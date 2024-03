Envoyé par OpenAI Envoyé par

La mission d'OpenAI est de veiller à ce que l'AGI profite à l'ensemble de l'humanité, ce qui signifie à la fois construire des AGI sûres et bénéfiques et contribuer à créer des avantages largement distribués. Nous partageons aujourd'hui ce que nous avons appris sur la réalisation de notre mission, ainsi que certains faits concernant notre relation avec Elon. Nous avons l'intention de demander le rejet de toutes les plaintes d'Elon.



Nous avons réalisé que la construction de l'AGI nécessiterait beaucoup plus de ressources que nous ne l'avions imaginé au départ.



Elon a dit que nous devrions annoncer un engagement de financement initial de 1 milliard de dollars pour OpenAI. Au total, l'organisation à but non lucratif a recueilli moins de 45 millions de dollars auprès d'Elon et plus de 90 millions de dollars auprès d'autres donateurs.



Lors de la création d'OpenAI fin 2015, Greg et Sam avaient initialement prévu de lever 100 millions de dollars. Elon a déclaré dans un courriel : « nous devons aller avec un nombre beaucoup plus grand que 100 millions de dollars pour éviter de paraître désespérés… Je pense que nous devrions dire que nous commençons avec un engagement de financement de 1B$... Je couvrirai tout ce que quelqu'un d'autre ne fournira pas ».



Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'envisager une voie plausible vers l'AGI. Au début de l'année 2017, nous avons réalisé que la construction de l'AGI nécessiterait de grandes quantités de calcul. Nous avons commencé à calculer la quantité de calcul dont une AGI pourrait plausiblement avoir besoin. Nous avons tous compris que nous allions avoir besoin de beaucoup plus de capitaux pour réussir notre mission - des milliards de dollars par an, ce qui était bien plus que ce qu'aucun d'entre nous, en particulier Elon, pensait pouvoir lever en tant qu'association à but non lucratif.



Elon et nous avons reconnu qu'une entité à but lucratif serait nécessaire pour acquérir ces ressources



Alors que nous discutions d'une structure à but lucratif afin de poursuivre la mission, Elon voulait que nous fusionnions avec Tesla ou qu'il en prenne le contrôle total. Elon a quitté OpenAI en disant qu'il fallait un concurrent pertinent à Google/DeepMind et qu'il allait le faire lui-même. Il a dit qu'il nous aiderait à trouver notre propre voie.



Fin 2017, Elon et nous avons décidé que la prochaine étape de la mission était de créer une entité à but lucratif. Elon voulait une participation majoritaire, un contrôle initial du conseil d'administration et être PDG. Au milieu de ces discussions, il a retenu le financement. Reid Hoffman a comblé le fossé pour couvrir les salaires et les opérations.



Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord avec Elon sur les termes d'une société à but lucratif, car nous pensions qu'il était contraire à la mission qu'un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. Il a alors suggéré de fusionner OpenAI avec Tesla. Début février 2018, Elon nous a transmis un courriel suggérant qu'OpenAI devrait "s'attacher à Tesla en tant que vache à lait", commentant qu'il avait "tout à fait raison… Tesla est la seule voie qui pourrait même espérer tenir la chandelle à Google". Même dans ce cas, la probabilité d'être un contrepoids à Google est faible. Mais elle n'est pas nulle".



Elon a rapidement choisi de quitter OpenAI, en disant que notre probabilité de succès était de zéro, et qu'il prévoyait de construire un concurrent AGI au sein de Tesla. Lorsqu'il est parti fin février 2018, il a dit à notre équipe qu'il était favorable à ce que nous trouvions notre propre voie pour lever des milliards de dollars. En décembre 2018, Elon nous a envoyé un courriel disant : « même lever plusieurs centaines de millions ne suffira pas. Il faut des milliards par an immédiatement ou oublier ».



