<PRE> IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. SUM-OF-CUBES. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT- OUTPUT SECTION. DATA DIVISION. <SUF> LINKAGE SECTION. 01 LINKED-ITEMS. 05 L-MAX-STEP PIC S9 ( 10 ) . 05 RESULT PIC S9 ( 10 ) . * * Given an integer number, return the sum of all the integers below it. * * Example: * * sum_of_cubes ( 3 ) == 1 ** 3 + 2 ** 3 == 9 * sum_of_cubes ( 5 ) == 100 * * Store the result in the RESULT variable and mark the end of your program with END PROGRAM PROCEDURE DIVISION USING LINKED-ITEMS. PERFORM VARYING STEP FROM 0 BY 1 UNTIL STEP IS EQUAL TO L-MAX-STEP COMPUTE CUBE = STEP ** 3 ADD CUBE TO CUBE-SUM END-PERFORM . MOVE CUBE-SUM TO RESULT. DISPLAY 'THE SUM OF THE CUBES IS ' RESULT. GOBACK. END PROGRAM SUM-OF-CUBES. <MID> WORKING-STORAGE SECTION. 01 STEP PIC S9 ( 10 ) . 01 CUBE PIC 9 ( 7 ) . 01 CUBE-SUM PIC 9 ( 7 ) VALUE 0.