Vers une expérience utilisateur réinventée : une révolution en matière d'information en ligne

Artifact disparaît, mais son impact sur Yahoo news s'annonce révolutionnaire

Bien que l'application Artifact soit destinée à disparaître, sa technologie sous-jacente sera intégrée à Yahoo News et éventuellement à d'autres plateformes de Yahoo. Cette collaboration vise à créer un écosystème de contenu personnalisé et à façonner l'avenir de l'information en ligne. Pour les cofondateurs d'Artifact, cette transition ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IA, mais ils restent déterminés à explorer de nouvelles idées malgré la fin de leur première entreprise.Artifact est une application d'agrégation de nouvelles pilotée par l'IA, créée par les créateurs d'Instagram.Après avoir passé quelques années sous le radar, les cofondateurs d'Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, sont de retour avec un nouveau projet. Il s'agit d'une application appelée Artifact, un nom que Systrom a expliqué à Casey Newton, de Platformer, pour évoquer les trois piliers du projet : « articles, faits et intelligence artificielle ». En bref, il s'agit d'une application d'agrégation d'actualités pilotée par un algorithme de recommandation de type TikTok.Lorsque vous lancez Artifact pour la première fois, vous voyez un flux central peuplé d'articles provenant de publications telles que le New York Times. Au fur et à mesure que vous lisez des articles, l'application commence à personnaliser votre flux. Selon M. Systrom, le système de recommandation mis au point par les sept membres de l'équipe d'Artifact privilégie le temps passé à lire certains sujets plutôt que les clics et les commentaires. Il a ajouté qu'Artifact présentera des articles d'actualité provenant à la fois de la gauche et de la droite, mais que l'entreprise n'autorisera pas les articles qui « promeuvent des faussetés ».À l'avenir, l'application comportera également un volet social. Systrom et Krieger prévoient de mettre en place un flux qui mettra en évidence les articles des utilisateurs que vous suivez, ainsi que leurs commentaires sur ce contenu. En outre, il sera possible de discuter en privé des articles par le biais d'une boîte de réception de messages directs. Pour l'instant, Systrom et Krieger financent le projet avec leurs propres fonds. Ils affirment qu'Artifact représente une première tentative d'imaginer à quoi pourrait ressembler la prochaine génération d'applications sociales. Si vous souhaitez essayer ce qu'ils ont créé, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente pour la version bêta de l'application pour iOS et Android.Selon Systrom, l'équipe prévoit d'inviter rapidement de nouveaux utilisateurs. Les deux parties ont refusé de partager le coût de l'acquisition, mais elles ont toutes deux précisé que Yahoo acquiert la technologie d'Artifact plutôt que son équipe. Mike Krieger et Kevin Systrom, les cofondateurs d'Artifact, seront des « conseillers spéciaux » pour Yahoo, mais ne rejoindront pas l'entreprise. Les cinq employés restants d'Artifact ont trouvé un autre emploi ou prévoient de prendre des congés.L'acquisition intervient un peu plus d'un an après le lancement d'Artifact et environ trois mois après que Systrom et Krieger ont annoncé sa mort. « Nous avons construit quelque chose qu'un noyau d'utilisateurs adore », ont écrit les cofondateurs en janvier, « mais nous avons conclu que l'opportunité de marché n'est pas assez grande pour justifier la poursuite de l'investissement de cette manière". Ils ont expliqué que la raison principale de la fermeture était de se concentrer sur "des choses nouvelles, plus grandes et meilleures qui ont la capacité d'atteindre des millions de personnes". Le pari derrière Artifact a toujours été que l'IA avait le potentiel d'être une technologie énorme qui changerait l'Internet ; peut-être qu'il y avait juste des choses plus intéressantes sur lesquelles travailler qu'une application de nouvelles sans une grande audience de nouvelles.Systrom et Krieger ont publié la note sans vendre l'entreprise à d'éventuels prétendants ni tenter de lever des fonds. Ils étaient les seuls investisseurs d'Artifact, ils avaient géré une entreprise plutôt légère et ils pensaient qu'ils pouvaient passer à autre chose. Mais les entreprises ont commencé à les appeler. Systrom me dit qu'il a eu « une dizaine » de conversations avec d'autres entreprises après la note de fermeture. « Beaucoup d'entreprises s'intéressent de près à l'actualité et au contenu personnalisé", dit-il, « et je pense qu'elles regardent autour d'elles et se disent 'Wow, il y a cette nouvelle vague d'IA... peut-être devrions-nous comprendre ce qui se passe'. C'est peut-être ce que j'ai escompté à l'origine. »Yahoo a été l'un de ces appels. L'entreprise a commencé à envisager l'acquisition d'Artifact après avoir lu cette lettre de fermeture, explique Kat Downs Mulder, directrice générale de Yahoo News. « Ils mettent beaucoup d'amour et de soin dans le