Nous faisons progresser notre mission en construisant des outils bénéfiques largement disponibles



Nous rendons notre technologie largement utilisable de manière à donner plus de pouvoir aux gens et à améliorer leur vie quotidienne, notamment par le biais de contributions à code source ouvert.



Nous fournissons un large accès à l'IA la plus puissante d'aujourd'hui, y compris une version gratuite que des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour. Par exemple, l'Albanie utilise les outils de l'OpenAI pour accélérer son adhésion à l'UE de 5,5 ans ; Digital Green aide à augmenter le revenu des agriculteurs au Kenya et en Inde en réduisant de 100 fois le coût des services de vulgarisation agricole grâce à l'OpenAI ; Lifespan, le plus grand fournisseur de soins de santé de Rhode Island, utilise GPT-4 pour simplifier ses formulaires de consentement chirurgical en les faisant passer d'un niveau de lecture collégial à un niveau de lecture de 6e année ; l'Islande utilise GPT-4 pour préserver la langue islandaise.



Elon a compris que la mission n'impliquait pas l'ouverture de l'AGI. Comme Ilya l'a dit à Elon : « au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la construction de l'IA, il sera logique de commencer à être moins ouvert. L'ouverture dans OpenAI signifie que tout le monde devrait bénéficier des fruits de l'IA une fois qu'elle est construite, mais il est tout à fait acceptable de ne pas partager la science… ». Ce à quoi Elon a répondu : « Yup ».



Nous sommes tristes d'en arriver là avec quelqu'un que nous avons profondément admiré - quelqu'un qui nous a incités à viser plus haut, qui nous a dit que nous échouerions, qui a lancé un concurrent, puis qui nous a poursuivis lorsque nous avons commencé à faire des progrès significatifs vers la mission d'OpenAI sans lui.



Nous nous concentrons sur l'avancement de notre mission et avons encore un long chemin à parcourir. Alors que nous continuons à améliorer nos outils, nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer ces systèmes afin qu'ils donnent du pouvoir à chaque individu.





Les gens pensaient-ils vraiment que diriger le développement de l'invention la plus importante de l'histoire de l'humanité n'impliquerait pas un peu de drame ? Je sais que tout le monde veut qu'OpenAI soit un endroit magique qui ouvre ses modèles en open source dès que la formation est terminée, mais il est clair qu'ils ont choisi une voie raisonnable pour leur entreprise, basée à la fois sur l'aspect pratique et la réduction des risques.



S'ils avaient choisi une autre voie, ils seraient aujourd'hui une succursale sans cérémonie de l'empire d'Elon. Ou encore, ils seraient une organisation à but non lucratif de niveau moyen qui n'a jamais eu les moyens d'embaucher les meilleurs talents et qui passe encore tout son temps à solliciter des dons pour former GPT 3.5.



Ils ont fait ce qu'ils croyaient devoir faire pour être les premiers à atteindre l'AGI. Seront-ils les gardiens les plus sûrs de cette technologie ? Difficile à dire, bien qu'il soit clair que même Anthropic, autrefois soucieux de la sécurité, n'hésite pas à publier des modèles SOTA [state-of-the-art].

Les gens pensaient-ils vraiment que diriger le développement de l'invention la plus importante de l'histoire de l'humanité n'impliquerait pas un peu de drame ? Je sais que tout le monde veut qu'OpenAI soit un endroit magique qui ouvre ses modèles en open source dès que la formation est terminée, mais il est clair qu'ils ont choisi une voie raisonnable pour leur entreprise, basée à la fois sur l'aspect pratique et la réduction des risques.S'ils avaient choisi une autre voie, ils seraient aujourd'hui une succursale sans cérémonie de l'empire d'Elon. Ou encore, ils seraient une organisation à but non lucratif de niveau moyen qui n'a jamais eu les moyens d'embaucher les meilleurs talents et qui passe encore tout son temps à solliciter des dons pour former GPT 3.5.Ils ont fait ce qu'ils croyaient devoir faire pour être les premiers à atteindre l'AGI. Seront-ils les gardiens les plus sûrs de cette technologie ? Difficile à dire, bien qu'il soit clair que même Anthropic, autrefois soucieux de la sécurité, n'hésite pas à publier des modèles SOTA [state-of-the-art].

