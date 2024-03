", indique le rapport.Ces dernières années, Pékin a fait de l'autosuffisance technologique une priorité, durement touchée par les tensions commerciales avec les États-Unis, qui ont restreint les exportations de puces et d'autres composants vers la Chine. Elle a déclaré vouloir améliorer la sécurité nationale et la résilience économique en encourageant les capacités d'innovation nationales et en réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, et elle a de plus en plus insisté sur le rôle du gouvernement dans l'affectation des ressources pour atteindre cet objectif.L'accent mis cette année sur les technologies émergentes telles que l'IA n'est pas surprenant, a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur du Centre chinois du Conference Board, basé à Pékin. Il s'inscrit dans la lignée de la Conférence centrale sur le travail économique de l'année dernière, où la construction de l'autonomie et de la force dans la technologie et l'amélioration de la résilience et du niveau de sécurité des chaînes d'approvisionnement ont été identifiées comme des priorités absolues pour le travail du gouvernement en 2024 et au-delà, a-t-il ajouté.Depuis l'année dernière, le parti communiste au pouvoir s'est vu accorder plus de pouvoir dans l'élaboration des politiques liées à la technologie, dans le cadre d'une plus grande restructuration du gouvernement. La Chine a créé une nouvelle commission technologique sous le contrôle du parti communiste, subordonnant le ministère de la science et de la technologie à la commission, transférant ainsi certaines des fonctions antérieures du ministère.", a déclaré Doug Fuller, chercheur à l'école de commerce de Copenhague. "Selon le rapport, la Chine va également former davantage de scientifiques et d'équipes d'innovation de premier plan et améliorer les mécanismes permettant d'identifier et d'encourager les innovateurs de premier plan.: Rapport d'activité du gouvernement chinoisQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ces efforts sont crédibles ou pertinents ?