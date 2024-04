Search Generative Experience

La réponse de Google

Les activités publicitaires de Google pourrait souffrir des réponses plus complètes générées par IA

Google envisage de faire payer de nouvelles fonctionnalités "premium" alimentées par l'intelligence artificielle générative, ce qui constituerait le plus grand bouleversement jamais opéré dans son activité de recherche. Ce projet de réorganisation de son moteur de recherche, véritable vache à lait, serait la première fois que l'entreprise place l'un de ses produits phares derrière un paywall, et montre qu'elle est toujours aux prises avec une technologie qui menace son activité publicitaire, près d'un an et demi après le lancement de ChatGPT.Google étudie différentes options, notamment l'ajout de certaines fonctions de recherche basées sur l'IA à ses services d'abonnement premium, qui offrent déjà l'accès à son nouvel assistant Gemini AI dans Gmail et Docs, selon trois personnes ayant connaissance de ces projets. Les ingénieurs sont en train de développer la technologie nécessaire au déploiement du service, mais les dirigeants n'ont pas encore pris de décision définitive quant à son lancement ou à sa date, a déclaré l'une de ces personnes.Le moteur de recherche traditionnel de Google resterait gratuit, tandis que des publicités continueraient d'apparaître à côté des résultats de recherche, même pour les abonnés. Mais la facturation représenterait la première fois que Google - qui a offert pendant de nombreuses années des services gratuits aux consommateurs, entièrement financés par la publicité - fait payer les utilisateurs pour des améliorations de son produit de recherche principal.Google a commencé à tester un service de recherche expérimental alimenté par l'IA en mai de l'année dernière, présentant des réponses plus détaillées aux requêtes tout en continuant à présenter aux utilisateurs des liens vers des informations complémentaires et de la publicité.L'entreprise espère faciliter le travail des annonceurs et des commerçants en leur permettant de créer des images de produits personnalisées, de gérer les ressources créatives, d'améliorer la pertinence des annonces et d'étendre les campagnes. Elle a expliqué que les nouveaux systèmes d'IA générative destinés aux clients du secteur de la publicité composeront des textes à la volée en fonction de ce qu'une personne recherche, et ils créeront des images de produits afin de leur faire gagner du temps et de l'argent sur le travail de conception. Ces fonctions viennent s'ajouter aux générateurs de textes et d'images basés sur l'IA qui ont été introduits dans les services en ligne au cours des derniers mois, depuis que les capacités de ChatGPT et de son équivalent en images, DALL-E, ont suscité un engouement mondial pour l'IA générative. Google a introduit sa propre IA générative, appelé Bard, à la fin du mois de mars 2023.Toutefois, Google a tardé à intégrer dans son moteur de recherche principal les fonctionnalités de ce qu'il appelle son expérience "Search Generative Experience" (expérience génératrice de recherche). Ces types de résultats de recherche, qui comprennent un "snapshot alimenté par l'IA", sont plus coûteux pour Google que ses réponses traditionnelles, car l'IA générative consomme beaucoup plus de ressources informatiques. Google n'a offert l'accès à SGE qu'à quelques utilisateurs triés sur le volet, dont certains abonnés à son offre groupée Google One, qui propose des avantages tels qu'un espace de stockage supplémentaire sur le cloud moyennant une redevance mensuelle.L'utilisation de la technologie d'IA générative pour alimenter les requêtes de recherche est d'un coût « exorbitant », a déclaré un ancien employé de Google, qui a travaillé sur les produits de recherche de l'entreprise. Les équipes effectuaient régulièrement des tests de référence sur des requêtes aléatoires en interne pour mesurer la rapidité avec laquelle le moteur de recherche de Google pouvait fournir des résultats, mais elles n'effectuaient pas les mêmes tests pour le produit de recherche de Google alimenté par l'IA, en partie parce que cela était très coûteux, a déclaré l'ancien employé.« Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs », a déclaré un porte-parole. « Nous ne travaillons pas sur une expérience de recherche sans publicité et nous n'envisageons pas de le faire. Comme nous l'avons déjà fait à maintes reprises, nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services premium afin d'améliorer nos offres d'abonnement sur l'ensemble de Google ».Ce mouvement potentiel suggère que l'unité Alphabet Inc. n'a toujours pas trouvé comment intégrer la nouvelle technologie en plein essor sans menacer son activité publicitaire essentielle. Les actions ont baissé de moins de 1 % dans les échanges de pré-marché jeudi.Depuis qu'OpenAI a lancé ChatGPT à la fin de 2022, Google s'est retrouvé sur la défensive face à ce chatbot extrêmement populaire. La capacité de ChatGPT à répondre à des questions a forcé Google à réagir, menaçant de rendre redondante la liste de liens d'un moteur de recherche traditionnel et les publicités lucratives qui apparaissent à côté. Entre-temps, ces dernières années, une nouvelle génération de start-ups spécialisées dans la recherche a vu le jour. Certaines d'entre elles ont tenté de persuader les utilisateurs de souscrire à des abonnements payants pour accéder aux fonctions de recherche génératives de l'IA, ou pour bénéficier de meilleures protections de la vie privée.À la suite de l'apparition de ChatGPT, Google a réorienté ses équipes de recherche afin de déployer davantage de personnes pour travailler sur l'expérience expérimentale alimentée par l'IA, selon un autre ancien employé de Google. Bien que les premiers retours aient été positifs, le coût élevé a probablement joué un rôle dans la décision de ne pas déployer cette expérience à plus grande échelle, a déclaré cette personne. Un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise s'était concentrée sur l'amélioration de problèmes tels que la latence et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, et que le coût n'avait pas influencé les décisions de l'entreprise quant à la rapidité de l'intégration de l'IA dans la recherche.Selon Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg Intelligence, faire payer certains aspects de la recherche par l'IA pourrait aider l'entreprise à dégager des revenus supplémentaires, sans cannibaliser son activité principale de recherche publicitaire.« Étant donné qu'OpenAI a atteint un taux d'abonnement de 2 milliards de dollars avec les abonnements des consommateurs, nous pensons qu'Alphabet pourrait bénéficier d'un coup de pouce similaire pour ses ventes d'abonnements de 15 milliards de dollars », a-t-il déclaré.Certains analystes ont prévenu que les activités publicitaires de Google pourraient souffrir si son moteur de recherche fournissait des réponses plus complètes générées par l'IA, qui n'obligeraient plus les utilisateurs à cliquer sur les sites web de ses annonceurs. Par ailleurs, de nombreux éditeurs en ligne qui dépendent de Google pour leur trafic internet craignent que moins d'utilisateurs visitent leurs sites si le moteur de recherche de Google, alimenté par l'IA, extrait des informations de leurs pages web et les présente directement aux utilisateurs.Cette année, Google a ajouté un nouveau niveau premium à son service d'abonnement grand public Google One pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser son chatbot Gemini le plus avancé. Il a également ajouté Gemini à Workspace, sa suite d'applications de productivité en ligne telles que Gmail et Docs.L'année dernière, Google a déclaré 175 milliards de dollars de recettes provenant de la recherche et des publicités associées, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, ce qui pose à l'entreprise le problème de savoir comment adopter les dernières innovations en matière d'IA tout en préservant son principal moteur de profit.On ne sait pas exactement comment l'entreprise cherchera à intégrer la recherche assistée par ordinateur dans ces services payants, qui proposent différents niveaux de prix, ni quand l'offre de recherche assistée par ordinateur sera prête à être lancée. Google pourrait toujours décider de lancer certains éléments de son service expérimental alimenté par l'IA dans son moteur de recherche principal, gratuit, au fil du temps, selon des personnes familières avec ses réflexions.Source : FTPensez-vous que Google devrait facturer l’utilisation de certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle ? Quels avantages et inconvénients voyez-vous dans cette approche ?Google affirme que son moteur de recherche gratuit restera inchangé, mais envisage de mettre certaines fonctionnalités d’IA derrière un paywall. Quelle est votre opinion sur ce compromis entre publicité et abonnements payants ?Si Google monétise davantage l’IA, cela pourrait-il freiner l’innovation en limitant l’accès aux fonctionnalités avancées ? Ou pensez-vous que cela encouragera plutôt le développement de nouvelles technologies ?Comment Google devrait-il gérer l’accès payant à l’IA pour garantir l’équité et l’accessibilité pour tous les utilisateurs ? Quelles mesures pourraient être mises en place ?Parlant de la manière dont l’IA est déjà présente dans nos vies (assistants vocaux, recommandations de contenu, etc.), comment cela pourrait-il changer si certaines fonctionnalités devenaient payantes ?