La guéguerre entre Elon Musk et OpenAI s'est transformée en un véritable conflit ouvert lorsque l'homme d'affaires a intenté la semaine dernière une action en justice contre la startup d'IA. La plainte, déposée auprès d'un tribunal de San Francisco, vise OpenAI, son PDG Sam Altman et son président Greg Brockman. Dans la plainte, Musk allègue qu'OpenAI s'est écarté de sa mission initiale qui était de construire une IA responsable et utile à tous. Selon Musk, qui a cofondé OpenAI en 2015, la startup s'est transformée en une entité de maximisation des profits sous l'égide de Microsoft, qui est son principal bailleur de fonds.« L'accord fondateur d'OpenAI exigeait que la startup d'IA mette sa technologie gratuitement à la disposition du public, mais l'entreprise a changé de priorité au fil du temps pour maximiser les profits de Microsoft », indique la plainte de Musk. Selon les analystes, la bataille juridique entre Musk et OpenAI pourrait avoir des répercussions considérables pour l'avenir de l'IA. L'issue de ce procès pourrait avoir un impact significatif sur l'orientation et le rythme du développement de l'IA, ainsi que sur l'équilibre des forces entre les principaux acteurs du secteur. Musk développe ses propres systèmes d'IA, mais est en retard sur OpenAI.En réponse, OpenAI a déclaré mardi dans un billet de blogue qu'il a l'intention de demander le rejet de la plainte déposée par Musk. L'article indique aussi qu'OpenAI est attristé par la situation et expose les désaccords avec Musk, notamment les événements qui ont conduit à son départ de l'entreprise en 2018. Voici ci-dessous la réponse d'OpenAI :Dans son article, OpenAI affirme qu'en reconnaissant les vastes ressources informatiques nécessaires au développement de l'AGI, il est devenu évident que les coûts annuels s'élèveraient à des milliards de dollars. Cette prise de conscience a permis de comprendre qu'il était essentiel de passer à une structure à but lucratif pour obtenir le financement et les ressources nécessaires. Mais c'est à ce moment-là que les désaccords ont commencé entre Musk et les autres cofondateurs d'OpenAI. Le laboratoire d'IA a étayé ses déclarations avec des exemplaires de courriels échangés entre Musk et les autres cofondateurs d'OpenAI.Cependant, la réponse d'OpenAI est controversée et certains qualifient ses arguments de fallacieux. « Cette preuve fait un bon travail pour faire passer Musk pour quelqu'un de fourbe, mais elle ne réfute pas l'une de ses principales affirmations : ils ont en fait toujours l'air d'avoir abandonné leur mission principale pour se concentrer davantage sur les profits, même s'ils ont élaboré une justification décente des raisons pour lesquelles il était nécessaire de le faire. Pour le dire plus simplement, ils expliquent ici pourquoi ils ont dû trahir leur mission principale. Mais ils ne réfutent pas le fait qu'ils l'ont trahie », note un critique.Il accuse OpenAI de donner l'illusion qu'il travaille pour tous en déclarant qu'il développe l'AGI pour qu'elle soit accessible et bénéfique à tous et améliore la vie des gens. Il a déclaré : « il se peut qu'ils aient raison en affirmant que la construction de l'AGI nécessitera une tonne de puissance de calcul et qu'elle sera très coûteuse. Ils ont probablement raison de dire que sans faire de bénéfices, il est impossible de payer les salaires de centaines d'experts dans le domaine et des tonnes de matériels pour former de nouveaux modèles d'IA. Ils ont peut-être raison de dire que l'ouverture de l'AGI comporte trop de dangers ».