Mostaque ne donnait pas la priorité à la croissance des revenus il y a environ un an

De grandes promesses mais des réalisations qui ne sont pas à la hauteur ?



Emad Mostaque, participant à un sommet sur l'IA 2023 au Royaume-Uni

Gros problèmes dans le modèle commercial : des dépenses dans les infrastructures AWS, Google Cloud Platform qui excèdent les entrées

Un échec imputé directement à l'incapacité de Mostaque à concevoir et à mettre en œuvre un plan d'affaires viable

L'investissement moins important que prévu d'Intel n'a pas été le seul effort de collecte de fonds à échouer

Pour ne rien arranger, Stability a également eu du mal à retenir son personnel

Un avenir incertain, mais une lueur d'espoir

Fin mars, Emad Mostaque, qui était alors PDG de Stability AI, a annoncé sa démission de son poste ainsi que de son siège au conseil d’administration. Comme raison, il a avancé sur X qu'il a volontairement démissionné pour consacrer pleinement ses efforts au développement de l'IA décentralisée, un domaine qu’il considère comme crucial pour l’avenir de la technologie.Toutefois, des sources ont déclaré que ce n'était pas du tout le cas. En coulisses, Mostaque s'est battu pour conserver sa position et son contrôle malgré les pressions croissantes exercées en interne et en externe pour qu'il se retire. D'ailleurs, il faut noter que quatre jours avant son départ, Emad Mostaque est monté sur scène au Terranea Resort de Palos Verdes, en Californie, sous des applaudissements nourris et une introduction d'un Aristote généré par l'IA qui l'a présenté comme « un Prométhée moderne » doté de « l'astuce d'Athéna et de la vision de Dédale ». Difficile d'imaginer une prise de conscience soudaine de son besoin de partir.Les documents de l'entreprise et les entretiens avec 32 employés, anciens et actuels, investisseurs, collaborateurs et observateurs du secteur suggèrent que son départ brutal est le résultat d'un mauvais jugement commercial et de dépenses excessives qui ont sapé la confiance dans sa vision et son leadership, et qui ont fini par mettre l'entreprise à genoux.Après avoir lancé Stability en 2019, Mostaque a fait de l'entreprise un géant de l'IA en s'emparant d'un projet de recherche prometteur qui allait devenir Stable Diffusion et en le finançant pour qu'il devienne une réalité commerciale. La facilité avec laquelle le logiciel génère des images détaillées à partir des textes les plus simples a immédiatement captivé le public : 10 millions de personnes l'utilisaient chaque jour, a déclaré l'entreprise début 2023. Pour certains, Mostaque a été un défenseur essentiel du développement de l'IA en open source dans un espace dominé par les systèmes fermés d'OpenAI, de Google et d'Anthropic.Mais certains médias ont estimé que l'ascension de sa startup, devenue l'une des plus populaires dans le domaine de l'IA générative, a été en partie construite sur une série d'exagérations et d'affirmations trompeuses. Ils ont estimé qu'elles se sont poursuivies [ces informations trompeuses] après qu'il a levé 100 millions de dollars, portant la startup à une valorisation d'un milliard de dollars, quelques jours seulement après avoir lancé Stable Diffusion en 2022. Son incapacité à tenir une série de grandes promesses, comme la construction de modèles d'IA sur mesure pour les États-nations, et sa décision de verser des dizaines de millions dans la recherche sans plan d'affaires durable, ont érodé les fondations de Stability et mis en péril son avenir.En octobre 2023, Stability aurait moins de 4 millions de dollars en banque, selon une note interne préparée pour une réunion du conseil d'administration. En outre, des dettes croissantes, y compris des mois d'arriérés de paiement d'Amazon Web Services, l'avaient déjà plongée dans le rouge. Afin d'éviter des sanctions légales pour avoir omis de payer le personnel américain, explique le document, la startup basée à Londres envisageait de retarder ses paiements d'impôts au gouvernement britannique.C'est l'armada de GPU de Stability, ces puces extrêmement puissantes et tout aussi coûteuses qui sous-tendent l'IA, qui mettait à rude épreuve les finances de l'entreprise. Hébergés par AWS, ils ont longtemps été l'un des sujets de vantardise de Mostaque, qui les présentait souvent comme l'un des dix plus grands superordinateurs au monde. Ils ont aidé les chercheurs de Stability à construire et à maintenir l'un des meilleurs générateurs d'images d'IA, ainsi qu'à innover dans le domaine des modèles génératifs audio, vidéo et 3D.Mais les coûts associés à une telle quantité de données informatiques menaçaient désormais de faire couler l'entreprise. Selon une prévision financière interne datant d'octobre, Stability était sur la bonne voie pour dépenser 99 millions de dollars en calcul en 2023. Ces prévisions indiquaient également que Stability « sous-payait les factures AWS pour le mois de juillet (de 1 million de dollars) » et « ne prévoyait pas de payer AWS à la fin du mois d'octobre pour l'utilisation du mois d'août (7 millions de dollars) ». Il y avait ensuite les factures de septembre et d'octobre, plus un million de dollars dus à Google Cloud et 600 000 dollars au centre de données de cloud GPU CoreWeave.Avec 54 millions de dollars supplémentaires alloués aux salaires et aux dépenses d'exploitation, les coûts totaux prévus par Stability pour 2023 s'élevaient à 153 millions de dollars. Mais selon son rapport financier d'octobre, les recettes prévues pour l'année civile n'étaient que de 11 millions de dollars. Stability était en passe de perdre plus d'argent par mois qu'elle n'en gagnait en une année entière.On ne sait pas si ces factures ont finalement été payées, mais il semblerait que l'entreprise, autrefois évaluée à un milliard de dollars, ait envisagé de retarder le paiement de ses