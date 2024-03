Les résidents locaux ont exprimé des préoccupations quant à l’impact potentiel du projet sur le coût de l’électricité

L'IA et le nucléaire

Conclusion

Le terrain entourant une centrale nucléaire n'est peut-être pas un bien immobilier de premier choix, mais à l'heure où de plus en plus d'entreprises cherchent à réduire leurs coûts, il est sur le point de devenir une denrée très prisée.Tous les centres de données sont gourmands en énergie, mais avec des charges de travail d'IA plus gourmandes en watts à l'horizon, l'énergie nucléaire présente un nouvel attrait, en particulier pour les hyperscalers. Un tel changement d'énergie fait également des merveilles pour les récits d'écoblanchiment autour des opérations net-zéro. Bien qu'elle ne soit pas techniquement renouvelable, l'énergie nucléaire présente l'avantage de ne pas émettre de carbone et d'être historiquement fiable - à quelques exceptions notables près, bien entendu.Un exemple concret de cette tendance est NE Edge, une startup qui lutte depuis plus d’un an pour obtenir l’autorisation de construire une paire de centres de données IA adjacents à la centrale nucléaire de Millstone de 2 GW à Waterford, dans le Connecticut. Selon le Hartford Courant, NE Energy a obtenu 1,6 milliard de dollars pour construire le poste de commutation et les granges à bit, qui s'étendront sur 1,2 million de pieds carrés au total (environ 111 484 m). NE Energy dépensera une somme équivalente pour acheter entre 25 000 et 35 000 serveurs.NE Energy a dû faire face à des difficultés locales pour faire approuver le projet, car les habitants craignent qu'il n'entraîne une augmentation du coût de l'électricité. Les installations consommeraient jusqu'à 13 % de la production de la centrale.Cependant, le président du projet, Thomas Quinn, a tenté d'apaiser les inquiétudes en faisant valoir qu'en se connectant directement aux centrales, NE Energy sera en mesure de négocier des prix qui rendront viable la construction d'une installation aussi gourmande en énergie dans le Connecticut. NE Energy s'est également engagée à verser à la ville une prime de 12,08 % en plus de ce qu'elle paie à Dominion pour l'électricité, ainsi que d'autres paiements dont le total s'élèverait à plus d'un milliard de dollars au cours des 30 prochaines années.Mais après avoir initialement refusé la vente du terrain à NE Edge en janvier dernier en raison d'un manque d'informations concernant le projet de centre de données, il semblerait que le conseil municipal n'ait pas encore indiqué à l'entreprise les informations qu'il souhaitait obtenir.L'administration Lamont est divisée. Dan O'Keefe, commissaire chargé du développement économique et communautaire, est un partisan enthousiaste du projet, de même que la ville de Waterford, Dominion Energy et toute une série d'entreprises et d'organisations syndicales. Katie Dykes, commissaire du département de l'énergie et de la protection de l'environnement de l'État, est, selon d'autres personnes impliquées dans le projet, opposée à celui-ci et soutient un projet de loi de la législature demandant une étude qui pourrait le retarder.« Les centres de données sont l'épine dorsale de l'ère numérique, et le gouverneur Lamont pense que le Connecticut est un endroit idéal pour que cette industrie construise cette infrastructure et crée les emplois correspondants qui soutiennent leurs opérations », a déclaré le porte-parole David Bednarz. « Comme le gouverneur l'a souligné dans son discours sur l'état de l'État le mois dernier, la technologie moderne sollicite de plus en plus le réseau électrique, et il se réjouit de l'avis des législateurs des commissions de l'énergie et de l'environnement sur les méthodes d'approvisionnement de la prochaine génération d'énergie propre, en mettant l'accent sur l'accessibilité financière ».Un point au moins fait consensus : à l'ère de l'intelligence artificielle, l'alimentation de la capacité de calcul nécessaire au fonctionnement de dispositifs tels que les voitures autonomes ne sera pas bon marché, en particulier dans les États qui se détournent des sources d'énergie traditionnelles et s'efforcent de développer des énergies renouvelables coûteuses telles que l'énergie éolienne en mer. Un groupe industriel estime que l'IA pourrait consommer 8 % de la production énergétique américaine d'ici 2030.Tandis que NE Energy se bat pour obtenir l'autorisation, d'autres opérateurs de centres de données ont déjà poursuivi leurs ambitions en matière de sites nucléaires ou sont en train de préparer le terrain pour le faire. Au début du mois, Amazon Web Services (AWS) a accepté d'acheter les centres de données atomiques de Cumulus Data pour 650 millions de dollars. Selon les termes de la vente, Amazon acquerra l'installation Cumulus et l'infrastructure électrique