La technologie a été initialement utilisée pour rechercher des Israéliens pris en otage par le Hamas lors des raids transfrontaliers du 7 octobre

Pour un chercheur, l'utilisation de la reconnaissance faciale est préoccupante

Une technologie qui manque de précision

Le désir d'aider l'armée israélienne

Quelques minutes après avoir franchi un poste de contrôle militaire israélien le long de l'autoroute centrale de Gaza, le 19 novembre, le poète palestinien Mosab Abu Toha a été prié de sortir de la foule. Il a déposé son fils de trois ans, qu'il portait, et s'est assis devant une jeep militaire.Une demi-heure plus tard, Abu Toha a entendu l'appel de son nom. On lui a ensuite bandé les yeux et on l'a emmené pour l'interroger.« Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ni comment ils pouvaient soudainement connaître mon nom légal complet », a déclaré cet homme de 31 ans, qui a ajouté qu'il n'avait aucun lien avec le groupe militant Hamas et qu'il avait essayé de quitter Gaza pour l'Égypte.Il s'est avéré qu'Abu Toha était entré dans le champ de caméras équipées d'une technologie de reconnaissance faciale, selon trois responsables des services de renseignement israéliens qui se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat. Après avoir scanné son visage et l'avoir identifié, un programme d'intelligence artificielle a découvert que le poète figurait sur une liste israélienne de personnes recherchées, ont-ils déclaré.Abu Toha fait partie des centaines de Palestiniens qui ont été repérés par un programme israélien de reconnaissance faciale, dont l'existence n'a pas été révélée, qui a été lancé à Gaza à la fin de l'année dernière. Selon des officiers de renseignement, des responsables militaires et des soldats israéliens, ce programme expérimental de grande envergure est utilisé pour effectuer une surveillance de masse, en collectant et en cataloguant les visages des Palestiniens sans qu'ils le sachent ou y consentent.Cette technologie a d'abord été utilisée à Gaza pour rechercher les Israéliens pris en otage par le Hamas lors des raids transfrontaliers du 7 octobre, ont indiqué les responsables des services de renseignement. Après avoir lancé une offensive terrestre à Gaza, Israël a eu de plus en plus recours à ce programme pour débusquer toute personne ayant des liens avec le Hamas ou d'autres groupes militants. Parfois, la technologie a signalé à tort des civils comme étant des militants du Hamas recherchés, a déclaré un officier.Le programme de reconnaissance faciale, géré par l'unité de renseignement militaire israélienne, y compris la division de cyberespionnage Unit 8200, s'appuie sur la technologie de Corsight, une société israélienne privée, ont déclaré quatre officiers de renseignement. Il utilise également Google Photos. Ensemble, ces technologies permettent à Israël de repérer des visages dans les foules et sur les images granuleuses des drones.La technologie de reconnaissance faciale s'est répandue dans le monde entier ces dernières années, grâce à des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués. Si certains pays utilisent cette technologie pour faciliter les voyages aériens, la Chine et la Russie l'ont déployée contre des groupes minoritaires et pour réprimer la dissidence. L'utilisation de la reconnaissance faciale par Israël dans la bande de Gaza est un exemple frappant d'application de cette technologie dans une guerre.Matt Mahmoudi, chercheur à Amnesty International, a déclaré que l'utilisation de la reconnaissance faciale par Israël était préoccupante car elle pourrait conduire à une « déshumanisation complète des Palestiniens », qui ne seraient plus considérés comme des individus à part entière. Il a ajouté qu'il était peu probable que les soldats israéliens remettent en question la technologie lorsqu'elle identifie une personne comme faisant partie d'un groupe militant, même si la technologie commet des erreurs.Selon un rapport d'Amnesty publié l'année dernière, Israël a déjà utilisé la reconnaissance faciale en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, mais les efforts déployés à Gaza vont plus loin.En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les Israéliens disposent d'un système interne de reconnaissance faciale appelé Blue Wolf, selon le rapport d'Amnesty. Aux points de contrôle dans les villes de Cisjordanie comme Hébron, les Palestiniens sont scannés par des caméras à haute résolution avant d'être autorisés à passer. Les soldats utilisent également des applications pour smartphones afin de scanner les visages des Palestiniens et de les ajouter à une base de données, selon le rapport.