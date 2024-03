Avantages de l'informatique dématérialisée

AWS et son expansion fulgurante dans le cloud : une démonstration de force à travers des dépenses record

L'expansion des centres de données face à l'opposition et aux contraintes électriques

L'équilibre entre croissance et durabilité dans le cloud computing

L'informatique en nuage est la fourniture à la demande de ressources informatiques sur l'internet avec une tarification à la carte. Au lieu d'acheter, de posséder et d'entretenir des centres de données et des serveurs physiques, vous pouvez accéder à des services technologiques, tels que la puissance de calcul, le stockage et les bases de données, en fonction de vos besoins, auprès d'un fournisseur de services en nuage tel qu'Amazon Web Services (AWS).Les organisations de tout type, de toute taille et de tout secteur utilisent le cloud pour une grande variété de cas d'utilisation, tels que la sauvegarde des données, la reprise après sinistre, la messagerie électronique, les bureaux virtuels, le développement et le test de logiciels, l'analyse des données de masse et les applications web orientées vers la clientèle. Par exemple, les entreprises du secteur de la santé utilisent le cloud pour développer des traitements plus personnalisés pour les patients. Les sociétés de services financiers utilisent l'informatique en nuage pour détecter et prévenir les fraudes en temps réel. Enfin, les fabricants de jeux vidéo utilisent le cloud pour proposer des jeux en ligne à des millions de joueurs dans le monde entier.L'informatique dématérialisée vous permet d'accéder facilement à un large éventail de technologies afin d'innover plus rapidement et de créer presque tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez rapidement activer les ressources dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de services d'infrastructure, tels que le calcul, le stockage et les bases de données, de l'Internet des objets, de l'apprentissage automatique, des lacs de données et de l'analyse, et bien d'autres choses encore.Vous pouvez déployer des services technologiques en quelques minutes et passer de l'idée à la mise en œuvre plusieurs ordres de grandeur plus rapidement qu'auparavant. Cela vous donne la liberté d'expérimenter, de tester de nouvelles idées pour différencier les expériences des clients, et de transformer votre entreprise.Avec l'informatique en nuage, vous n'avez pas besoin de surprovisionner les ressources dès le départ pour gérer les pics d'activité à l'avenir. Au lieu de cela, vous provisionnez la quantité de ressources dont vous avez réellement besoin. Vous pouvez faire évoluer ces ressources à la hausse ou à la baisse pour augmenter ou réduire instantanément la capacité en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.L'informatique dématérialisée vous permet d'échanger des dépenses fixes (telles que les centres de données et les serveurs physiques) contre des dépenses variables, et de ne payer l'informatique qu'au fur et à mesure que vous la consommez. De plus, les dépenses variables sont bien inférieures à ce que vous paieriez pour le faire vous-même en raison des économies d'échelle.Grâce à l'informatique dématérialisée, vous pouvez vous étendre à de nouvelles régions géographiques et vous déployer à l'échelle mondiale en quelques minutes. Par exemple, AWS dispose d'une infrastructure dans le monde entier, ce qui vous permet de déployer votre application sur plusieurs sites physiques en quelques clics. Le fait de rapprocher les applications des utilisateurs finaux réduit la latence et améliore leur expérience.Les trois principaux types d'informatique en nuage sont l'infrastructure en tant que service, la plateforme en tant que service et le logiciel en tant que service. Chaque type d'informatique en nuage offre différents niveaux de contrôle, de flexibilité et de gestion afin que vous puissiez sélectionner l'ensemble de services qui convient à vos besoins.L'IaaS contient les éléments de base de l'informatique en nuage. Il fournit généralement un accès aux fonctions de réseau, aux ordinateurs (virtuels ou sur du matériel dédié) et à l'espace de stockage des données. L'IaaS vous offre le plus haut niveau de flexibilité et de contrôle de gestion sur vos ressources informatiques. Il s'apparente le plus aux ressources informatiques existantes avec lesquelles de nombreux services informatiques et développeurs sont familiers.Le PaaS vous dispense de gérer l'infrastructure sous-jacente (généralement le matériel et les systèmes d'exploitation) et vous permet de vous concentrer sur le déploiement et la gestion de vos applications. Cela vous permet d'être plus efficace, car vous n'avez pas à vous soucier de l'approvisionnement en ressources, de la planification des capacités, de la maintenance des logiciels, des correctifs ou de toute autre tâche lourde et indifférenciée liée à l'exploitation de votre application.Le SaaS vous fournit un produit complet qui est exploité et géré par le fournisseur de services. Dans la plupart des cas, les personnes qui parlent de SaaS font référence à des applications destinées aux utilisateurs finaux (comme la messagerie électronique sur le web). Avec une offre SaaS, vous n'avez pas à vous préoccuper de la maintenance du service ou de la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Vous devez seulement penser à la manière dont vous utiliserez ce logiciel particulier.Ces dépenses