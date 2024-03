Envoyé par Jensen Huang Envoyé par

Construire des modèles de base pour les robots humanoïdes est l'un des problèmes les plus passionnants à résoudre dans le domaine de l'IA aujourd'hui. Les technologies nécessaires sont en train de se réunir pour permettre aux principaux roboticiens du monde entier de faire des pas de géant vers la robotique générale artificielle.



Les robots équipés de GR00T... seront conçus pour comprendre le langage naturel et imiter les mouvements en observant les actions humaines, apprenant rapidement la coordination, la dextérité et d'autres compétences afin de naviguer, s'adapter et interagir avec le monde réel.



Nvidia s'est érigé en leader incontesté sur le marché des puces pour l'IA et a maintenant l'ambition d'utiliser ce savoir-faire pour révolutionner le secteur des robots humanoïdes. Cette semaine, à l'occasion de sa conférence annuelle GTC, Nvidia a planté son drapeau dans la course aux humanoïdes avec le projet GR00T. Le terme GR00T pourrait (ou non) être un clin d'œil à l'arbre spatial parlant de Marvel, mais Nvidia prend le soin de prononcer séparément chaque lettre et chaque chiffre pour ne pas provoquer la colère de Disney. L'entreprise a décrit GR00T comme un modèle de base à usage général pour les robots humanoïdes.En tant que tel, le GR00T est destiné à servir de point de départ à l'exécution de tâches spécifiques par des robots humanoïdes spécifiques. Comme on peut s'y attendre pour un projet présenté pour la première fois lors d'une allocution d'ouverture de Nvidia, c'est terriblement vague pour l'instant. L'entreprise devrait apporter de plus amples informations à ce sujet dans le courant de l'année. Pour le moment, voici à peu près tout ce que Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia, a dit d'utile à propos de GR00T :Dans un message posté sur le réseau social X, Linxi "Jim" Fan, chercheur chez Nvidia, a qualifié le projet de "moonshot" pour résoudre l'AGI incarnée dans le monde physique. En effet, avec un corps humanoïde suffisamment performant et piloté par l'AGI (intelligence artificielle générale), on pourrait imaginer des assistants ou des travailleurs robotisés totalement autonomes. Bien sûr, certains experts pensent que l'AGI est encore loin d'être une réalité, et il est donc possible que l'objectif de Nvidia soit plus ambitieux que réaliste. Mais c'est aussi ce qui fait du projet de Nvidia un "moonshot", comme l'explique Linxi sur X.Il a déclaré : « le modèle GR00T permettra à un robot de comprendre des instructions multimodales, comme le langage, la vidéo et la démonstration, et d'effectuer une variété de tâches utiles. Nous collaborons avec de nombreux fabricants de robots humanoïdes de premier plan dans le monde entier afin que GR00T puisse se développer et aider l'écosystème à prospérer ». La société doit encore fournir une meilleure explication de ce qu'elle entend par modèle de base à usage général pour les robots humanoïdes. Y a-t-il de vraies données sur les robots quelque part, ou est-il basé sur une quantité massive de simulations ?Les entreprises de robotique humanoïde concernées fournissent-elles des données pour améliorer GR00T, ou forment-elles plutôt leurs propres modèles à partir de ces données ? Nvidia affirme que la plateforme GR00T est conçue pour servir de modèle de base aux principaux fabricants de robots humanoïdes comme 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Sanctuary AI, Unitree Robotics et XPENG Robotics, Fourier Intelligence, etc. Toutefois, le fabricant de puces ne cite pas Tesla, qui est également devenu un acteur important du secteur grâce à son robot humanoïde Optimus (ou Tesla Bot).Jonathan Hurst, directeur de la robotique chez Agility, a déclaré : « nous nous trouvons à un point d'inflexion de l'histoire, avec des robots centrés sur l'homme comme Digit qui sont prêts à changer le travail pour toujours. L'IA moderne accélérera le développement, ouvrant la voie à des robots comme Digit pour aider les gens dans tous les aspects de la vie quotidienne. Nous sommes ravis de nous associer à Nvidia pour investir dans l'informatique, les outils de simulation, les environnements d'apprentissage automatique et d'autres infrastructures nécessaires pour réaliser le rêve de robots faisant partie de la vie quotidienne ».Outre le GR00T, Nvidia a présenté Jetson Thor, une plateforme basée sur le système sur puce (SoC) Thor de Nvidia. Elle est conçue pour effectuer des tâches complexes et interagir de manière sûre et naturelle avec les personnes et les machines. D'après l'entreprise, Jetson Thor est doté d'une architecture modulaire optimisée en matière de performances, de puissance et de taille. Le SoC comprend un GPU basé sur l'architecture Blackwell avec un moteur de transformation délivrant 800 téraflops de performances d'IA en virgule flottante 8 bits pour faire tourner des modèles d'IA générative multimodale comme GR00T.Avec un processeur de sécurité fonctionnelle intégré, un cluster de CPU haute performance et 100 Go de bande passante Ethernet, Nvidia indique que Jetson Thor simplifie considérablement les efforts de conception et d'intégration. Selon les analystes, Nvidia pourrait potentiellement faire pour le secteur de la robotique ce qu'il a fait jusqu'à présent pour l'IA : fournir des composants et des outils sur lesquels d'autres entreprises peuvent construire leurs propres produits. Ce qui pourrait faciliter les choses pour ses partenaires tels que Figure AI et Agility Robotics. (Les puces d'IA de Nvidia sont les plus recherchées au monde.)Figure AI a récemment fait sensation avec une démonstration vidéo de son robot humanoïde Figure 01 qui répond aux commandes verbales grâce à un back-end développé par OpenAI. (Figure AI avait levé précédemment 675 millions de dollars lors d'un tour de table auprès d'investisseurs parmi les Big Tech, dont Nvidia.) Selon Linxi, le projet GR00T est la pierre angulaire de l'unité GEAR Lab (Generalist Embodied Agent Research) qu'il vient de créer. Toutefois, comme souligné plus haut, la plateforme GR00T constitue avant tout un moonshot.Ceci étant dit, si les outils de Nvidia permettent effectivement de construire un robot humanoïde doté d'une AGI à un moment donné dans l'avenir, il est probable qu'ils soulèvent de profondes questions éthiques, y compris le risque d'un déplacement massif d'emplois humains. Nvidia présente ses initiatives en matière de robotique comme s'il s'agissait d'un bien public incontestable. Mais comme dans d'autres entreprises des Big Tech, les considérations éthiques sont souvent reléguées au second plan pour gagner de l'argent.Un rapport publié en décembre a allégué que des employés ont alerté le PDG sur la menace que l'IA ferait peser sur les minorités, mais il n'aurait pas donné la priorité à la lutte contre les biais potentiels des outils d'IA. Ces employés critiquent l'entreprise pour l'absence d'une initiative concrète visant à répondre aux préoccupations en matière de diversité et de partialité dans le domaine de la technologie de l'IA. Bien sûr, Nvidia conteste ces allégations. La capitalisation boursière de l'entreprise a passé le cap des 2 000 milliards de dollars grâce à l'IA.Source : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet GR00T du fabricant de puces Nvidia ?Selon vous, les ambitions de Nvidia avec le projet GR00T sont-elles réalistes ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'engouement pour les robots humanoïdes ? Est-ce la prochaine bulle technologique ?Que pensez-vous des capacités du robot humanoïde Figure 01 ? Ces androïdes vont-ils un jour tenir leurs promesses ?