À Gaza, dont Israël s'est retiré en 2005, aucune technologie de reconnaissance faciale n'était présente. La surveillance du Hamas à Gaza s'est faite par des écoutes téléphoniques, des interrogatoires de prisonniers palestiniens, la collecte d'images de drones, l'accès à des comptes privés de médias sociaux et le piratage de systèmes de télécommunications, ont déclaré des officiers des services de renseignement israéliens.Après le 7 octobre, les officiers de renseignement israéliens de l'unité 8200 se sont tournés vers cette surveillance pour obtenir des informations sur les tireurs du Hamas qui avaient franchi les frontières d'Israël. L'unité a également passé au peigne fin les images des attaques filmées par les caméras de sécurité, ainsi que les vidéos téléchargées par le Hamas sur les médias sociaux, a déclaré un officier. Il a ajouté que l'unité avait été chargée d'établir une « liste de suspects » parmi les membres du Hamas qui avaient participé à l'attaque.Trois officiers des services de renseignement israéliens ont déclaré que Corsight avait ensuite été chargée de créer un programme de reconnaissance faciale dans la bande de Gaza.La société, dont le siège se trouve à Tel Aviv, affirme sur son site web que sa technologie exige que moins de 50 % du visage soit visible pour une reconnaissance précise. Robert Watts, président de Corsight, a indiqué ce mois-ci sur LinkedIn que la technologie de reconnaissance faciale pouvait fonctionner avec « des angles extrêmes, (même à partir de drones), l'obscurité, une mauvaise qualité ».Le personnel de l'unité 8200 a rapidement constaté que la technologie de Corsight avait du mal à fonctionner lorsque les images étaient granuleuses et que les visages étaient masqués, a déclaré un officier. Lorsque l'armée a tenté d'identifier les corps des Israéliens tués le 7 octobre, la technologie n'a pas toujours fonctionné pour les personnes dont le visage avait été blessé. Il y a également eu des faux positifs, ou des cas où une personne a été identifiée par erreur comme étant liée au Hamas, a déclaré l'officier.Pour compléter la technologie de Corsight, les officiers israéliens ont utilisé Google Photos, le service gratuit de partage et de stockage de photos de Google, ont déclaré trois officiers de renseignement. En téléchargeant une base de données de personnes connues sur Google Photos, les officiers israéliens pouvaient utiliser la fonction de recherche de photos du service pour identifier les personnes.La capacité de Google à faire correspondre des visages et à identifier des personnes même si une petite partie seulement de leur visage est visible est supérieure à d'autres technologies, a déclaré un officier. L'armée a continué à utiliser Corsight parce qu'il était personnalisable, ont déclaré les officiers.Un porte-parole de Google a déclaré que Google Photos était un produit de consommation gratuit qui « ne fournit pas l'identité des personnes inconnues sur les photographies ».Le programme de reconnaissance faciale à Gaza s'est développé au fur et à mesure qu'Israël étendait son offensive militaire dans la région. Les soldats israéliens entrant dans la bande de Gaza ont reçu des caméras équipées de cette technologie. Les soldats ont également mis en place des points de contrôle le long des routes principales que les Palestiniens empruntaient pour fuir les zones de combats intenses, avec des caméras qui scannent les visages.Les objectifs du programme étaient de rechercher des otages israéliens, ainsi que des combattants du Hamas qui pourraient être détenus pour être interrogés, ont déclaré les officiers des services de renseignement israéliens.Les dirigeants et les bailleurs de fonds de Corsight ont fait part de leur désir d'aider l'armée israélienne dans la guerre qu'elle mène actuellement dans la bande de Gaza. Dans une tribune publiée en octobre par le Jerusalem Post, Aaron Ashkenazi, fondateur et associé directeur du fonds canadien Awz Ventures, qui a mené le cycle de financement de Corsight à hauteur de 5 millions de dollars en 2020, a écrit qu'Awz fournissait à Israël « les outils technologiques nécessaires pour arrêter ces terroristes malfaisants dans leur élan ». La plupart des entreprises du portefeuille d'Awz sont actives dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité.En octobre, certains hôpitaux israéliens ont commencé à utiliser la technologie de Corsight pour identifier les patients, a rapporté Forbes à l'époque. Selon le rapport de Forbes, la technologie de Corsight était capable de prendre des images de personnes « dont les traits avaient été affectés par un traumatisme physique, et de trouver une correspondance parmi les photos envoyées par des membres de la famille inquiets ».Corsight se concentre principalement sur les utilisations gouvernementales, policières et militaires. En 2020, l'entreprise, qui n'avait alors qu'une année d'existence, a déclaré que sa technologie permettait d'identifier les visages masqués. Deux ans plus tard, Corsight a affirmé être en train de développer un outil capable de créer un modèle du visage d'une personne à partir de son ADN. L'année dernière, Corsight a collaboré avec la police métropolitaine de Bogota, en Colombie, pour retrouver des personnes soupçonnées de meurtre ou de vol dans les transports en commun.