sont une démonstration de force de l'entreprise qui cherche à maintenir son emprise sur le marché des services de cloud, où elle détient environ deux fois la part du numéro deux, Microsoft Corp. La croissance du chiffre d'affaires d'Amazon Web Services a atteint un niveau record l'année dernière, car les entreprises clientes ont réduit leurs coûts et retardé leurs projets de modernisation. Aujourd'hui, les dépenses commencent à reprendre et Amazon souhaite obtenir des terrains et de l'électricité pour ses installations gourmandes en énergie. « Nous augmentons notre capacité de manière significative », a déclaré Kevin Miller, un vice-président d'AWS qui supervise les centres de données de l'entreprise. « Je pense que cela nous permet de nous rapprocher de nos clients. »Au cours des deux dernières années, selon un décompte de Bloomberg, Amazon s'est engagé à dépenser 148 milliards de dollars pour construire et exploiter des centres de données dans le monde entier. L'entreprise prévoit d'agrandir les fermes de serveurs existantes dans le nord de la Virginie et dans l'Oregon et de s'implanter dans de nouvelles régions, notamment dans le Mississippi, en Arabie saoudite et en Malaisie. Les dépenses prévues par Amazon pour les fermes de serveurs dépassent de loin les engagements publics de Microsoft et de Google (Alphabet Inc.), bien qu'aucune des deux sociétés ne divulgue les dépenses liées aux centres de données de manière aussi régulière qu'Amazon. Les porte-parole de Microsoft et de Google ont refusé de fournir des chiffres comparables et ont ajouté que chaque entreprise incluait probablement des coûts différents dans leurs estimations.Dans le cadre de la réduction générale des coûts chez Amazon, les dépenses d'investissement d'AWS dans les centres de données ont diminué de 2 % en 2023 - pour la première fois - alors même que Microsoft a augmenté ses propres dépenses de plus de 50 %, selon le cabinet d'études Dell'Oro Group. Mais le directeur financier d'Amazon a déclaré le mois dernier que les dépenses d'investissement augmenteraient cette année pour soutenir la croissance d'AWS, y compris les projets liés à l'IA. Une grande partie de l'expansion des centres de données d'Amazon vise à répondre à la demande croissante de services d'entreprise tels que le stockage de fichiers et les bases de données. Mais les installations, ainsi que les puces avancées et coûteuses, fourniront également la puissance de calcul massive nécessaire à l'essor attendu de l'intelligence artificielle générative.Microsoft, son partenaire OpenAI et Google sont largement considérés comme des leaders dans la commercialisation de logiciels capables de générer du texte et des informations. Mais Amazon construit ses propres outils pour rivaliser avec le ChatGPT d'OpenAI et s'est associé à d'autres entreprises pour alimenter les services d'IA avec ses serveurs. Amazon espère ainsi récolter des dizaines de milliards de dollars de revenus liés à l'IA. AWS a installé ses premières fermes de serveurs en Virginie, à la périphérie de la métropole de Washington. Cette région, qui a abrité le premier échangeur commercial pour le trafic web, reste une plaque tournante essentielle pour le streaming vidéo et les données des entreprises et des gouvernements. Amazon a ensuite ouvert des centres de données dans l'est rural de l'Oregon, profitant d'une énergie hydroélectrique bon marché et de nombreux avantages fiscaux.Depuis, la Virginie et l'Oregon ont reçu environ quatre dollars sur cinq qu'AWS consacre à l'infrastructure américaine. Amazon prévoit de dépenser des dizaines de milliards supplémentaires dans ces États, mais il devient de plus en plus difficile d'y obtenir de l'électricité. Les centres de données consomment beaucoup d'énergie et leur omniprésence croissante exerce une pression sur les services publics. Pendant quelques mois en 2022, Dominion Energy Inc. qui alimente l'allée des centres de données de Virginie, n'a pas pu suivre, interrompant les connexions à des installations qui étaient pourtant prêtes à être mises en service. La compagnie d'électricité s'attend à ce que la demande double pratiquement au cours des 15 prochaines années, la croissance étant principalement alimentée par les centres de données.Dans l'Oregon, la consommation d'électricité des fermes de serveurs d'Amazon dépasse la part d'énergie hydroélectrique de la compagnie locale, ce qui l'oblige à acheter de l'électricité produite à partir de gaz naturel, a rapporté le journal Oregonian au début de l'année. « Il y a beaucoup plus de vérifications à faire en amont et une planification détaillée est nécessaire de la part des sociétés de services publics pour comprendre la réalité du projet, car il y a tellement de demande qu'il n'y en avait pas il y a cinq ans », a déclaré Ali Greenwood, directeur exécutif de la pratique des centres de données de Cushman & Wakefield, une société d'immobilier d'entreprise. Amazon fait donc preuve de créativité.En février, l'entreprise a déclaré qu'elle dépenserait environ 10 milliards de dollars pour deux campus de centres de données dans le Mississippi. Présenté comme le plus grand projet d'entreprise de l'histoire de l'État, l'effort d'AWS s'enracinera dans le sud des États-Unis, une région qui a connu comparativement peu d'investissements dans les centres de données en dehors des grandes villes comme Dallas et Atlanta. Au début du mois, l'exploitant d'une centrale nucléaire vieille de 40 ans sur la rivière Susquehanna en Pennsylvanie a déclaré qu'AWS avait accepté de dépenser 650 millions de dollars pour acquérir un campus de centres de données relié à l'installation.