impôts au gouvernement britannique plutôt que de lésiner sur sa masse salariale américaine et de risquer des sanctions juridiques.La société n'a pas non plus réussi à conclure des accords avec des clients tels que Canva, NightCafe, Tome et le gouvernement singapourien, qui envisageait un modèle personnalisé, selon le rapport.La situation financière de Stability s'est aggravée, érodant la confiance des investisseurs, ce qui a rendu difficile pour la coqueluche de l'IA générative de lever des capitaux supplémentaires, selon le rapport. Mostaque espérait obtenir une bouée de sauvetage de 95 millions de dollars à la fin de l'année dernière, mais n'a réussi à réunir que 50 millions de dollars de la part d'Intel. Seuls 20 millions de dollars ont été déboursés, ce qui représente un manque à gagner considérable étant donné que le géant des processeurs a un intérêt direct dans Stability, l'entreprise d'intelligence artificielle étant censée être un client clé pour un superordinateur alimenté par 4 000 de ses accélérateurs Gaudi2.En juillet 2023, Mostaque aurait présenté un plan de collecte de fonds visant à réunir 500 millions de dollars en cash et 750 millions de dollars en installations informatiques auprès de sociétés telles que Nvidia, Google et Intel. Ces projets ont rapidement échoué, le rapport évoquant une prétendue rencontre entre Mostaque et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui s'est terminée de manière désastreuse. Mostaque, pour sa part, a nié qu'une telle rencontre ait jamais eu lieu.Fin 2023, la société de capital-risque Lightspeed aurait tiré la sonnette d'alarme en exprimant sa consternation après avoir découvert le mauvais état des flux de trésorerie de Stability, qui n'avaient apparemment pas été divulgués auparavant. La société de capital-risque a également exhorté le conseil d'administration de Stability à vendre l'entreprise en difficulté. Mais malgré les informations selon lesquelles le développeur d'IA cherchait un acheteur, la vente n'a jamais eu lieu.En décembre, la startup avait adopté un modèle d'abonnement pour l'utilisation commerciale de Stable Diffusion, avec des prix commençant à 20 dollars par mois.Cependant, en coulisses, Stability aurait envisagé une autre stratégie pour augmenter ses revenus : La revente de ses ressources informatiques en tant que service géré.Le plan était apparemment de revendre la dette GPU de Stability, qui aurait pu rapporter 139 millions de dollars en 2024, en supposant que cela n'enfreigne pas son contrat avec AWS. Des plans similaires auraient été élaborés pour revendre la capacité GPU de CoreWeave à la société de capital-risque Andreessen Horowitz.En novembre, Ed Newton-Rex, qui dirigeait le développement d'un modèle texte-audio, a démissionné pour protester contre les arguments avancés par l'entreprise selon lesquels la formation sur du matériel protégé par des droits d'auteur constituait une utilisation équitable. Le mois dernier, Stability a fait ses adieux à plusieurs chercheurs clés à l'origine du développement de son modèle phare, Stable Diffusion.Stable Diffusion était à la fois le produit phare de Stability et sa crise de trésorerie existentielle. Un employé actuel l’a décrit comme « un vide géant qui absorbait tout : l’argent, l’informatique, les gens ». Alors que le logiciel était largement utilisé, Mostaque affirmant que les téléchargements s'élevaient à des centaines de millions, Stability avait du mal à traduire ce succès fou en revenus. Mostaque savait que cela était possible (ses pairs de Databricks, Elastic et MongoDB avaient tous transformé un produit gratuit en une activité lucrative), il n'arrivait tout simplement pas à déterminer « comment ».Stability, qui disposait de plus de 100 millions de dollars en banque il y a à peine un an et demi, est dans un gouffre profond. Non seulement elle a besoin de plus de financement, mais elle a aussi besoin d’un modèle commercial viable (ou d’un acheteur doté de la vision et des compétences nécessaires pour réussir dans un secteur en évolution rapide et hautement compétitif).Aujourd'hui, Stability AI est sous une nouvelle direction : Shan Shan Wong, directeur de l'exploitation, et Christian Laforte, directeur de la technologie, sont actuellement co-directeurs généraux par intérim jusqu'à ce que le poste soit pourvu de manière plus permanente.Lors d’une réunion à tous lundi de la semaine dernière, les nouveaux dirigeants de Stability ont détaillé la voie à suivre. Un point à souligner : un plan pour mieux gérer les ressources et les dépenses, selon une personne présente. C’est un début, mais l’ingérence de Mostaque leur a laissé peu de piste à exécuter. Sa démission a cependant redonné espoir à certains salariés. « Quelques personnes vont reconsidérer à 100% leur départ après aujourd'hui », a déclaré un employé actuel. « Et l'aura étrange et sombre d'entendre Emad dire des bêtises pendant une heure a disparu ».Peu de temps avant la démission de Mostaque, un dirigeant actuel de Stability a déclaré qu'il était optimiste que son départ pourrait rendre Stability suffisamment attrayant pour recevoir un petit investissement ou une vente à une partie amicale. « Il y a des entreprises qui ont levé des centaines de millions de dollars qui ont une valeur intrinsèque bien inférieure à celle de Stability », a déclaré la personne. « Un chevalier blanc peut encore apparaître ».Néanmoins, malgré le changement de direction, l'avenir de Stability reste incertain. Même si l'entreprise parvient à redresser ses finances, elle doit encore faire face à de multiples procès pour violation de droits d'auteur intentés par Getty et d'autres artistes, qui affirment que leurs œuvres ont été utilisées sans autorisation pour former son modèle de signature.Source : rapport de Forbes, annonce de Stability AI