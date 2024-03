Not going to beat centralized AI with more centralized AI.



All in on #DecentralizedAI



Lots more 🔜 https://t.co/SbEF5zoo05 — Emad acc/acc (@EMostaque) March 23, 2024

As my notifications are RIP some notes:



1. My shares have majority of vote @StabilityAI

2. They have full board control



The concentration of power in AI is bad for us all



I decided to step down to fix this at Stability & elsewhere



Will be sharing more soon



Exciting times https://t.co/rknp5lCWh4 — Emad acc/acc (@EMostaque) March 23, 2024

Une vision qui ne donnait plus la priorité à la croissance des revenus

Un départ qui intervient dans le contexte d'autres départs

Conclusion

Le fondateur et directeur général de Stability AI, Emad Mostaque, a quitté son poste et le conseil d'administration de l'entreprise, ce qui en fait la deuxième startup d'IA en vogue à subir des changements majeurs cette semaine.Stability AI, qui a été soutenue par des investisseurs tels que Lightspeed Venture Partners et Coatue Management, n'a pas de remplaçant permanent immédiat pour le rôle de PDG, mais a nommé son directeur de l'exploitation Shan Shan Wong et son directeur de la technologie Christian Laforte comme co-PDG intérimaires, tout en précisant : « Nous recherchons activement un PDG permanent pour s’appuyer sur les fondations de Stability AI et conduire l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance ».« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Emad pour son leadership et son engagement incessant envers Stability AI et le mouvement open source », a déclaré Jim O'Shaughnessy, président du conseil d'administration de Stability AI. « Alors que nous recherchons un PDG permanent, je suis pleinement convaincu que Shan Shan Wong et Christian Laforte, dans leur rôle de co-PDG par intérim, dirigeront habilement l'entreprise vers le développement et la commercialisation de produits d'IA générative de pointe. Leurs compétences complémentaires et leur expérience leur conviennent parfaitement pour ce rôle, nous donnant confiance en notre avenir et en notre capacité à sortir de cette période en tant qu’entreprise plus forte ».Cette volonté de développer des produits d'IA commercialisés explique sans doute en grande partie la démission de Mostaque. « Nous n'allons pas battre l'IA centralisée avec plus d'IA centralisée », a déclaré Mostaque dans un post sur X, suite à sa démission. « Je suis fier, deux ans après avoir engagé notre premier développeur, d'avoir mené Stability à des centaines de millions de téléchargements et aux meilleurs modèles dans toutes les modalités. Je crois fermement à la mission de Stability AI et je pense que l’entreprise est entre de bonnes mains.», a déclaré Mostaque dans un communiqué séparé.Il a en outre affirmé que c'était sa décision de quitter le poste de direction car il détenait le plus grand nombre d'actions de contrôle. « Nous devrions avoir une gouvernance plus transparente et distribuée dans le domaine de l'IA, car elle devient de plus en plus importante. C'est un problème difficile, mais je pense que nous pouvons le résoudre », a-t-il ajouté. « La concentration du pouvoir dans l'IA est néfaste pour nous tous. J'ai décidé de me retirer pour régler ce problème à Stability & ailleurs ».Le départ de Mostaque de Stability AI, une startup connue pour son populaire outil de génération d'images Stable Diffusion, intervient dans un contexte de lutte permanente au sein de la startup qui dépensait selon environ 8 millions de dollars par mois, selon une estimation de Bloomberg datant d'octobre 2023, qui a également noté que la startup avait tenté en vain de lever de nouveaux fonds pour porter la valorisation à 4 milliards de dollars.Il semble que Mostaque ne donnait pas la priorité à la croissance des revenus il y a environ un an. Dans un billet publié sur X l'année dernière, il a exprimé son amusement face à « l'étrange focalisation des entreprises d'IA générative sur les revenus », alors même que « la technologie est utile mais loin d'être vaguement mature, de nouvelles percées se produisant presque quotidiennement ». Il a cité plusieurs exemples, dont MagicLeap, qui a dépensé des milliards avant de générer des revenus.« Les retombées d'une R&D appropriée en matière d'IA générative sont plus claires et plus rapides à mettre sur le marché que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Cela va créer beaucoup plus de valeur économique que les voitures autonomes, par exemple, pour lesquelles l'investissement total s'est élevé à 100 milliards de dollars sans générer de revenus », a-t-il écrit.Les commentaires qu'il a formulés sur les réseaux sociaux le mois dernier laissent entrevoir un changement d'orientation. « Nous nous portons bien et dépassons déjà les prévisions pour cette année. Notre objectif est d'obtenir un flux de trésorerie positif cette année, et nous pensons que nous pourrions y parvenir plus tôt que prévu », a-t-il écrit.