À Round Rock, au Texas, AWS a récemment obtenu l'autorisation de construire un centre de données et une sous-station électrique à côté d'un dépôt de livraison sur une partie d'un ancien ranch que l'entreprise a acquis lors d'une vague de dépenses à l'époque de la pandémie. Si le projet se concrétise, ce sera la première fois que l'entreprise installe de telles installations sur un même terrain. « À l'heure actuelle, il s'agit d'une course effrénée pour trouver un endroit où il y aura bientôt de l'électricité », a déclaré Charles Fitzgerald, ancien directeur de Microsoft et investisseur basé à Seattle, qui suit les dépenses des entreprises de cloud computing. Alors même qu'elle accélère ses activités, Amazon et d'autres entreprises se heurtent à une opposition croissante aux centres de données.Une grande partie de l'animosité actuelle se concentre en Virginie, où les habitants se plaignent du bourdonnement incessant des fermes de serveurs et où les défenseurs de la nature déplorent l'empiètement des installations tentaculaires sur les champs de bataille de la guerre de Sécession. Mais des poches de résistance apparaissent dans d'autres régions des États-Unis et pourraient se développer à mesure que de plus en plus de centres de données seront mis en ligne, qu'ils soient construits par Amazon ou non. Les défenseurs des énergies renouvelables affirment également que l'empressement à construire de nouvelles installations a redonné vie à d'anciennes centrales alimentées par des combustibles fossiles responsables du réchauffement de la planète, et a même contribué à justifier la construction de nouvelles centrales.Dans le Mississippi, par exemple, Amazon paiera pour aider le service public local à construire des fermes solaires, mais l'entreprise exploitera également les centres de données avec une nouvelle centrale au gaz naturel qui fonctionnera probablement pendant des décennies. « Les entreprises comme Amazon vont devoir utiliser leur pouvoir d'achat pour forcer les services publics à changer leur comportement », a déclaré Daniel Tait, responsable de la recherche et de la communication à l'Energy and Policy Institute, un organisme de surveillance des services publics qui soutient les énergies renouvelables. « Non seulement ils incitent à utiliser davantage de combustibles fossiles, mais ils créent un précédent selon lequel tous ceux qui viendront après eux feront de même. » Ces dernières années, Amazon a été la plus grande entreprise au monde à acheter de l'énergie renouvelable, dans le cadre d'un engagement à alimenter toutes ses activités avec de l'électricité renouvelable d'ici à 2025.Ces projets peuvent être éloignés de ses centres de données, une inadéquation entre l'offre et la demande qui pèse sur le réseau électrique américain vieillissant et fracturé. Le responsable des centres de données d'Amazon, Miller, a déclaré que l'entreprise continuait d'évaluer des projets d'énergie propre au-delà des parcs éoliens et solaires, y compris le stockage de batteries et l'énergie nucléaire, qui peuvent se substituer aux centrales à combustibles fossiles. Il s'est engagé à travailler avec les services publics pour trouver un moyen de « répondre à nos besoins en énergie avec des énergies renouvelables et sans carbone ».L'expansion agressive d'Amazon Web Services (AWS) sur le marché du cloud computing suscite à la fois l'admiration pour son ambition et des préoccupations légitimes concernant ses impacts environnementaux et sociaux.D'un côté, l'investissement massif d'Amazon dans l'expansion de ses centres de données montre son engagement à répondre à la demande croissante des entreprises pour des services cloud. La focalisation sur l'intelligence artificielle (IA) générative témoigne également de sa vision à long terme pour l'innovation technologique.Cependant, cette croissance effrénée n'est pas sans défauts. Les défis liés à la disponibilité et à la durabilité de l'énergie sont de plus en plus évidents. Malgré les efforts pour explorer les énergies renouvelables et les partenariats avec des fournisseurs d'énergie, les préoccupations environnementales persistent. L'impact sur les infrastructures énergétiques locales et les émissions de gaz à effet de serre associées à la demande croissante d'électricité pour alimenter les centres de données nécessite une attention particulière.De plus, l'expansion d'Amazon peut rencontrer des oppositions locales en raison de l'utilisation intensive des terres et de l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces installations. Les communautés locales peuvent exprimer des préoccupations concernant les nuisances sonores, la dégradation des ressources naturelles et les pressions exercées sur les infrastructures publiques.En somme, bien que l'expansion d'AWS puisse être perçue comme une manifestation de progrès technologique, il est impératif que ces efforts soient accompagnés d'une responsabilité sociale et environnementale accrue. Des mesures de durabilité et de respect des communautés locales doivent être intégrées de manière proactive dans la stratégie d'expansion d'Amazon pour garantir un développement durable et éthique dans le domaine du cloud computing.Source : YahooQuel est votre avis sur le sujet ?Quelles peuvent être les implications économiques et sociales de l'expansion d'Amazon sur le marché du cloud computing, tant au niveau local que mondial ?