Une plainte « incohérente » selon OpenAU

La mission d'OpenAI est de veiller à ce que l'AGI profite à l'ensemble de l'humanité, ce qui signifie à la fois construire des AGI sûres et bénéfiques et contribuer à créer des avantages largement distribués. Nous partageons aujourd'hui ce que nous avons appris sur la réalisation de notre mission, ainsi que certains faits concernant notre relation avec Elon. Nous avons l'intention de demander le rejet de toutes les plaintes d'Elon.



Nous avons réalisé que la construction de l'AGI nécessiterait beaucoup plus de ressources que nous ne l'avions imaginé au départ



Elon a dit que nous devrions annoncer un engagement de financement initial de 1 milliard de dollars pour OpenAI. Au total, l'organisation à but non lucratif a recueilli moins de 45 millions de dollars auprès d'Elon et plus de 90 millions de dollars auprès d'autres donateurs.



Lors de la création d'OpenAI fin 2015, Greg et Sam avaient initialement prévu de lever 100 millions de dollars. Elon a déclaré dans un courriel : "Nous devons aller avec un chiffre beaucoup plus grand que 100 millions de dollars pour éviter de paraître désespérés... Je pense que nous devrions dire que nous commençons avec un engagement de financement de 1 milliard de dollars... Je couvrirai tout ce que quelqu'un d'autre ne fournit pas."





Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'envisager une voie plausible vers l'AGI. Au début de l'année 2017, nous avons réalisé que la construction de l'AGI nécessiterait de grandes quantités de calcul. Nous avons commencé à calculer la quantité de calcul dont une AGI pourrait plausiblement avoir besoin. Nous avons tous compris que nous allions avoir besoin de beaucoup plus de capitaux pour réussir notre mission - des milliards de dollars par an, ce qui était bien plus que ce qu'aucun d'entre nous, en particulier Elon, pensait pouvoir lever en tant qu'organisation à but non lucratif.



Elon et nous-mêmes avons reconnu qu'une entité à but lucratif serait nécessaire pour acquérir ces ressources



Alors que nous discutions d'une structure à but lucratif afin de poursuivre la mission, Elon voulait que nous fusionnions avec Tesla ou qu'il en prenne le contrôle total. Elon a quitté OpenAI en disant qu'il fallait un concurrent pertinent à Google/DeepMind et qu'il allait le faire lui-même. Il a dit qu'il nous soutiendrait pour que nous trouvions notre propre voie.



Fin 2017, Elon et nous avons décidé que la prochaine étape pour la mission était de créer une entité à but lucratif. Elon voulait une participation majoritaire, un contrôle initial du conseil d'administration et être PDG. Au milieu de ces discussions, il a retenu le financement. Reid Hoffman a comblé le fossé pour couvrir les salaires et les opérations.



Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord avec Elon sur les termes d'une société à but lucratif car nous pensions qu'il était contraire à la mission qu'un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. Il a alors suggéré de fusionner OpenAI avec Tesla. Début février 2018, Elon nous a transmis un courriel suggérant qu'OpenAI devrait "s'attacher à Tesla en tant que vache à lait", commentant qu'il avait "tout à fait raison... Tesla est la seule voie qui pourrait même espérer tenir la chandelle à Google. Même dans ce cas, la probabilité d'être un contrepoids à Google est faible. Mais elle n'est pas nulle".



Elon Musk prévoit de rendre open source le code de son IA Grok cette semaine

This week, @xAI will open source Grok — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024

