Une disponibilité générale en avril

L'IA s'est trompée la plupart du temps, en partie parce que de nombreux animaux étaient enfermés dans des cages et éloignés. Elle a notamment confondu un primate avec une girafe, un canard avec une tortue et un suricate avec un panda géant. En revanche, j'ai été impressionné lorsque l'IA a correctement identifié une race spécifique de perroquet, l'ara bleu et or, ainsi que des zèbres. L'IA s'est trompée la plupart du temps, en partie parce que de nombreux animaux étaient enfermés dans des cages et éloignés. Elle a notamment confondu un primate avec une girafe, un canard avec une tortue et un suricate avec un panda géant. En revanche, j'ai été impressionné lorsque l'IA a correctement identifié une race spécifique de perroquet, l'ara bleu et or, ainsi que des zèbres.

Lorsque l'IA de Meta fonctionnait, elle était charmante. J'ai pris un paquet d'Oreos à l'aspect étrange et je lui ai demandé de regarder l'emballage et de me dire s'ils étaient sans gluten (ils ne l'étaient pas). (Elle a répondu correctement à ce genre de questions environ une fois sur deux, mais je ne peux pas dire qu'elle a gagné du temps par rapport à la lecture de l'étiquette).



Mais si je me suis intéressée à ces lunettes, c'est avant tout pour lancer ma propre émission de cuisine sur Instagram - une façon flatteuse de dire que je m'enregistre en train de préparer des plats pour la semaine tout en me parlant à moi-même. Ces lunettes m'ont permis de le faire beaucoup plus facilement qu'en utilisant un téléphone et une seule main.



L'assistant IA peut également apporter une aide à la cuisine. Si j'ai besoin de savoir combien de cuillères à café il y a dans une cuillère à soupe et que mes mains sont couvertes d'huile d'olive, par exemple, je peux lui demander de me le dire. (Il y a trois cuillères à café dans une cuillère à soupe, pour information).



Mais lorsque j'ai demandé à l'IA d'examiner une poignée d'ingrédients que j'avais et de me proposer une recette, elle a craché des instructions rapides pour une crème aux œufs - ce qui n'est pas vraiment utile pour suivre les instructions à mon propre rythme.



Les Ray-Ban de Meta ravivent la controverse à propos de la reconnaissance faciale

