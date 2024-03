Un processus de création facilité

Accédez à Copilot GPT Builder : Accédez à la page Copilot GPT Builder en vous connectant à votre compte Copilot Pro et en sélectionnant "See all Copilot GPTs" (voir tous les GPTs de Copilot).

Lancez la création d'un GPT : Choisissez "Create a new Copilot GPT" pour lancer l'assistant de création de GPT.

Configurez votre GPT : Suivez les invites de l'assistant de création pour configurer votre GPT selon vos spécifications. Il s'agit notamment de définir le nom, l'objectif et la tonalité du GPT, ainsi que toute fonction supplémentaire que vous souhaitez intégrer.

L'annonce de Microsoft

Copilot pour Microsoft 365 : disponible pour les organisations de toutes tailles

Conclusion

Microsoft a finalement activé une fonction dans son chatbot d'intelligence artificielle Copilot Pro qui permet aux utilisateurs de créer des chatbots personnalisés connus sous le nom de GPT. Copilot est construit sur la même technologie sous-jacente que ChatGPT. D'ailleurs, le chatbot OpenAI dispose d'un GPT Store depuis janvier , permettant aux utilisateurs et créateurs de découvrir et de partager des applications de chatbot personnalisées.La nouvelle fonctionnalité GPT de Copilot a été déployée discrètement pour les utilisateurs de Copilot Pro, qui paient 20 dollars par mois pour accéder au chatbot premium. Cela s'est fait sans fanfare, et contrairement à ChatGPT, les GPT de Microsoft sont disponibles pour les utilisateurs gratuits - mais seulement pour les utiliser, pas pour les créer.Le Copilot GPT Builder est la plateforme utilisée pour créer les GPT personnalisés et ils sont construits sans code, à l'aide de simples invites en langage naturel.Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais créé de GPT personnalisé auparavant. Microsoft inclut une longue liste de conseils pour créer un GPT Copilot de qualité, y compris des notes telles que garder le nom court et accrocheur, utiliser un langage clair, rendre les invites spécifiques et actionnables, et plus encore.Au fur et à mesure que vous suivez les conseils, le constructeur vous posera des questions de suivi qui rendront la création de votre chatbot plus intuitive.En clair, la création de vos propres GPT personnalisés sur Microsoft Copilot est un processus simple qui ne nécessite aucune expertise en matière de codage. Pour commencer à créer votre GPT personnalisé, suivez ces étapes simples :Une fois le Copilot GPT créé, les utilisateurs peuvent le tester et le partager. Ils peuvent choisir de le garder privé ou de le rendre accessible à tous les utilisateurs de Copilot, même ceux qui n’ont pas de licence Copilot ProCopilot est votre compagnon d'IA de tous les jours, destiné à mettre la puissance de l'IA générative à la portée de tous, au travail comme dans la vie. Nous élargissons la disponibilité et les options d'achat pour les particuliers et les organisations et apportons une nouvelle valeur ajoutée aux abonnés de Copilot Pro.Depuis le lancement de Copilot, il est passionnant de voir nos clients intégrer l'IA dans leur vie - personnelle et professionnelle - en créant des images époustouflantes, en s'attaquant à leurs boîtes de réception débordantes, en relançant le processus d'écriture, en rattrapant les réunions manquées, et bien plus encore. Avec Copilot, nous nous engageons à donner à chacun la possibilité de décupler sa créativité et sa productivité. Disponible sur tous les appareils, sur le web ou via notre application mobile Copilot sur iOS ou Android, il n'a jamais été aussi facile de démarrer avec Microsoft Copilot.Nous intégrons Copilot dans les applications web gratuites de Microsoft 365 à votre abonnement Copilot Pro - aucun abonnement supplémentaire à Microsoft 365 n'est requis. Bien qu'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille soit toujours nécessaire pour déverrouiller Copilot dans les applications de bureau pour PC et Mac, nous sommes ravis d'offrir Copilot à Word, Outlook et d'autres applications Web gratuites à d'autres abonnés Pro.1 Nous étendrons également cet avantage à nos applications mobiles gratuites, y compris l'application Microsoft 365 et Outlook pour iOS et Android, dans les mois à venir.En janvier, nous avons lancé un ensemble de GPT Copilot qui peuvent être votre entraîneur personnel, votre agent de voyage et votre sous-chef. Désormais, tous les abonnés de Copilot Pro ont la possibilité de créer et de partager des Copilot GPT personnalisés grâce à Microsoft Copilot GPT Builder. Copilot GPT Builder vous permet de créer un Copilot personnalisé destiné à vous assister dans des tâches spécifiques, en fonction de vos centres d'intérêt. Vous pouvez créer un Copilot GPT qui vous servira de conseiller en matière de carrière, ou un copain d'étude qui vous aidera à acquérir une nouvelle compétence - les possibilités sont illimitées, et vous pouvez faire