Conclusion

OpenAI a contesté une affirmation fondamentale faite par Elon Musk, PDG de Tesla, dans le procès qu'il a intenté à la startup au début du mois.Alors qu'elle cherche à commercialiser son chatbot ChatGPT et les modèles d'intelligence artificielle sous-jacents, OpenAI est confrontée à une série de batailles juridiques, dont celle de Musk et des procès pour violation de droits d'auteur intentés par le New York Times et des auteurs. OpenAI a réagi à la plainte de Musk la semaine dernière en la tournant en dérision dans un mémo adressé aux employés et en publiant des courriels le concernant qui remontent aux premiers jours de l'entreprise.Musk, qui invoque une rupture de contrat avec la startup qu'il a financée, a fait référence dans sa plainte au début du mois à un « accord de fondation » conclu en 2015 avec lui et deux autres cofondateurs d'OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman. Selon Musk, ces trois personnes convenaient que le nouveau laboratoire d'IA serait une organisation à but non lucratif au service de l'humanité et qu'il ne conserverait pas d'informations privées à des fins commerciales.Il a ajouté qu'en publiant l'année dernière le modèle de langage GPT-4 sans fournir de détails scientifiques à l'intention du public, OpenAI a violé cet accord.« Il n'y a pas d'accord fondateur, ni d'accord du tout avec Musk, comme le montre clairement la plainte elle-même », a déclaré OpenAI dans un document déposé auprès de la cour supérieure de Californie pour le comté de San Francisco. « L'accord de fondation est au contraire une fiction que Musk a inventée pour revendiquer de manière imméritée les fruits d'une entreprise qu'il a d'abord soutenue, puis abandonnée, et enfin regardée réussir sans lui ».Musk a cité le certificat d'incorporation de 2015 d'OpenAI auprès du secrétaire d'État du Delaware, affirmant qu'il « mémorisait » l'accord de fondation. Mais OpenAI a répondu que la plainte de Musk ne contenait pas d'accord réel.La startup soutenue par Microsoft a qualifié les plaintes de Musk de frivoles. Toutefois, dans un billet de blog publié lundi, elle a indiqué qu'elle demandait au tribunal de qualifier l'affaire de complexe et d'obtenir une gestion spécifique de l'affaire, parce qu'elle concerne l'IA et que ses revendications remontent à près de dix ans.Dans sa plainte, Musk a mentionné que, concernant le plan de 2017 d'OpenAI pour établir une organisation à but lucratif, il a dit à Brockman, Altman et au cofondateur d'OpenAI, Ilya Sutskever, de « faire quelque chose de votre côté ou de continuer avec OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif ».OpenAI a déclaré dans son dossier, daté du 6 mars, que si l'affaire était portée devant les tribunaux, des preuves montreraient que Musk était d'accord pour que la startup devienne une structure à but lucratif.Musk possède son propre laboratoire d'IA, X.AI, qui a lancé un chatbot appelé Grok, disponible via X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que Musk a racheté en 2022. La startup publiera le code de Grok sous une licence open-source cette semaine, a déclaré Musk dans un post sur X lundi.Le ChatGPT d'OpenAI comptait 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires en novembre.« En voyant les avancées technologiques remarquables réalisées par OpenAI, Musk veut maintenant ce succès pour lui-même », a déclaré OpenAI dans son dossier. « Il intente donc cette action en accusant les défendeurs d'avoir violé un contrat qui n'a jamais existé et des obligations qui n'ont jamais été dues à Musk, exigeant une réparation calculée pour bénéficier à un concurrent d'OpenAI ».Cette controverse survient alors qu’OpenAI continue de commercialiser son chatbot ChatGPT et ses modèles d’intelligence artificielle sous-jacents, tout en faisant face à plusieurs batailles juridiques. La relation entre OpenAI et Musk, qui a travaillé aux côtés du chef d’OpenAI, Sam Altman, pour lancer le laboratoire de recherche de l’entreprise de 2015 à 2018, s’est apparemment détériorée après un désaccord concernant l’accord conclu avec Microsoft.Bien que les détails spécifiques de l’affaire restent à être clarifiés par les procédures judiciaires, il est clair que les deux parties ont des interprétations divergentes de l’histoire et de la mission d’OpenAI. L’issue de cette affaire pourrait avoir des implications significatives pour l’avenir de l’intelligence artificielle et son rôle dans la sociétéSources : plainte d'OpenAI, billet d'OpenAI Quelle est votre opinion sur la transformation d’OpenAI d’une organisation à but non lucratif en une entreprise à but lucratif ?Pensez-vous qu’Elon Musk ait raison de revendiquer un ‘accord fondateur’, ou est-ce que les affirmations d’OpenAI vous semblent plus crédibles ?Comment la commercialisation de technologies telles que ChatGPT pourrait-elle influencer l’avenir de l’intelligence artificielle ?Quelles pourraient être les conséquences éthiques et légales si les allégations d’Elon Musk étaient avérées ?En tant que consommateur de produits basés sur l’IA, quelle importance accordez-vous à la transparence et à l’éthique des entreprises qui développent ces technologies ?