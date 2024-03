Sam Altman (à gauche), PDG d'OpenAI, discute avec les startups participantes lors de la journée de rencontre K-Startup-OpenAI qui s'est tenue au 1960 Building à San Francisco, aux États-Unis, le 14 mars

Des propos qu'il avait déjà plus ou moins tenu par le passé

Altman appelle à une réglementation mondiale pour encadrer le déploiement de l'IAG

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que l'ampleur de l'amélioration des performances de GPT-5 dépasserait les attentes et a mis en garde contre le « retard dans l'innovation » qui a négligé ce point. Chaque fois que le prochain modèle de GPT est développé, il est souligné que de nouvelles réflexions sont nécessaires car divers domaines de la vie quotidienne, ainsi que les entreprises, pourraient en être affectées. En fait, c’est la première fois que le PDG Altman donne un « signal » aussi confiant quant aux performances de GPT-5.Le PDG Altman, qui a rencontré les correspondants coréens de la Silicon Valley le 14, a déclaré : « Je ne suis pas sûr de la date de sortie de GPT-5, mais il fera des progrès significatifs en tant que modèle, faisant un bond en avant dans les capacités de raisonnement avancées. De nombreuses questions se posent quant à l'existence de limites à GPT, mais je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de limites au modèle GPT ». Il s'est dit convaincu que si des ressources informatiques suffisantes sont investies, il est tout à fait possible de construire une IAG qui surpasse les capacités humaines.Sam Altman a également estimé que sous-estimer la marge d'amélioration du GPT-5 en cours de développement et déployer des activités en conséquence serait une grave erreur. Cela a été interprété par la revue de presse sud-coréenne comme un sous-entendu d'une marge d'amélioration de GPT-5 dépassant l'imagination. Il a déclaré : « De nombreuses startups se contentent de supposer que GPT-5 ne fera que de légers progrès plutôt que des avancées significatives (car il présente plus d'opportunités commerciales), mais je pense que c'est une grave erreur. Dans ce cas, comme c'est souvent le cas lorsque des bouleversements technologiques se produisent, ils seront "écrasés" par le modèle de la prochaine génération ».Altman semblait n'avoir d'autre intérêt que celui de « construire l'IAG ». Son intérêt semble s'être estompé pour d'autres technologies, notamment la blockchain et la biotechnologie, au-delà de l'IA. Il a déclaré : « Dans le passé, j'avais une large perspective sur tout ce qui se passait dans le monde et je pouvais voir des choses que je ne pouvais pas voir d'un point de vue étroit. Malheureusement, de nos jours, je suis entièrement concentré sur l'IA (l'IA tout le temps à plein régime), ce qui rend difficile d'avoir d'autres perspectives ».Précédemment, Altman a décrit GPT-5 comme une étape cruciale sur la voie de l'intelligence artificielle générale (AGI), qui permet aux machines d'imiter les processus de pensée humains. Il a annoncé qu'OpenAI a commencé à travailler sur GPT-5 et que ce dernier serait beaucoup plus intelligent et pratique que son prédécesseur. Mais ses précédentes déclarations ont juste servi à vanter les capacités du modèle sans vraiment apporter des détails techniques. Le mois dernier , Altman a de nouveau évoqué GPT-5, mais est encore resté avare sur les détails techniques. Il a déclaré que le passage du GPT-4 au GPT-5 ne sera pas simplement progressif, mais il sera aussi transformateur. Selon Altman, GPT-5 sera plus intelligent, plus rapide et plus polyvalent. « Ce bond en avant de l'intelligence ne se résume pas à quelques fonctionnalités supplémentaires, il s'agit d'améliorer les capacités de l'IA dans tous les domaines. L'essence de l'avancée de GPT-5 réside dans son intelligence générale, qui promet des améliorations dans pratiquement toutes les tâches qu'elle entreprend », a-t-il noté.« Il ne s'agit pas d'une simple mise à niveau, mais d'une nouvelle frontière dans la capacité de l'IA à comprendre, à interagir et à aider », a-t-il ajouté. Pour illustrer ses propos, Altman rappelle l'époque où les téléphones portables étaient aussi gros que des briques et ne servaient qu'à téléphoner. Il a établi un parallèle entre ces premiers appareils mobiles - qu'il qualifie de primitifs - et l'état actuel de l'IA. « Nous avons dépassé le stade de la nouveauté que représentait le fait de passer des appels. