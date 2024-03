La plateforme NVIDIA Blackwell arrive pour propulser une nouvelle ère informatique

- Avec 208 milliards de transistors, les GPU de l'architecture Blackwell sont fabriqués à l'aide d'un processus TSMC 4NP sur mesure avec des matrices GPU à limite de deux particules connectées par un lien puce à puce de 10 To/seconde pour former un GPU unique et unifié. Transformer Engine de deuxième génération - Alimenté par une nouvelle prise en charge de la mise à l'échelle des micro-tenseurs et des algorithmes avancés de gestion de la plage dynamique de NVIDIA intégrés dans les frameworks NVIDIA TensorRT-LLM et NeMo Megatron, Blackwell prendra en charge le double des tailles de calcul et de modèle avec de nouvelles capacités d'inférence IA en virgule flottante de 4 bits.





- Des capacités avancées de calcul confidentiel protègent les modèles d'IA et les données des clients sans compromettre les performances, avec la prise en charge de nouveaux protocoles de chiffrement d'interface natifs, qui sont essentiels pour les secteurs sensibles à la confidentialité tels que la santé et les services financiers. Moteur de décompression - Un moteur de décompression dédié prend en charge les formats les plus récents, accélérant les requêtes de base de données pour offrir les meilleures performances en matière d'analyse et de science des données. Dans les années à venir, le traitement des données, pour lequel les entreprises dépensent des dizaines de milliards de dollars par an, sera de plus en plus accéléré par les GPU.

Appuyant une nouvelle ère de l'informatique, NVIDIA annonce l'arrivée de la plateforme NVIDIA Blackwell qui permet aux entreprises du monde entier de construire et d'exécuter une IA générative en temps réel sur des grand modèles de langage à des trillions de paramètres, pour un coût et une consommation d'énergie jusqu'à 25 fois inférieurs à ceux de son prédécesseur.L'architecture GPU Blackwell comporte six technologies transformatrices pour l'accélération du calcul, qui aideront à réaliser des percées dans le traitement des données, la simulation d'ingénierie, l'automatisation de la conception électronique, la conception de médicaments assistée par ordinateur, l'informatique quantique et l'IA générative - autant d'opportunités industrielles émergentes pour NVIDIA.", a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. "Parmi les nombreuses organisations qui devraient adopter Blackwell figurent Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla et xAI.: "".: "".: ": ": "".: ": "".: ": "Nommée en l'honneur de David Harold Blackwell - mathématicien spécialisé dans la théorie des jeux et les statistiques, et premier chercheur noir intronisé à l'Académie nationale des sciences - la nouvelle architecture succède à l'architecture NVIDIA Hopper, lancée il y a deux ans.Les six technologies révolutionnaires de Blackwell, qui, ensemble, permettent l'entraînement à l'IA et l'inférence LLM en temps réel pour des modèles allant jusqu'à 10 000 milliards de paramètres, sont les suivantes :La super-puce NVIDIA GB200 Grace Blackwell connecte deux GPU NVIDIA B200 Tensor Core au CPU NVIDIA Grace via une interconnexion puce à puce NVLink à 900 Go/s et à très faible consommation.Pour obtenir les meilleures performances en matière d'IA, les systèmes équipés du GB200 peuvent être connectés aux plateformes NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand et Spectrum™-X800 Ethernet, également annoncées aujourd'hui, qui fournissent une mise en réseau avancée à des vitesses allant jusqu'à 800Gb/s.Le GB200 est un composant clé du NVIDIA GB200 NVL72, un système rack à plusieurs nœuds, refroidi par liquide, pour les charges de travail les plus intensives en calcul. Il associe 36 Grace Blackwell Superchips, qui comprennent 72 GPU Blackwell et 36 CPU Grace interconnectés par NVLink de cinquième génération. De plus, le GB200 NVL72 comprend des unités de traitement de données NVIDIA BlueField®-3 pour permettre l'accélération du réseau du cloud, le stockage composable, la sécurité zéro confiance et l'élasticité du calcul du GPU dans les clouds d'IA à grande échelle. Le GB200 NVL72 multiplie par 30 les performances par rapport au même nombre de GPU NVIDIA H100 Tensor Core pour les charges de travail d'inférence LLM, et réduit jusqu'à 25 fois les coûts et la consommation d'énergie.La plate-forme agit comme un GPU unique avec 1,4 exaflops de performances d'IA et 30 To de mémoire rapide, et constitue un élément de base pour le tout nouveau DGX SuperPOD.NVIDIA propose la HGX B200, une carte serveur qui relie huit GPU B200 via NVLink pour prendre en charge les plates-formes d'IA générative basées sur x86. La HGX B200 prend en charge des vitesses de réseau allant jusqu'à 400 Gb/s grâce aux plates-formes de réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-X Ethernet.Les produits basés sur Blackwell seront disponibles auprès de partenaires à partir de la fin de l'année.AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud Infrastructure seront parmi les premiers fournisseurs de services cloud à proposer des instances alimentées par Blackwell, tout comme les sociétés du programme de partenariat cloud de NVIDIA, Applied Digital, CoreWeave, Crusoe, IBM Cloud et Lambda. Les clouds souverains de l'IA fourniront également des services et des infrastructures cloud basés sur Blackwell, notamment Indosat Ooredoo Hutchinson, Nebius, Nexgen Cloud, Oracle EU Sovereign Cloud, Oracle US, UK et Australian Government Clouds, Scaleway, Singtel, Northern Data Group's Taiga Cloud, Yotta Data Services' Shakti Cloud et YTL Power International.GB200 sera également disponible sur NVIDIA DGX™ Cloud, une plateforme d'IA conçue conjointement avec les principaux fournisseurs de services cloud qui donne aux développeurs d'entreprise un accès dédié à l'infrastructure et aux logiciels nécessaires pour construire et déployer des modèles d'IA génératifs avancés. AWS, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure prévoient d'héberger de nouvelles instances basées sur NVIDIA Grace Blackwell dans le courant de l'année.Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo et Supermicro devraient fournir une large gamme de serveurs basés sur les produits Blackwell, tout comme Aivres, ASRock Rack, ASUS, Eviden, Foxconn, GIGABYTE, Inventec, Pegatron, QCT, Wistron, Wiwynn et ZT Systems.En outre, un réseau croissant de fabricants de logiciels, dont Ansys, Cadence et Synopsys - leaders mondiaux de la simulation technique - utiliseront les processeurs Blackwell pour accélérer leurs logiciels de conception et de simulation de systèmes et de pièces électriques, mécaniques et de fabrication. Leurs clients peuvent utiliser l'IA générative et l'informatique accélérée pour mettre leurs produits sur le marché plus rapidement, à moindre coût et avec une plus grande efficacité énergétique.Le portefeuille de produits Blackwell est pris en charge par NVIDIA AI Enterprise, le système d'exploitation de bout en bout pour l'IA de niveau production. NVIDIA AI Enterprise comprend les microservices d'inférence NVIDIA NIM™ - également annoncés aujourd'hui - ainsi que des frameworks, des bibliothèques et des outils d'IA que les entreprises peuvent déployer sur des clouds, des centres de données et des stations de travail accélérés par NVIDIA.