AI-generated sad girl with piano performs the text of the MIT License pic.twitter.com/h5wdMuNUdm — Riley Goodside (@goodside) April 4, 2024

Suno AI est un outil innovant qui exploite la puissance de l'IA pour générer des chansons en fonction des suggestions de l'utilisateur. Lancé fin 2023, Suno AI propose une approche unique de la technologie audio pilotée par l'IA. Il crée des chansons de 60 secondes, offrant ainsi une plateforme créative et accessible aux utilisateurs pour qu'ils s'engagent dans la création musicale, quelle que soit leur formation musicale. Il se distingue aussi avec sa capacité à améliorer l'apprentissage des langues par le biais de la composition de chansons, offrant une nouvelle façon d'impliquer les étudiants dans l'acquisition des langues.L'essor de l'IA générative a permis l'avènement de systèmes de génération de texte, d'images, de voix, de vidéos et désormais de la musique ou des chansons. L'arrivée d'outils de génération de musiques ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans l'industrie musicale et dans l'écosystème qui l'entoure. Mikey Shulman, titulaire d'un doctorat en physique de Harvard et cofondateur de Suno, suggère qu'à l'avenir, un milliard de personnes payant 10 dollars par mois (soit 120 milliards de dollars par an) pourraient créer des chansons avec Suno. La startup d'IA a signé un accord avec Microsoft lors du lancement fin 2023.Ce partenariat vise à permettre aux utilisateurs de Microsoft Copilot d'utiliser le logiciel Suno pour créer de la musique. Selon ses créateurs, Suno est idéal pour les professeurs de langues et les étudiants qui cherchent des moyens innovants d'intégrer la musique dans l'apprentissage des langues. Il fournit une plateforme permettant aux étudiants de créer des chansons personnalisées dans leur langue cible, favorisant ainsi la créativité et l'engagement. Selon la description du logiciel, il convient également aux enseignants qui cherchent à incorporer de la musique authentique dans une langue donnée pour leurs cours.Suno permet aux utilisateurs de saisir des messages et des descriptions pour générer des chansons personnalisées. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes invites, comme la création d'une chanson joyeuse ou la spécification d'un style de musique. Le modèle d'IA génère ensuite deux variantes de 45 secondes avec "des arrangements instrumentaux originaux" et des paroles chantées par des voix d'IA réalistes. Ce processus simplifie l'écriture de chansons, ce qui permet aux utilisateurs de composer rapidement des chansons. Le site Web de Suno indique qu'il prend en charge une cinquantaine de langues.En coulisses, Suno écrit les paroles et le titre de la chanson, accompagnés d'une image générée par l'IA en guise de pochette. Il propose un choix d'amorces de phrases, de structures de phrases spécifiques, de vocabulaire thématique et d'éléments culturels à incorporer dans les paroles, offrant ainsi des conseils tout en laissant libre cours aux préférences musicales des utilisateurs. Cette approche collaborative offre de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la mémoire et de la prononciation, l'enrichissement du vocabulaire, le renforcement de la grammaire et l'extension des connaissances culturelles.Suno semble ainsi vouloir devenir le Midjourney de la musique. La génération des paroles est gérée par l'API d'OpenAI, mais la génération de la musique et des voix est rendue possible par les modèles d'IA de Suno. Les chansons générées sont souvent impressionnantes, et certaines personnes ont déjà déclaré avoir changé leurs habitudes d'écoute de Spotify à Suno. (Vous pouvez écouter ci-dessus une chanson générée par Suno.) Il permet aux utilisateurs d'utiliser des listes de lecture pour organiser leurs bibliothèques, créer des expériences d'écoute et sauvegarder les chansons que vous avez découvertes sur Suno.Toutefois, il semble que Suno, comme beaucoup d'autres entreprises d'IA générative, entraîne ses modèles sur des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation. Suno n'a pas révélé ce qu'il utilise comme données d'entraînement. Selon les analystes, lorsqu'une entreprise d'IA ne révèle pas ses sources de données d'entraînement, la meilleure chance que l'on a de découvrir ces sources est d'utiliser le modèle qui en résulte et de voir si l'on peut trouver des résultats qui ressemblent à du matériel protégé par le droit d'auteur. Ce dernier est un indicateur fort que ce matériel faisait partie des données d'entraînement.Dans la communauté, certains utilisateurs disent avoir constaté Suno produit régulièrement de la musique qui ressemble étroitement à du matériel protégé par le droit d'auteur. Cela serait vrai pour tous les styles musicaux, les mélodies, les séquences d'accords, les parties instrumentales et les paroles. Cependant, ce type de ressemblance prouve directement qu'il y a une violation du droit d'auteur. Selon les analystes, si un modèle est entraîné sans licence sur un matériel protégé par le droit d'auteur, il y a une violation du droit d'auteur lorsque le modèle génère des copies exactes des données d'entraînement ou non.L'un des investisseurs de Suno aurait déclaré qu'ils n'avaient pas conclu d'accords avec les labels lorsque l'entreprise a démarré (rien n'indique que cela ait changé), qu'ils ont investi dans la startup en sachant parfaitement que les labels et les éditeurs de musique pourraient intenter des poursuites et que l'absence d'hostilité ouverte des fondateurs à l'égard de l'industrie musicale ne signifie pas qu'ils ne seront pas poursuivis en justice. Pris ensemble, ces éléments suggèrent qu'il y a une possibilité que Suno s'entraîne sur du matériel protégé par le droit d'auteur sans le consentement des propriétaires.Les entreprises d'IA générative comptent des millions d'utilisateurs et atteignent des valeurs astronomiques en donnant accès à des modèles d'IA qui permettent de générer du texte, des images, du code, de la parole, etc. Nombre de ces modèles sont entraînés sur d'énormes quantités de travaux protégés par des droits d'auteur, sans autorisation ni paiement. Cette situation a suscité d'importantes réactions négatives. Les créateurs et les entreprises de médias ont intenté des actions en justice et l'opposition à ce que beaucoup considèrent comme une violation massive des droits d'auteur n'a cessé de se faire entendre.Source : Suno AI Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des capacités du modèle de langage Suno AI ?Quels impacts pourrait-il avoir sur l'industrie musicale et l'écosystème qui l'entoure ?Quels sont les préoccupations que pose cet outil de génération de musiques et de chansons ?