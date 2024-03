Les impacts potentiels de ces fonctions sur l'expérience des internautes

Conclusion

Si vous résidez aux États-Unis, vous verrez peut-être apparaître une nouvelle section ombrée en haut de vos résultats de recherche Google, avec un résumé répondant à votre demande, ainsi que des liens pour plus d'informations. Cette section, générée par la technologie d'IA générative de Google, n'apparaissait auparavant que si vous aviez opté pour la Search Generative Experience (SGE) dans la plateforme Search Labs. Aujourd'hui, selon Search Engine Land, Google a commencé à ajouter l'expérience sur un « sous-ensemble de requêtes, sur un petit pourcentage du trafic de recherche aux États-Unis ». C'est pourquoi vous pourriez avoir accès à la section expérimentale de Google générée par l'IA, même si vous ne l'avez pas activée.Pour mémoire, lors de l'édition 2023 de sa conférence Google I/O, Google a annoncé l'arrivée prochaine de capacités d'IA générative pour la recherche, dans le but de rendre le service plus intelligent et plus convivial. Selon l'entreprise, ces avancées pourraient façonner l'avenir de la publicité, en offrant davantage d'opportunités de développer votre activité et de mettre en valeur votre marque. Les démonstrations ont montré comment les publicités pourraient être placées au-dessus et au-dessous de cette nouvelle expérience. Google a indiqué qu'elle allait tester les annonces de recherche et d'achat directement intégrées dans les modes instantanés et conversationnels alimentés par l'IA.Google a indiqué que l'expérimentation porterait également sur de nouveaux formats publicitaires natifs de SGE , tirant parti de l'IA générative pour proposer des publicités pertinentes et de haute qualité adaptées à chaque étape du parcours de recherche. À titre d'exemple, si un utilisateur recherche des « activités de plein air à faire à Maui », puis affine sa recherche avec « activités pour enfants » et « surf », il pourrait tomber sur une publicité personnalisée d'une marque de voyage proposant des cours de surf pour enfants.La société a présenté SGE lors de sa conférence I/O pour les développeurs en mai de l'année dernière, peu après avoir ouvert l'accès à son rival ChatGPT Bard, désormais appelé Gemini. En novembre, la fonctionnalité a été déployée dans 120 pays et dans d'autres langues que l'anglais, mais l'accès reste facultatif. Selon Search Engine Land, Google commencera à vous montrer l'expérience même si vous n'avez pas choisi cette option, si vous effectuez des recherches complexes ou s'il pense que vous pourriez bénéficier d'informations provenant de plusieurs sites web. La question « Comment enlever les marques sur les murs peints » en est apparemment un exemple.Google a déclaré au quotidien que pour ces tests, il n'affichera les aperçus de l'IA que s'il a la certitude qu'ils présenteront des informations meilleures que celles que les résultats de recherche pourraient faire apparaître. Apparemment, l'entreprise effectue ces tests parce qu'elle souhaite obtenir les réactions d'un plus grand nombre de personnes, en particulier de celles qui n'ont pas choisi d'activer la fonctionnalité. Elle pourra ainsi se faire une meilleure idée de la manière dont l'IA générative peut servir les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie ou celles qui ne se soucient pas du tout de l'IA générative.L'avalanche d'annonces de Google liées à l'IA l'année dernière a fait grimper en flèche les actions de sa société mère, Alphabet, suggérant que les craintes selon lesquelles les chatbots d'IA, notamment ChatGPT d'OpenAI, pourraient paralyser les activités de recherche et de publicité de Google se sont dissipées. Le rôle dominant de Google dans la vente d'annonces en ligne signifie que le secteur pourrait être l'un des premiers à intégrer largement l'IA générative dans ses flux de travail. Meta et Amazon seraient aussi en train d'intégrer des outils d'IA générative pour créer des publicités sur leurs propres plateformes.Comme le savent tous ceux qui ont déjà expérimenté un chatbot d'IA ou un générateur d'images, leurs résultats peuvent être imprévisibles, voire déplaisants. Ils ont également suscité l'inquiétude du public, qui s'est demandé si leur développement avait bénéficié d'une violation des droits d'auteur. Dischler affirme que l'entreprise veillera au contrôle de la qualité des images et du texte générés par les nouvelles fonctionnalités.De plus, proposer l'IA générative dans les publicités est probablement très coûteux, car les coûts informatiques pour faire fonctionner les modèles de génération de textes et d'images sont très élevés. Lors d'une conférence organisée en mai 2023, Aparna Ramani, cadre de Meta AI, a déclaré que la génération d'un résultat à partir de ce type de modèles est 1 000 fois plus coûteuse que l'utilisation de l'IA pour recommander un contenu et curer les fils d'actualité des utilisateurs.Cependant, malgré l'évocation des coûts et autres, Nina Schick, conférencière en IA, a déclaré que 90% du contenu en ligne pourrait être « généré par l'IA d'ici 2025 ». L'espace de l'IA générative devrait devenir beaucoup plus compétitif l'année prochaine [ndlr. 2024], a déclaré Schick, qui s'attend à voir des entreprises comme Google, Microsoft et Apple faire « beaucoup plus » dans cet espace.Bien que beaucoup ait été dit sur la mesure dans laquelle ChatGPT peut ou non présenter une menace existentielle pour la domination de Google en matière de recherche, Schick a déclaré en janvier 2023 qu'elle s'attend à voir Google rivaliser plutôt que dépérir : « Il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir si OpenAI est une menace existentielle pour Google - le fait que Microsoft est un investisseur dans OpenAI, le fait que ChatGPT va être intégré à Bing, si cela va remettre en cause la domination de Google », indique Schick. « Bien que ce soit une histoire fantastique, il ne fait aucun doute que Google développe ses propres outils d'IA générative avec la quantité de données dont ils disposent ».En fin de compte, elle estime que l'espace de l'IA générative va connaître un changement rapide.« Le rythme d'accélération est si incroyable que ces outils - qui nous choquent et nous émerveillent au début de 2023 - vont sembler assez pittoresques d'ici la fin de l'année parce que les capacités vont juste augmenter si puissamment », a déclaré Schick.L’objectif de Google avec cette expansion est de mieux comprendre comment l’IA générative peut servir ceux qui ne sont peut-être pas technophiles ou qui ne s’intéressent pas particulièrement à l’IA générative. En testant ces résultats de recherche assistés par IA sans l’opt-in des utilisateurs, Google espère recueillir des informations précieuses qui pourraient influencer l’évolution future de ses services de recherche.Cette décision de Google pourrait marquer un tournant dans la manière dont nous interagissons avec les moteurs de recherche et pourrait potentiellement transformer notre accès à l’information en ligne. Seul le temps nous dira comment les utilisateurs réagiront à cette nouvelle intégration de l’IA dans leur expérience de recherche quotidienne.Quels avantages voyez-vous à l’intégration de l’IA dans les résultats de recherche Google, même pour les utilisateurs qui n’ont pas opté pour cette fonctionnalité ?Pensez-vous que l’utilisation de l’IA dans les recherches quotidiennes pourrait compromettre la confidentialité des utilisateurs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment la technologie IA générative pourrait-elle transformer notre façon de rechercher et de consommer l’information en ligne ?Quelles précautions Google devrait-il prendre pour s’assurer que les résultats de recherche assistés par IA sont éthiques et ne propagent pas de désinformation ?En tant qu’utilisateur, seriez-vous intéressé par un contrôle plus direct sur la façon dont l’IA influence vos résultats de recherche ?