tout cela à partir de Copilot.Dans le cadre de notre mission visant à permettre à chaque personne sur la planète d'accomplir davantage, nous rendons Copilot Pro accessible à un plus grand nombre de personnes. Copilot Pro est désormais disponible dans les 222 pays/régions où Copilot est disponible. Nous voulons que tous les utilisateurs, les créateurs et toute autre personne puissent faire passer leur expérience de Copilot au niveau supérieur.Et pour faciliter la prise en main et l'expérience de toutes les fonctionnalités et avantages de Copilot Pro, nous offrons un mois d'essai gratuit à ceux qui installent notre application mobile Copilot sur iOS ou Android.Avec un abonnement Copilot Pro, les particuliers bénéficient des fonctionnalités les plus avancées de Microsoft Copilot pour optimiser leur expérience Copilot. Cela inclut un accès prioritaire aux modèles haut de gamme, des capacités d'IA dans les applications Microsoft 365 (un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille est nécessaire pour accéder à Copilot dans les applications de bureau), de meilleures capacités de génération et d'édition d'images, et l'accès à Microsoft Copilot GPT Builder.Microsoft indique qu'alors que Copilot Pro est sa meilleure expérience pour les particuliers, Copilot pour Microsoft 365 est sa meilleure expérience pour les organisations. Afin de permettre à toutes les organisations de se doter de l'IA, Copilot pour Microsoft 365 a été mis à la disposition des entreprises de tous types et de toutes tailles, y compris les plans destinés aux travailleurs de première ligne. Les clients qui disposent de Microsoft 365 F3 et F1, Office 365 E1, Business Basic et autres pourront acheter Copilot pour Microsoft 365 dans les semaines à venir. Cela s'ajoute à la disponibilité déjà annoncée pour Microsoft 365 E3 et E5, Office 365 E3 et E5, Business Standard et Business Premium.Copilot for Microsoft 365 fonctionne dans l'ensemble de votre univers de données au travail et est intégré dans les applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams, et plus encore) ainsi que sur le web. Avec Copilot Studio, vous pouvez personnaliser Copilot pour Microsoft 365 en utilisant vos données d'entreprise ou créer vos propres expériences. Microsoft assure que cette solution repose sur son approche globale en matière de sécurité, de confidentialité, d'identité et de conformité au niveau de l'entreprise, et elle est soutenue par l'engagement de Microsoft en matière de droits d'auteur des clients : « 40 % des entreprises du Fortune 100 ont utilisé Copilot pour Microsoft 365 via notre Early Access Program. Cela signifie que des dizaines de milliers de personnes dans des entreprises telles que Visa, BP, Honda et Pfizer utilisent déjà Copilot pour travailler d'une nouvelle manière alimentée par l'IA. Comme nous l'avons dit en janvier, l'adoption de Copilot pour Microsoft 365 a été plus rapide que celle de nos suites E3 ou E5 ».L'introduction des GPT personnalisés marque une avancée significative dans les capacités de Microsoft Copilot, offrant aux utilisateurs un contrôle sans précédent sur leurs interactions basées sur l'IA. Les GPT peuvent être configurés pour exécuter un large éventail de tâches, qu'il s'agisse de répondre à des requêtes, de fournir des recommandations ou de générer du contenu. Toutefois, leurs capacités dépendent des données de formation et de la configuration fournies par l'utilisateur.Les GPT personnalisés permettent aux utilisateurs d'adapter leurs interactions avec Copilot à des cas d'utilisation ou à des domaines spécifiques. Contrairement aux interactions standard avec Copilot, qui reposent sur des invites prédéfinies, les GPT personnalisés offrent des réponses personnalisées basées sur des critères définis par l'utilisateur.En exploitant la puissance des GPT personnalisés, Microsoft espère que les utilisateurs puissent optimiser leur flux de travail, rationaliser les tâches et débloquer de nouvelles possibilités d'innovation et d'efficacité. La possibilité de créer des Copilot GPT personnalisés ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisation de l’IA dans la vie quotidienne et professionnelle. Que vous soyez un passionné de technologie ou un professionnel cherchant à optimiser vos processus, Microsoft voudrait que Copilot GPT vous soit utile.Source : Microsoft Quelles applications personnalisées de Copilot GPT envisagez-vous de créer pour faciliter votre quotidien ou votre travail ?Comment la personnalisation de l’IA pourrait-elle changer la manière dont nous interagissons avec les technologies dans les années à venir ?Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de la démocratisation de la création d’IA personnalisée ?En termes de confidentialité et de sécurité des données, quelles précautions devraient être prises lors de la création de votre propre IA ?Comment Copilot GPT personnalisé pourrait-il influencer l’éducation et l’apprentissage à distance ?