seront présentées sur les thèmes suivants :Du discours d’ouverture très attendu de Jensen Huang, PDG de NVIDIA, à plus de 900 sessions inspirantes, en passant par des ateliers techniques sur l'IA générative et bien plus encore, et des événements spéciaux, la GTC s’adresse à tous les niveaux techniques et tous les centres d'intérêt.La conférence GTC vous promet une expérience incroyable que vous pouvez vivre en vous inscrivant gratuitement en ligne dès maintenant.