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'iPhone 16 des technologies de l'IA », a déclaré le PDG d'OpenAI à l'assemblée.Il a déclaré que la route menant vers cela implique un mélange de patience, d'innovation et de mise à l'échelle sans relâche. Le récit d'Altman ne se contente pas de célébrer le chemin parcouru ; c'est aussi un appel à la poursuite du voyage vers des systèmes d'IA plus intelligents et plus performants. Il a ajouté qu'il imagine un avenir où chacun aurait son tuteur personnel, des conseils médicaux personnalisés, et où les scientifiques auraient la capacité de guérir les maladies et de résoudre les problèmes environnementaux. D'après lui, à l'avenir, l'IA pourra faciliter la vie de tout monde et relèvera le niveau de vie.« Je pense que nous pouvons élever considérablement le niveau de vie si tout le monde a accès à des quantités abondantes d'intelligence de très "haute qualité". Et ils peuvent utiliser ces outils pour créer tout ce qu'ils veulent », a-t-il déclaré. Altman ne s'est pas prononcé sur une éventuelle date de sortie. Il a déjà déclaré précédemment qu'il était techniquement difficile de prévoir les capacités du GPT-5. Selon certaines rumeurs, GPT-5 pourrait être un modèle d'IA multimodale appelé "Gobi", dont la sortie serait prévue pour le printemps 2024. Il serait actuellement entraîné sur un ensemble massif de données.Altman a souligné la nécessité d'un cadre réglementaire pour favoriser l'innovation tout en garantissant un développement responsable. Selon lui, l'avenir de l'IAG ne se résume pas à ce que la technologie peut faire ; il s'agit de savoir comment guider son intégration dans le tissu social. Il a invité les Émirats arabes unis à prendre des initiatives.« Il est très difficile de trouver toutes les bonnes idées de réglementation dans le vide. Et s'il existait un moyen maîtrisé de donner aux gens l'avenir et de les laisser l'expérimenter, puis de voir ce qui a du sens, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, cela me semble être une expérience intéressante », a déclaré Altman au ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de l'IA, de l'économie numérique et des applications de travail à distance. Il a déclaré que le pays pourrait servir de bac à sable réglementaire pour tester les technologies d'IA et devenir le fer de lance de règles mondiales limitant leur utilisation.Il a déclaré : « le monde aura besoin d'une politique unifiée pour contenir les progrès futurs de l'IA. Pour toute une série de raisons, je pense que les Émirats arabes unis seraient en mesure de jouer un rôle de premier plan dans les discussions à ce sujet. J'utilise souvent l'exemple de l'Agence internationale de l'énergie atomique comme modèle pour gérer l'impact des systèmes d'IA les plus puissants. Il est essentiel de mettre en place des mesures d'audit et de sécurité avant de déployer la superintelligence ou l'AGI ». De nombreux autres dirigeants de l'industrie appellent aussi à la réglementation de l'IA.Ces commentaires interviennent alors que Altman fait la cour aux investisseurs du Moyen-Orient dans le cadre d'une initiative sur les semiconducteurs visant à faire progresser l'IA. Les Émirats arabes unis ont investi massivement dans l'IA et en ont fait un élément clé de leur politique, mais leurs liens avec la Chine ont suscité des inquiétudes aux États-Unis. Altman chercherait à lever des milliers de milliards de dollars (7 000 milliards de dollars selon certaines sources) pour financer la construction d'usines de fabrication de puces d'IA. OpenAI envisage en effet de réduire sa dépendance à Nvidia et de le concurrencer.Source : Seoul Economic Daily Que pensez-vous des propos de Sam Altman sur GPT-5 ? Sans détails techniques de ses capacités finales attendues, que vous inspirent-ils ?Que pensez-vous de son avertissement ? Comment l'interprétez-vous ?Quelles mesures devraient être prises pour assurer que les avancées en IA bénéficient à tous et ne creusent pas les inégalités ?