associée. Une autre installation sur le site, la Cryptomine Nautilus, restera la propriété conjointe de Talen et d'une société appelée TeraWulf.Talen possède et exploite des installations de production et de transport d'électricité aux États-Unis. Le complexe de centres de données vendus s'appelle « Cumulus » et a été construit au début de 2023 à côté d'une centrale nucléaire de Susquehanna de 2,5 gigawatts dans le nord-est de la Pennsylvanie, la sixième plus grande centrale nucléaire des États-Unis. Dans le cadre de la vente, outre la centrale nucléaire de Cumulus, l'infrastructure énergétique associée deviendra également la propriété d'Amazon. Ce que l'empire du nuage prévoit en fait de faire avec l'énergie nouvellement gagnée est encore inconnu car la société ne l'a pas encore commenté. Une présentation d'un investisseur par Talen indique qu'AWS développera le campus du centre de données jusqu'à 960 MW.Talen Energy ne recevra pas tous les 650 millions de dollars d'AWS d'un coup. Le producteur d'électricité devrait recevoir 350 millions de dollars à la clôture de l'opération et le reste après que certaines étapes de développement auront été franchies en 2024. AWS aura la possibilité d'acheter jusqu'à 960 mégawatts de capacité pour soutenir un campus de centres de données tentaculaire. Mais si elle n'en a pas besoin, elle n'est tenue d'acheter que 480 mégawatts d'électricité. AWS s'est contractuellement engagé à augmenter le volume minimal d'électricité par paliers de 120 MW sur plusieurs années. Il existe une option unique de plafonner les engagements à 480 MW, et deux options de prolongation sur dix ans font partie de l'opération. Celles-ci sont liées au renouvellement des licences nucléaires.« Nous pensons qu'il s'agit d'une transaction transformatrice avec des avantages à long terme », a déclaré Mark "Mac" McFarland, président et directeur général de Talen, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs et les médias. Alors que la demande en énergie continue d'augmenter dans le monde entier, « les centres de données sont au cœur de cette croissance », a-t-il ajouté.« Il y a plusieurs années, Amazon s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre un bilan carbone net nul d'ici 2040, soit dix ans avant l'Accord de Paris. Dans le cadre de cet objectif, nous nous sommes engagés à alimenter nos opérations avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, soit cinq ans avant notre objectif initial de 2030 », a déclaré un porte-parole d'Amazon. « Pour compléter nos projets d'énergie éolienne et solaire, qui dépendent des conditions météorologiques pour produire de l'énergie, nous explorons également de nouvelles innovations et technologies et investissons dans d'autres sources d'énergie propre et sans carbone. Cet accord avec Talen Energy pour une énergie sans carbone est un projet qui s'inscrit dans cette démarche ».AWS est loin d'être le seul fournisseur de services en nuage à envisager l'option nucléaire. Microsoft étudie activement l'utilisation de petits réacteurs modulaires (SMR), l'idée étant qu'au lieu de construire des centres de données adjacents à des réacteurs existants, elle peut en installer de minuscules, modulaires, pour alimenter les centres de données existants.Il convient de noter qu'en dépit de l'embauche par Microsoft de personnes chargées d'étudier l'application de cette technologie, aucun SMR fonctionnel n'a encore été construit.Standard Power, Green Energy Partners et Bahnhof sont d'autres entreprises qui étudient la possibilité de construire des SMR. Mais jusqu'à ce que les fournisseurs de SMR, comme NuScale, soient prêts pour le prime time, il y a encore plus de 400 réacteurs dans le monde avec lesquels il faut se colocaliser.Cette tendance est un indicateur clair que l’industrie de l’énergie nucléaire pourrait connaître un renouveau, stimulé par les besoins énergétiques de l’IA. Alors que l’IA continue de se développer, il est probable que nous verrons de plus en plus d’initiatives similaires, cherchant à tirer parti de l’énergie nucléaire propre pour soutenir l’infrastructure technologique de demain.Sources : Hartford Courant Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour alimenter les infrastructures d’IA ?Pensez-vous que les préoccupations environnementales et de sécurité liées aux centrales nucléaires sont suffisamment prises en compte dans ce nouveau contexte ?Comment la proximité des centres de données d’IA pourrait-elle affecter les communautés locales et leur économie ?Quel impact le développement de ces projets pourrait-il avoir sur le marché immobilier local ?La transition vers des sources d’énergie à faible émission de carbone est-elle suffisante pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l’IA ?Comment les gouvernements et les régulateurs devraient-ils équilibrer le développement technologique et la protection de l’environnement ?