« Cependant, au lieu de changer leur nom et leur mission, et de rendre les dons qu'ils ont reçus de ces riches fondateurs d'entreprises technologiques, ils ont utilisé l'apparence bienveillante de leur statut d'organisme à but non lucratif et de leur nom pour tromper tout le monde sur leurs intentions », ajoute-t-il. Selon un autre critique, l'argument selon lequel le développement public de l'AGI comporte des risques permet aux entreprises de maintenir leur position dans la course à l'IA. Dans le même temps, certains prennent le parti d'OpenAI et affirment que l'entreprise a choisi la bonne voie. L'un d'entre eux a déclaré :D'après les détracteurs de Musk, cette plainte prouve une nouvelle fois que le milliardaire de Tesla est "un mégalomane" et illustre le fait qu'il n'accepte pas l'idée qu'OpenAI peut réussir sans lui. Pour ces derniers, la plainte de Musk dégrade encore plus son image et suggère qu'il n'est probablement pas en mesure de concurrencer efficacement OpenAI. « Cette plainte est peut-être une mauvaise nouvelle pour OpenAI, bien qu'il soit évident depuis longtemps qu'ils sont loin d'être ouverts. Cela dit, la situation est 10 fois pire pour Elon. Au moins pour l'image publique qu'il tente désespérément de maintenir », note un critique.Musk allègue dans sa plainte qu'OpenAI est devenue "une filiale de facto à code source fermé" de Microsoft, qui cherche à gagner de l'argent au lieu d'aider l'humanité. Ce faisant, Musk affirme qu'OpenAI a abandonné sa mission initiale à but non lucratif qu'il avait contribué à financer. La réponse d'OpenAI n'aborde pas ses relations avec Microsoft, mais rappelle que par le passé, Musk a tenté de forcer la fusion d'OpenAI avec Tesla. Selon les critiques, Musk est contrarié par la perte d'OpenAI et tente désormais de lui mettre des bâtons dans les roues, son chatbot d'IA Grock n'ayant pas connu le même succès que ChatGPT.Alors que la plainte de Musk mentionne un "accord de fondation" d'OpenAI, aucun accord formel n'a encore été rendu public, et le message d'OpenAI n'a pas directement abordé la question de l'existence d'un tel accord. OpenAI défend également sa décision de ne pas rendre son travail open source, expliquant qu'au fur et à mesure que l'entreprise se rapproche de la construction de l'IA, il sera logique de commencer à être moins ouvert. Mais des critiques affirment que cela prouve qu'OpenAI est devenu aussi "cupide" que Google. L'un d'eux affirme : « c'est étonnamment cupide et égoïste de s'en vanter sur son propre blogue ».La plainte de Musk contient d'autres allégations déroutantes, comme celle selon laquelle le GPT-4 est "un algorithme propriétaire de Microsoft de facto" qui représente l'AGI. OpenAI a déjà rejeté ces allégations dans une note de service, mais ne les a pas abordées dans son billet de blogue public de mardi. La plainte de Musk est le point culminant de son opposition à OpenAI. L'entreprise est depuis devenue le visage de l'IA générative, en partie grâce à un financement de plusieurs milliards de dollars de la part de Microsoft. Musk a fondé sa propre entreprise d'IA, appelée xAI et lancée en juillet de l'année dernière.Source : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'action en justice d'Elon Musk contre OpenAI ?Que pensez-vous de la réponse apportée par OpenAI aux accusations de Musk ?Les arguments d'OpenAI sont-ils fallacieux ? Répondent-ils réellement aux accusations de Musk ?Quels impacts cette plainte pourrait-elle avoir sur les activités d'OpenAI ? La plainte va-t-elle être rejetée ?Quels impacts pourrait-elle avoir sur l'image d'OpenAI et celle de Musk ? Musk a-t-il eu tort de poursuivre OpenAI en justice ?