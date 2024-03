La sortie de Haiku intervient peu de temps après qu'Anthropic ait présenté la famille de modèles Claude 3 au début du mois, qui comprend Claude 3 Opus et Claude 3 Sonnet. Haiku complète le trio, offrant aux entreprises une gamme d'options pour équilibrer l'intelligence, la vitesse et le coût en fonction de leurs cas d'utilisation spécifiques.Claude 3 Haiku est le modèle le plus rapide et le plus abordable dans sa catégorie d'intelligence. Avec des capacités de vision à la pointe de la technologie et de fortes performances sur les benchmarks de l'industrie, Haiku est une solution polyvalente pour une large gamme d'applications d'entreprise. Le modèle est maintenant disponible avec Sonnet et Opus dans l'API Claude et sur claude.ai pour les abonnés Claude Pro.La vitesse est essentielle pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin d'analyser rapidement de grands ensembles de données et de générer des résultats opportuns pour des tâches telles que l'assistance à la clientèle. Claude 3 Haiku est trois fois plus rapide que ses pairs pour la grande majorité des charges de travail, traitant 21K tokens (~30 pages) par seconde pour les invites de moins de 32K tokens. Il génère également des résultats rapides, permettant des expériences de chat réactives et engageantes et l'exécution de nombreuses petites tâches en tandem.Anthropic explique que le modèle de tarification de Haiku, avec un ratio de 1:5 entre les jetons d'entrée et de sortie, a été conçu pour les charges de travail des entreprises qui impliquent souvent des invites plus longues. Les entreprises peuvent compter sur Haiku pour analyser rapidement de gros volumes de documents, tels que des déclarations trimestrielles, des contrats ou des affaires juridiques, pour la moitié du coût des autres modèles de son niveau de performance. Par exemple, Claude 3 Haiku peut traiter et analyser 400 affaires de la Cour suprême ou 2 500 images pour seulement un dollar US.En plus de sa vitesse et de son prix abordable, Claude 3 Haiku donne la priorité à la sécurité et à la robustesse de niveau entreprise. Anthropic assure effectuer des tests rigoureux pour réduire la probabilité de sorties nuisibles et de jailbreaks de ses modèles afin qu'ils soient aussi sûrs que possible. Les couches de défense supplémentaires comprennent la surveillance continue des systèmes, le renforcement des points d'extrémité, des pratiques de codage sécurisées, des protocoles de chiffrement des données solides et des contrôles d'accès rigoureux pour protéger les données sensibles. Anthropic déclare également effectuer des audits de sécurité réguliers et travaille avec des testeurs de pénétration expérimentés afin d'identifier et de corriger les vulnérabilités de manière proactive. De plus amples informations sur ces mesures sont disponibles dans la carte modèle Claude 3.Dès aujourd'hui, les clients peuvent utiliser Claude 3 Haiku via l'API Claude ou avec un abonnement Claude Pro sur claude.ai. Claude 3 Haiku est disponible sur Amazon Bedrock et sera bientôt disponible sur Google Cloud Vertex AI.Quel est votre avis sur le sujet ?