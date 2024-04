Llama de Meta

Vicuna

Gemma de Google

Mixtral de Mistral AI

Et d'autres familles

En 2016, Opera a été racheté par un groupe d'investissement dirigé par un consortium chinois. Opera est désormais une filiale de Kunlun Tech Co, Ltd, et est contrôlée par le milliardaire chinois Zhou Yahui, actuellement président-directeur général d'Opera.C'est la première fois que les LLM locaux peuvent être facilement accessibles et gérés à partir d'un grand navigateur grâce à une fonction intégrée. Les modèles d'IA locaux sont un complément au service d'IA en ligne Aria d'Opera. Les modèles locaux d'IA pris en charge sont les suivants :L'utilisation de grand modèle de langage signifie que les données des utilisateurs sont conservées localement sur leur appareil, ce qui leur permet d'utiliser l'IA générative sans avoir besoin d'envoyer des informations à un serveur. Opera teste ce nouvel ensemble de LLM locaux dans le flux développeur d'Opera One dans le cadre de son nouveau programme AI Feature Drops, qui permet aux premiers utilisateurs de tester les premières versions, souvent expérimentales, de l'ensemble des fonctionnalités d'IA du navigateur.Les utilisateurs d'Opera One Developer ont désormais la possibilité de sélectionner le modèle avec lequel ils souhaitent traiter leurs données. Pour tester les modèles, ils doivent passer à la version la plus récente d'Opera Developer et suivre plusieurs étapes pour activer la nouvelle fonctionnalité. En choisissant un LLM local, ils le téléchargeront sur leur machine. Le LLM local, qui nécessite généralement 2 à 10 Go d'espace de stockage local par variante, sera alors utilisé à la place d'Aria, l'IA native du navigateur d'Opera, jusqu'à ce que l'utilisateur entame un nouveau chat avec l'IA ou réactive Aria.", a déclaré Krystian Kolondra, EVP Browsers and Gaming chez Opera.Début 2023, Opera a présenté Opera One, son navigateur phare centré sur l'IA et basé sur les principes de conception modulaire et une nouvelle architecture de navigateur avec un compositeur multithread qui permet un traitement plus fluide que jamais des éléments UX. Opera One intègre l'IA du navigateur Aria, accessible via la barre latérale du navigateur ou la ligne de commande du navigateur. Aria est également disponible dans Opera GX, centré sur les joueurs, ainsi que dans le navigateur Opera sur iOS et Android.Opera est un éditeur de logiciels innovant et centré sur l'utilisateur, dont l'objectif est d'offrir la meilleure expérience de navigation possible sur Internet, quel que soit l'appareil utilisé. Des centaines de millions de personnes utilisent les navigateurs web Opera pour leurs fonctionnalités uniques et sécurisées sur leurs téléphones portables et leurs ordinateurs de bureau. Fondée en 1995 et basée à Oslo, en Norvège, Opera est une société publique cotée à la bourse Nasdaq sous le symbole "OPRA".Quel est votre avis sur cette annonce ?