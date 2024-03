Les recommandations du rapport

Un rapport qui risque de se heurter à des difficultés politiques

Le rapport se concentre sur deux catégories de risques distinctes

« Le développement actuel de l'IA pose des risques urgents et croissants pour la sécurité nationale », indique le rapport. « L'essor de l'IA avancée et de l'AGI [intelligence artificielle générale] pourrait déstabiliser la sécurité mondiale d'une manière qui rappelle l'introduction des armes nucléaires ». L'AGI est une technologie hypothétique qui pourrait accomplir la plupart des tâches à un niveau égal ou supérieur à celui d'un humain. De tels systèmes n'existent pas à l'heure actuelle, mais les principaux laboratoires d'IA y travaillent et beaucoup s'attendent à ce que l'AGI arrive dans les cinq prochaines années ou moins.Le document final, intitulé « An Action Plan to Increase the Safety and Security of Advanced AI », recommande une série de mesures politiques radicales et sans précédent qui, si elles étaient adoptées, perturberaient radicalement l'industrie de l'IA. Le Congrès devrait rendre illégal, selon le rapport, l'entraînement de modèles d'IA utilisant plus d'un certain niveau de puissance de calcul. Le seuil, recommande le rapport, devrait être fixé par une nouvelle agence fédérale de l'IA, bien que le rapport suggère, à titre d'exemple, que l'agence pourrait le fixer juste au-dessus des niveaux de puissance de calcul utilisés pour former les modèles de pointe actuels tels que le GPT-4 d'OpenAI et le Gemini de Google.La nouvelle agence de l'IA devrait exiger des entreprises d'IA situées à la « frontière » du secteur qu'elles obtiennent l'autorisation du gouvernement pour former et déployer de nouveaux modèles au-delà d'un certain seuil, ajoute le rapport. Les autorités devraient également envisager « de toute urgence » de rendre illégale la publication des « poids » ou du fonctionnement interne des puissants modèles d'IA, par exemple dans le cadre de licences libres, les infractions pouvant être punies d'une peine d'emprisonnement, selon le rapport. Le gouvernement devrait également renforcer les contrôles sur la fabrication et l'exportation de puces d'IA et orienter le financement fédéral vers la recherche sur « l'alignement » qui vise à rendre l'IA avancée plus sûre, recommande le rapport.Le rapport a été commandé par le département d'État en novembre 2022 dans le cadre d'un contrat fédéral d'une valeur de 250 000 dollars, selon des documents publics. Il a été rédigé par Gladstone AI, une entreprise de quatre personnes qui organise des séances d'information technique sur l'IA à l'intention des fonctionnaires. (Certaines parties du plan d'action recommandent que le gouvernement investisse massivement dans la formation des fonctionnaires sur les fondements techniques des systèmes d'IA afin qu'ils puissent mieux comprendre leurs risques). Le rapport a été remis au département d'État le 26 février sous la forme d'un document de 247 pages. Le département d'État n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur le rapport. Les recommandations « ne reflètent pas le point de vue du Département d'État des États-Unis ou du gouvernement des États-Unis », indique la première page du rapport.Les recommandations du rapport, dont beaucoup étaient auparavant impensables, font suite à une série vertigineuse de développements majeurs dans le domaine de l'IA qui ont amené de nombreux observateurs à revoir leur position à l'égard de cette technologie. Le chatbot ChatGPT, lancé en novembre 2022, a été la première fois que ce rythme de changement est devenu visible pour la société dans son ensemble, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se demander si les futures IA pourraient poser des risques existentiels pour l'humanité.Depuis, de nouveaux outils, dotés de capacités accrues, continuent d'être mis sur le marché à un rythme soutenu. Alors que les gouvernements du monde entier discutent de la meilleure façon de réglementer l'IA, les plus grandes entreprises technologiques ont rapidement mis en place l'infrastructure nécessaire pour former la prochaine génération de systèmes plus puissants, en prévoyant dans certains cas d'utiliser une puissance de calcul 10 ou 100 fois supérieure. Parallèlement, plus de 80 % des Américains pensent que l'IA pourrait accidentellement provoquer un événement catastrophique, et 77 % des électeurs estiment que le gouvernement devrait faire davantage pour réglementer l'IA, selon un récent sondage réalisé par l'AI Policy Institute.Selon le rapport, interdire la formation de systèmes d'IA avancés au-delà d'un certain seuil pourrait « modérer la dynamique de course entre tous les développeurs d'IA » et contribuer à réduire la vitesse de fabrication de matériel plus rapide par l'industrie des puces. Au fil du temps, une agence fédérale de l'IA pourrait relever le seuil et autoriser la formation de systèmes d'IA plus avancés une fois que la sécurité des modèles de pointe aura été suffisamment prouvée, propose le rapport. De même, le gouvernement pourrait abaisser le seuil de sécurité si des capacités dangereuses sont découvertes dans des modèles existants.La proposition risque de se heurter à des difficultés politiques. « Je pense qu'il est très peu probable que cette recommandation soit adoptée par le gouvernement des États-Unis », déclare Greg Allen, directeur du Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies au Center for Strategic