« Le marché est énorme et des modèles ouverts seront nécessaires pour les industries de pointe et toutes les industries réglementées. C'est pourquoi nous sommes l'une des seules entreprises à ouvrir les données, le code, les détails des formations et plus encore. Les modèles personnalisés, le conseil et bien d'autres choses encore constituent d'immenses marchés et des modèles commerciaux très raisonnables autour de cela alors que nous entrons dans l'adoption par les entreprises au cours de l'année prochaine, l'année dernière n'ayant été qu'un test ».Plusieurs développeurs clés qui ont travaillé sur Stable Diffusion, le populaire générateur de texte à partir d'images de l'entreprise, ont démissionné L'entreprise a déjà dû faire face à la diminution de ses réserves de trésorerie et au départ de ses cadres. En août, six cadres supérieurs, dont le directeur des opérations et le directeur de la recherche, ont quitté l'entreprise.Des chercheurs proches des créateurs initiaux de la technologie qui a conduit à la création de Stable Diffusion ont depuis accusé l'entreprise de tromper le public sur la contribution de ses employés au développement de l'outil. Dit autrement, Mostaque a sous-estimé à quel point son entreprise s'appuyait sur les recherches existantes des scientifiques, dont plusieurs ont aujourd'hui quitté Stability AI.En août 2022, au début de l'engouement pour l'IA, Mostaque a levé 100 millions de dollars pour l'entreprise, avec une évaluation d'un milliard de dollars. Mais après plus d'un an de dépenses considérables, les fonds sont serrés, les salaires et les dépenses en puissance de calcul dépassant largement les revenus, selon des documents obtenus par Forbes. Une situation qui existe malgré le fait que l'entreprise a obtenu l'an dernier un financement conditionnel de 50 millions de dollars de la part du fabricant de puces Intel.Peu de temps avant, Midjourney, un concurrent de la génération d'images par l'IA, a annoncé l'interdiction pour les employés de Stability AI d'utiliser son service , affirmant que les membres du personnel de la société rivale d'IA générative ont causé une panne de système en tentant de récupérer les données de Midjourney.Nick St. Pierre, utilisateur de Midjourney sur X a signalé les accusations au PDG de Stability AI, Emad Mostaque, qui a répondu sur X, disant qu'il enquêtait sur la situation et que Stability n'avait pas ordonné les actions en question. « Il est très difficile de comprendre comment deux comptes ont pu faire cela. L'équipe n'a pas fait de scraping, car nous avons utilisé des données synthétiques et autres, étant donné que SD3 surpasse tous les autres modèles », a déclaré Mostaque, faisant référence au modèle d'IA Stable Diffusion 3, actuellement en preview. Il a affirmé que si la panne avait été causée par un employé de Stability, elle n'était pas intentionnelle et « n'était manifestement pas une attaque DDoS ».« Quoi qu'il en soit, je suis un grand fan de MJ & David, c'est pourquoi je les ai soutenus au début avec la subvention pour payer la bêta », a-t-il indiqué.Le produit phare de Stability en matière d'IA, Stable Diffusion, est utilisé par de nombreuses personnes pour offrir des outils d'IA de génération de texte à image. Il y a quelques semaines, Stability a publié son tout dernier modèle, Stable Cascade, en tant qu'option pour les chercheurs sur GitHub. En décembre, Stability AI a également commencé à proposer une adhésion payante pour l'utilisation commerciale de ses modèles, afin d'aider à financer ses recherches.Stability AI a popularisé la méthode de Stable Diffusion de l'IA, mais a fait l'objet de poursuites judiciaires concernant les données sur lesquelles Stable Diffusion est prétendument entraînée. Une action en justice intentée au Royaume-Uni par Getty Images sera jugée dans le courant de l'année et pourrait marquer un tournant dans le cadre législatif entourant les produits d'IA générative.Source : Stability AI Que pensez-vous de la raison première évoquée par Mostaque pour signaler son départ (IA décentralisée) ? Y croyez-vous ? Dans quelle mesure ?Quelles pourraient être les implications à long terme de la démission d’Emad Mostaque pour l’industrie de l’IA ?Comment l’approche décentralisée de l’IA pourrait-elle transformer notre interaction avec la technologie ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une IA décentralisée par rapport à une IA centralisée ?En quoi la gouvernance transparente et distribuée de l’IA est-elle importante pour son développement futur ?Quel impact la démission d’un leader influent comme Mostaque pourrait-elle avoir sur les orientations stratégiques de Stability AI ?Comment les entreprises d’IA peuvent-elles équilibrer innovation et stabilité organisationnelle lors de transitions de leadership ?