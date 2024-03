Des projets de loi encouragés par des propos tenus par Bill Gates et Jamie Dimon

Un projet de loi loin de faire l'unanimité

Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter au passage à la semaine de quatre jours ?

Des expérimentations qui se multiplient en Europe et dans le monde

Le sénateur Bernie Sanders et les sénateurs démocrates ont cité les progrès de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans leur plaidoyer en faveur d'un projet de loi qui imposerait une semaine de travail de 32 heures au niveau fédéral.« Malgré la croissance massive de la technologie et de la productivité des travailleurs, des millions de travailleurs dans notre pays travaillent plus longtemps pour de faibles salaires », a déclaré Sanders après avoir ouvert une audition de la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions. « La triste réalité est que les Américains travaillent aujourd'hui plus d'heures que les habitants de n'importe quel autre pays riche », a ajouté le président de la commission et indépendant du Vermont.Le projet de loi présenté par Sanders et le sénateur Laphonza Butler (Californie) réduirait la semaine de travail standard de 40 à 32 heures sur une période de quatre ans. Les employeurs seraient tenus de rémunérer les heures supplémentaires de leurs salariés non exemptés à hauteur d'une fois et demie le taux horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit heures au cours d'une même journée, et de deux fois le taux horaire pour chaque heure travaillée au-delà de douze heures.Le projet de loi garantit également que le total des salaires hebdomadaires ne sera pas réduit en raison de la diminution du nombre total d'heures travaillées.Le député Mark Takano (D-Calif) a présenté un projet de loi similaire à la Chambre des représentants.Ces projets de loi interviennent quelques mois après que des chefs d'entreprise tels que Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, et le cofondateur de Microsoft Bill Gates, cofondateur de Microsoft, ont prédit que, dans quelques décennies, les gens pourraient ne travailler que trois jours par semaine grâce aux innovations en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation.Sanders et les démocrates présents à l'audition de jeudi ont déclaré que la réduction de la semaine de travail permettrait aux gens de passer plus de temps avec leur famille et de s'adonner à leurs loisirs. « Beaucoup de gens trouvent de la valeur dans le travail et j'en suis heureux, mais beaucoup de gens trouvent plus de valeur dans les institutions, les clubs sociaux et les églises auxquels ils sont affiliés et avec lesquels ils passent du temps en dehors du travail », a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn.), lors de l'audition de jeudi.Les républicains ont critiqué le plan, affirmant qu'il détruirait les petites entreprises et nuirait à des secteurs tels que les magasins de détail, qui doivent être ouverts six jours ou plus par semaine.« Ce serait du napalm sur le feu de l'inflation », a déclaré le sénateur Bill Cassidy de Louisiane, le républicain le plus important de la commission. Un autre républicain de la commission, le sénateur Mike Braun de l'Indiana, a déclaré : « Je ne suis pas d'accord pour essayer de faire quoi que ce soit à partir de cet endroit qui imposerait à des centaines d'entreprises une charge telle qu'elles ne pourraient pas survivre ».Dans son témoignage devant la commission, Juliet Schor, professeur de sociologie au Boston College, a déclaré que ses recherches montrent que la productivité horaire des travailleurs et des cadres augmenterait grâce à une semaine de travail de quatre jours et de 32 heures. Schor a ajouté que ses recherches ont également montré que les employés se sentaient plus à l'aise en dehors du bureau.Jon Leland, directeur de la stratégie de la plateforme de crowdfunding Kickstarter, a témoigné que son entreprise avait vu son taux de réalisation des objectifs et de fidélisation des employés grimper en flèche après avoir instauré la semaine de travail de quatre jours. « Les gens veulent travailler, mais ils veulent travailler d'une manière qui soit équilibrée avec le reste de leur vie », a déclaré Leland au groupe d'experts.Mais un autre témoin, Liberty Vittert, a contesté les études qui ont montré que la réduction de la semaine de travail entraînait une augmentation de la productivité. Selon elle, ces gains de productivité disparaissent avec le temps. « Nous ne savons pas encore quelles capacités l'IA va nous donner », a déclaré Vittert, qui enseigne la pratique de la science des données à l'université Washington de Saint-Louis.Cassidy a suggéré d'organiser une audition sur l'impact de l'IA sur l'économie. Mais il a également déclaré qu'il était peu probable que les progrès de cette technologie permettent à la plupart des travailleurs de réduire leurs heures de travail. « Un restaurant familial ne voit pas vraiment l'IA augmenter sa productivité », a déclaré Cassidy.« Ils ont du mal à trouver suffisamment de personnel pour assurer les gardes ».Un projet pilote a été lancé au Royaume-Uni sur une période d'un an pour évaluer l'impact sur l'entreprise mais également sur la société. Voici comment les entreprises se sont adaptées :L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clefs.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clefs à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendus de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Les expérimentations de la semaine de quatre jours se sont multipliées récemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande.En Espagne, le gouvernement espagnol a par exemple lancé fin 2022 un programme pilote destiné à aider les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sans baisser leurs salaires, dans le but de stimuler la productivité. Ce projet sera testé durant deux ans dans des entreprises souhaitant tester des réformes d'organisation susceptibles de « générer une hausse de productivité qui compense les surcoûts salariaux ». Les entreprises intéressées devront s'engager à réduire d'au moins 10 % le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés, sur une période de deux ans. Cette mesure devra toucher au minimum 25 % de leurs employés.En France, le service public pourrait montrer l'exemple même si les débuts sont timides. Fin janvier 2023, Gabriel Attal, qui était alors ministre délégué chargé des Comptes publics, annonçait que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pourraient tester pendant un an la semaine de 36 heures en quatre jours, une expérimentation sur le bien-être au travail.« Globalement, les Français sont favorables à plus de libertés dans leur organisation, même si tous n'ont pas envie de cumuler 35 heures sur quatre jours », a-t-il déclaré au quotidien L'Opinion. « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment », a-t-il estimé. « La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10 000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l'informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et finalement, plus de bien-être au travail ».Sources : projet de loi , sénateur Bernie Sanders (vidéo dans le texte)Pensez-vous que la réduction de la semaine de travail à 32 heures est réalisable dans votre secteur d’activité ? 