fonctionnement de leur taxonomie de contenu et de leurs systèmes de recommandation », dit-elle. « La façon dont le contenu est catégorisé, les signaux qui alimentent ce contenu, la façon d'identifier ce qui fonctionne vraiment, ce qui peut vous intéresser et ce qui est pertinent pour vous, et ensuite l'interface utilisateur qui relie l'utilisateur à ce contenu - tout ce parcours est vraiment difficile à réaliser correctement. Yahoo travaille depuis longtemps sur la personnalisation et les recommandations, mais Artifact a créé quelque chose de spécial.C'est ce qu'Artifact apporte à Yahoo. Qu'est-ce que Yahoo offre à Artifact (à part le prix d'acquisition qui n'a pas été divulgué) ? Des yeux. Downs Mulder affirme que plus de 185 millions de personnes consultent Yahoo News chaque mois, ce qui place la technologie de personnalisation et de recommandation d'Artifact en face d'un ensemble d'utilisateurs bien plus important que ce qu'elle aurait pu obtenir par elle-même. Pour Systrom, cela signifie également la possibilité de la voir fonctionner. «Chaque mois, nous réduisions notre croissance », explique Systrom, « et nous atteignions l'échelle à laquelle certaines des choses promises en matière d'apprentissage automatique et d'IA commençaient à fonctionner, parce que nous avions juste l'échelle suffisante pour les faire fonctionner. Mais il était vraiment difficile de faire bouger l'aiguille ». L'intégration avec Yahoo se fera lentement, mais elle fera bouger l'aiguille de manière significative.Artifact, l'application, disparaîtra une fois l'acquisition réalisée. Mais la technologie sous-jacente d'Artifact pour la catégorisation, la conservation et la personnalisation du contenu commencera bientôt à apparaître sur Yahoo News - et éventuellement sur d'autres plates-formes de Yahoo. « Dans les mois à venir, ces technologies seront intégrées à nos produits », déclare Downs Mulder. Il semble également que les applications de Yahoo puissent bénéficier de la rapidité et de la qualité d'Artifact au fil du temps.Systrom et Downs Mulder affirment tous deux que l'intégration prendra du temps et qu'il n'est pas possible d'intégrer un algorithme Artifact dans Yahoo News et de s'arrêter là. Mais ils voient une possibilité d'amener tout le monde dans le futur un peu plus rapidement. Yahoo peut développer un écosystème de contenu personnalisé, le « TikTok pour le texte » qui a tant séduit les utilisateurs d'Artifact. Et Artifact peut alimenter un service d'information du futur.Systrom, quant à lui, déclare ne pas savoir ce qui l'attend. Il s'efforce de faire en sorte que la transition vers Yahoo se passe bien, et lui et Krieger sont toujours en train de réfléchir à de nouvelles idées. Il se dit plus optimiste que jamais sur l'IA et pose de grandes questions sur ce dont le monde a besoin à une époque alimentée par de grands modèles de langage. Mais « la création d'entreprises n'est pas une activité saisonnière », dit-il. « On ne crée pas quelque chose de nouveau chaque automne. L'idée d'Artifact lui a semblé trop bonne pour être laissée de côté. »L'acquisition de Artifact par Yahoo semble être une stratégie prometteuse pour les deux parties. D'une part, Yahoo bénéficie de l'expertise en IA et en recommandation de contenu offerte par Artifact, ce qui pourrait aider à améliorer son offre d'agrégation de nouvelles en ligne et à se différencier de ses concurrents. D'autre part, pour les cofondateurs d'Artifact, cette acquisition offre une opportunité de mettre leur technologie entre les mains d'un public beaucoup plus large via Yahoo News.Cependant, il est important de noter que l'échec d'Artifact à attirer une grande audience soulève des questions sur la viabilité à long terme de cette acquisition. Si la technologie sous-jacente est indéniablement intéressante, son intégration réussie dans les produits Yahoo reste une incertitude. De plus, la disparition de l'application Artifact elle-même peut être décevante pour ses utilisateurs fidèles, bien qu'ils puissent espérer voir ses fonctionnalités se transformer et s'améliorer au sein de Yahoo News.En fin de compte, le succès de cette acquisition dépendra de la capacité de Yahoo à exploiter efficacement la technologie d'Artifact pour offrir une expérience utilisateur améliorée et à rester à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine de l'information en ligne. Pour les cofondateurs d'Artifact, cette transition marque le début d'une nouvelle ère et offre l'opportunité d'explorer de nouvelles idées, mais ils devront rester attentifs aux développements pour s'assurer que leur vision initiale est pleinement réalisée dans le cadre de cette collaboration avec Yahoo.Source : YahooQuel est votre avis sur le sujet ?Quel impact l'acquisition d'Artifact par Yahoo aura-t-elle sur la concurrence dans le secteur de l'agrégation de nouvelles en ligne ?Y a-t-il des préoccupations quant à une éventuelle consolidation du marché ou à une diminution de la diversité des sources d'information en ligne ?