Plandex, un moteur de codage IA pour les tâches complexes, qui utilise des agents à long terme pour effectuer des tâches qui couvrent plusieurs fichiers et nécessitent de nombreuses étapes

Pourquoi Plandex ?

Allez au-delà de l'autocomplétion pour créer des fonctionnalités complexes avec l'IA.

Arrêtez la folie du codage centré sur la souris et le copier-coller avec ChatGPT.

Gérez efficacement le contexte dans le terminal.

Assurez-vous que les modèles d'IA disposent toujours des dernières versions des fichiers en contexte.

Gardez un contrôle granulaire sur ce qui est dans le contexte et sur le nombre de jetons que vous utilisez.

Expérimentez, révisez et examinez dans un bac à sable protégé avant d'appliquer les changements.

Revenez en arrière et réessayez si nécessaire.

Explorer plusieurs approches avec des branches.

Exécutez des tâches en arrière-plan ou travaillez sur plusieurs tâches en parallèle.

Essayez différents modèles et paramètres de modèle, puis comparez les résultats.

Installation

Code : Sélectionner tout 1

2

curl -sL https: //plandex.ai/install.sh | bash

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

git clone https: //github.com/plandex-ai/plandex.git git clone https: //github.com/plandex-ai/survey.git cd plandex/app/cli go build -ldflags "-X plandex/version.Version=$(cat version.txt)" mv plandex /usr/ local /bin # adapt as needed for your system

Pour commencer

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

cd your-project export OPENAI_API_KEY=... plandex new

Code : Sélectionner tout 1

2

plandex help

Code : Sélectionner tout 1

2

plandex [ command ] --help

Plandex Cloud

Auto-hébergement

Limites et orientations

Plandex peut considérablement améliorer votre productivité, mais comme pour tout autre outil d'IA, vous ne devez pas vous attendre à des résultats parfaits. Examinez toujours attentivement un plan avant d'y apporter des modifications, en particulier si la sécurité est en jeu. Plandex est conçu pour vous permettre d'atteindre 80 à 90 % de vos objectifs plutôt que 100 %.

En raison des limites de raisonnement des LLM, les mises à jour de fichiers appliquées automatiquement ne sont pas non plus parfaites. Bien qu'elles puissent être améliorées avec le temps grâce à de meilleures stratégies d'invite et de meilleurs modèles, préparez-vous à des mises à jour occasionnelles qui ne sont pas tout à fait correctes. Utilisez la commande plandex changes pour examiner les mises à jour en attente dans une interface utilisateur. Si la mise à jour d'un fichier comporte des erreurs, effectuez vous-même ces modifications par copier-coller et rejetez le fichier dans l'interface utilisateur des modifications.

Plus vous donnez d'indications et de détails, meilleurs seront les résultats. Travailler avec Plandex implique souvent de lui donner une invite, de constater que les résultats sont un peu erronés, puis d'utiliser plandex rewind pour revenir en arrière et itérer sur l'invite ou ajouter du contexte avant d'essayer à nouveau. Les branches sont également utiles pour essayer différentes approches.

Bien qu'il puisse être tentant de déverser l'ensemble de votre projet dans le contexte s'il ne dépasse pas la limite de jetons, avec les modèles actuels, vous aurez tendance à obtenir de meilleurs résultats (et à payer moins cher) en étant plus sélectif sur ce qui est chargé dans le contexte.

Sécurité

Feuille de route

Prise en charge des modèles open source, de Google Gemini et d'Anthropic Claude en plus d'OpenAI

Partage de plans et collaboration d'équipe

Prise en charge de GPT4-Vision et d'autres modèles multimodaux - ajout d'images et de captures d'écran au contexte

Extensions VSCode et JetBrains

Plugins et modules communautaires

Intégration Github

Tableau de bord Web et interface graphique

Conformité SOC2

Modèles affinés

Plandex, un moteur de codage IA open source, basé sur le terminal, vous permet de construire des logiciels complexes avec les LLM. Plandex utilise des agents à longue durée d'exécution pour accomplir des tâches qui s'étendent sur plusieurs fichiers et nécessitent de nombreuses étapes. Il divise les tâches importantes en sous-tâches plus petites, puis met en œuvre chacune d'entre elles, jusqu'à ce qu'il ait terminé le travail. Il vous aide à traiter votre carnet de commandes, à travailler avec des technologies peu familières, à vous débloquer et à passer moins de temps sur les tâches ennuyeuses.Les modifications sont accumulées dans un bac à sable protégé afin que vous puissiez les examiner avant de les appliquer automatiquement aux fichiers de votre projet. Le contrôle de version intégré vous permet de revenir facilement en arrière et d'essayer une approche différente. Les branches vous permettent d'essayer plusieurs approches et de comparer les résultats.Plandex vous permet de gérer efficacement le contexte dans le terminal, d'ajouter facilement des fichiers ou des répertoires entiers au contexte, et de les mettre à jour automatiquement au fur et à mesure que vous travaillez, afin que les modèles soient toujours au fait de l'état le plus récent de votre projet.Plandex s'appuie sur l'API OpenAI et nécessite une variable d'environnement OPENAI_API_KEY. La prise en charge des modèles open source, de Google Gemini et d'Anthropic Claude est imminente. Par ailleurs, Plandex est compatible avec Mac, Linux, FreeBSD et Windows. Il fonctionne à partir d'un binaire unique sans aucune dépendance.Récupérez le binaire approprié pour votre plateforme à partir de la dernière version et mettez-le quelque part dans votre PATH.Windows est supporté via Git bash ou WSL.Commencez par générer une clé API à partir de votre compte OpenAI.Après l'exécution d'une commande plandex, des commandes qu'il serait logique d'exécuter ensuite vous seront suggérées. Vous pouvez apprendre à utiliser Plandex rapidement en suivant ces suggestions. Voici un aperçu rapide des commandes et des fonctionnalités de Plandex Pour voir toutes les commandes disponibles :Pour obtenir de l'aide sur n'importe quelle commande :Plandex Cloud est le moyen le plus simple et le plus fiable d'utiliser Plandex. Vous serez invité à démarrer un essai anonyme (aucun email n'est requis) lorsque vous créerez votre premier plan avec plandex new. Les comptes d'essai sont limités à 10 plans et 10 réponses de modèles d'IA par plan. Vous pouvez passer à un compte illimité en indiquant votre nom et votre adresse électronique.Les comptes Plandex Cloud sont gratuits pour le moment. À l'avenir, ils coûteront entre 10 et 20 dollars par mois.Pour en savoir plus sur l'auto-hébergement de Plandex, cliquez ici Plandex Cloud suit les meilleures pratiques en matière de sécurité du réseau et des données. Et que ce soit dans le cloud ou en auto-hébergement, Plandex protège les clés d'API des fournisseurs de modèles (comme votre clé d'API OpenAI)Cette liste s'enrichira et sera classée par ordre de priorité en fonction de vos commentaires.Que pensez-vous de l'outil d'IA Plandex ? Pensez-vous qu'il s'agit d'un outil utile ou plutôt d'un gadget superflu, voire nuisible ?