Facebook s'est associé à la société européenne Essilorluxottica pour présenter en septembre 2021 les Ray-Ban Stories : des lunettes connectées avec des haut-parleurs intégrés et un microphone pour les appels, une application de compagnie qui n'est pas Facebook et un chargeur.À cette époque, il était indiqué que les Ray-Ban Stories permettraient aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos avec les deux caméras de 5 MP, d'écouter de la musique grâce aux haut-parleurs intégrés et de prendre des appels téléphoniques. Les lunettes doivent être connectées à un périphérique iOS ou Android pour une fonctionnalité complète, bien que les utilisateurs puissent prendre et stocker des centaines de vidéos ou des dizaines de vidéos sur les lunettes avant de les transférer vers leurs téléphones via l'application View de Facebook. Les caméras jumelles permettront aux utilisateurs d'ajouter des effets 3D à leurs photos et leurs vidéos une fois qu'ils les téléchargent sur l'application.Deux ans plus tard, en septembre 2023 , l'entreprise envisageait déjà d'intégrer de l'IA dans la nouvelle génération de ses lunettes connectées. Et un journaliste de noter : « Avec la nouvelle génération, vous pouvez lancer un direct. C'est incroyable mais il y a également des questions au sujet de la vie privée : comment savez-vous que quelqu'un est en direct à côté de vous ? » Il a fallu attendre décembre 2023 pour que soit disponible en Preview ces fonctionnalités d'IA.Le mois prochain, les lunettes pourront utiliser un nouveau logiciel d'intelligence artificielle pour voir le monde réel et décrire ce que vous regardez, à l'instar de l'assistant de l'IA dans le film "Her".Les lunettes, qui se déclinent en différentes montures à partir de 300 dollars et en lentilles à partir de 17 dollars, ont surtout été utilisées pour prendre des photos et des vidéos et pour écouter de la musique. Mais avec le nouveau logiciel d'IA, elles peuvent être utilisées pour scanner des sites célèbres, traduire des langues et identifier des races animales et des fruits exotiques, entre autres tâches.Pour utiliser le logiciel de l'I.A., il suffit de dire "Hey, Meta", suivi d'une invite, telle que 1 Regarde et dis-moi quelle sorte de chien c'est ». L'IA répond alors par une voix générée par ordinateur et diffusée par les minuscules haut-parleurs des lunettes.Le NYT donne un aperçu de l'efficacité de l'intelligence artificielle de Meta lors d'un essai dans une épicerie, en conduisant, dans un musée et même au zoo.Bien que l'IA de Meta ait été capable d'identifier correctement les animaux et les œuvres d'art, elle n'a pas réussi à faire les choses correctement dans 100 % des cas. Le NYT a constaté que les lunettes avaient du mal à identifier des animaux de zoo éloignés et enfermés dans des cages :Elles n'ont pas non plus réussi à identifier correctement un fruit exotique, appelé chérimole, après plusieurs tentatives. En ce qui concerne les traductions de l'IA, le NYT a constaté que les lunettes prennent en charge l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et l'allemand.Meta continuera probablement à affiner ces fonctionnalités au fil du temps. Pour l'instant, les fonctions d'intelligence artificielle des lunettes connectées Ray-Ban Meta ne sont disponibles que sur une liste d'attente pour les utilisateurs américains.Une adoption à large échelle de tels dispositifs implique d’avoir monsieur Tout-le-monde dans les rues équipé d’un dispositif de reconnaissance faciale. Le cas de la Chine enseigne sur les dérives possibles. La police chinoise a déjà mis des lunettes similaires à contribution.Les rapports relatifs à cette situation font état de ce que ce type de lunettes est connecté à une base de données interne où sont répertoriés les individus recherchés. Son fonctionnement est simple : les lunettes automatisent le processus d’identification des passants avec une grande précision. Lorsque l’agent de police regarde dans une direction, la caméra prend des mesures précises de la largeur et de la profondeur du visage avant de les comparer à une base de données d’individus identifiés. S’il y a correspondance, des informations telles que le nom et l’adresse de la personne seront alors envoyées à l’agent.La mise à contribution de ces dernières par la police chinoise a permis d’appréhender sept personnes liées à des affaires criminelles. En outre, la police s’en est servie pour démasquer 26 personnes qui utilisaient de fausses cartes d'identité en voyage. LLVision, l’entreprise qui développe ces lunettes, souligne que pendant les tests, le système a pu identifier des individus à partir d'une base de données de 10 000 personnes et qu'il pouvait le faire en 100 millisecondes.Les critiques n’avaient pas manqué de se positionner sur la question en soulignant que « la possibilité de donner aux agents de police une technologie de reconnaissance faciale dans les lunettes de soleil pourrait éventuellement rendre l'état de la surveillance de la Chine d'autant plus omniprésent. »De façon plus large, les lunettes intelligentes telles que mises en avant par Meta, mais aussi ses concurrents, tombent dans la catégorie des dispositifs connectés qu’il est difficile de séparer de toutes les craintes en matière de violation de la vie privée. Le fondateur et PDG de Kaspersky souligne d'ailleurs à propos de ces derniers que « l’internet des objets pourrait devenir l’Internet des menaces » Sources : Ray-Ban , NYTPensez-vous que les lunettes connectées deviendront un accessoire courant dans notre vie quotidienne ? Pourquoi ?Quelles fonctionnalités de l’IA intégrée dans les Ray-Ban Meta trouvez-vous les plus intéressantes ?Craignez-vous des problèmes de confidentialité liés à la caméra intégrée dans ces lunettes ? Comment pourraient-ils être atténués ?Selon vous, quel impact les lunettes connectées pourraient-elles avoir sur notre interaction sociale ?Préférez-vous des lunettes connectées discrètes ou des modèles plus audacieux et personnalisables comme les Ray-Ban Meta ?