and International Studies (CSIS), en réponse à un résumé fourni par TIME de la recommandation du rapport visant à interdire les entraînements à l'IA au-delà d'un certain seuil. La politique actuelle du gouvernement américain en matière d'IA, note-t-il, consiste à fixer des seuils de calcul au-delà desquels des exigences supplémentaires en matière de transparence, de contrôle et de réglementation s'appliquent, mais pas à fixer des limites au-delà desquelles les essais d'entraînement seraient illégaux. « En l'absence d'un choc exogène, je pense qu'il est peu probable qu'ils changent d'approche », déclare Allen.Jeremie et Edouard Harris, respectivement PDG et directeur technique de Gladstone, informent le gouvernement américain sur les risques de l'IA depuis 2021. Les deux frères affirment que les représentants du gouvernement qui ont assisté à leurs premières réunions d'information ont reconnu que les risques de l'IA étaient importants, mais leur ont dit que la responsabilité de les gérer incombait à différentes équipes ou départements. À la fin de l'année 2021, les Harris affirment que Gladstone a finalement trouvé un service gouvernemental chargé de traiter les risques liés à l'IA : le Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération du département d'État. Les équipes du Bureau ont un mandat inter-agences pour traiter les risques liés aux technologies émergentes, y compris les armes chimiques et biologiques, ainsi que les risques radiologiques et nucléaires. À la suite de réunions d'information organisées par Jeremie et Mark Beall, alors directeur général de Gladstone, le Bureau a lancé, en octobre 2022, un appel d'offres pour la rédaction d'un rapport susceptible d'éclairer la décision d'ajouter ou non l'IA à la liste des autres risques qu'il surveille. (Le département d'État n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'issue de cette décision). L'équipe Gladstone a remporté ce contrat et le rapport publié lundi en est le résultat.La première catégorie, appelée « risque d'armement », est décrite dans le rapport : « Ces systèmes pourraient potentiellement être utilisés pour concevoir et même exécuter des attaques biologiques, chimiques ou cybernétiques catastrophiques, ou permettre des applications armées sans précédent dans le domaine de la robotique en essaim ». La deuxième catégorie est ce que le rapport appelle le risque de « perte de contrôle », c'est-à-dire la possibilité que les systèmes d'IA avancés soient plus malins que leurs créateurs. Il y a, selon le rapport, « des raisons de croire qu'ils pourraient être incontrôlables s'ils sont développés à l'aide des techniques actuelles, et qu'ils pourraient se comporter de manière hostile à l'égard des êtres humains par défaut ».Selon le rapport, ces deux catégories de risques sont exacerbées par la « dynamique de la course » dans le secteur de l'IA. Selon le rapport, la probabilité que la première entreprise à réaliser l'AGI récolte la majorité des bénéfices économiques incite les entreprises à donner la priorité à la vitesse plutôt qu'à la sécurité. « Les laboratoires d'IA d'avant-garde sont confrontés à une incitation intense et immédiate à faire évoluer leurs systèmes d'IA aussi vite que possible », indique le rapport. « Ils ne sont pas immédiatement incités à investir dans des mesures de sûreté ou de sécurité qui n'apportent pas d'avantages économiques directs, même si certains le font par souci sincère ».Le rapport Gladstone identifie le matériel - en particulier les puces informatiques haut de gamme actuellement utilisées pour former les systèmes d'IA - comme un goulot d'étranglement important pour l'augmentation des capacités de l'IA. Selon le rapport, la réglementation de la prolifération de ce matériel pourrait être "la condition la plus importante pour préserver la sécurité mondiale à long terme de l'IA". Il indique que le gouvernement devrait envisager de lier les licences d'exportation de puces à la présence de technologies sur puce permettant de contrôler si les puces sont utilisées dans de grandes séries d'entraînement à l'IA, afin de faire respecter les règles proposées contre l'entraînement de systèmes d'IA plus grands que le GPT-4. Toutefois, le rapport note également que toute intervention devra tenir compte de la possibilité qu'une surréglementation soutienne les industries de puces étrangères, érodant ainsi la capacité des États-Unis à influencer la chaîne d'approvisionnement.Les auteurs du rapport ont travaillé pendant plus d'un an, s'entretenant avec plus de 200 fonctionnaires, experts et employés d'entreprises d'avant-garde dans le domaine de l'IA, comme OpenAI, Google DeepMind, Anthropic et Meta, dans le cadre de leurs recherches. Les comptes rendus de certaines de ces conversations brossent un tableau inquiétant, suggérant que de nombreux travailleurs de la sécurité de l'IA dans les laboratoires de pointe sont préoccupés par les incitations perverses qui motivent la prise de décision par les dirigeants qui contrôlent leurs entreprises.Source : rapport Quelles devraient être les priorités du gouvernement pour réguler l’intelligence artificielle ?Comment pouvons-nous équilibrer les avantages de l’IA avec les risques potentiels pour la sécurité ?Quel rôle les citoyens devraient-ils jouer dans la surveillance de l’évolution de l’IA ?Quelles mesures internationales pourraient être prises pour assurer une utilisation éthique de l’IA ?Comment la recherche et l’innovation en IA peuvent-elles contribuer à prévenir les scénarios catastrophiques ?