Pour ou contre l'utilisation de l'IA pour corriger ? Avantages et inconvénients

Une violation potentielle de la propriété intellectuelle des étudiants

Conclusion

Avantages de l’IA pour l’évaluation des essais :

Automatisation : L’IA peut automatiser certaines tâches de notation, libérant ainsi du temps pour des interactions plus personnalisées avec les étudiants. Rapidité : L’IA peut évaluer un grand nombre d’essais en peu de temps.

Inconvénients et préoccupations éthiques :

Précision : L’IA peut ne pas toujours évaluer correctement la qualité d’un essai, en particulier lorsqu’il s’agit de créativité, d’originalité et de profondeur de réflexion. Plagiat : L’utilisation d’IA pour évaluer les essais peut rendre plus difficile la détection du plagiat. Intégrité académique : Certains estiment que l’utilisation excessive d’IA peut priver les étudiants d’interactions humaines et de mentorat, essentiels à leur expérience éducative. Propriété intellectuelle : Le téléchargement d’essais d’étudiants dans des outils d’IA peut soulever des questions de propriété intellectuelle.



Lorsque Diane Gayeski, professeur de communication stratégique à l'Ithaca College, reçoit une dissertation de l'un de ses étudiants, elle la soumet en partie à ChatGPT, en demandant à l'outil d'IA de la critiquer et de lui suggérer des moyens de l'améliorer. « La meilleure façon de considérer l'IA pour la notation est de la considérer comme un assistant d'enseignement ou un assistant de recherche qui pourrait faire un premier passage... et elle fait un très bon travail à cet égard », a-t-elle déclaré.Elle montre à ses élèves les commentaires de ChatGPT et la façon dont l'outil a réécrit leur essai. « Je leur fais part de ce que je pense de leur introduction et nous en discutons », assure-t-elle. Gayeski demande à sa classe de 15 élèves de faire la même chose : passer leur projet par ChatGPT pour voir où ils peuvent apporter des améliorations.L'émergence de l'IA est en train de remodeler l'éducation, présentant de réels avantages, tels que l'automatisation de certaines tâches afin de libérer du temps pour un enseignement plus personnalisé, mais aussi des risques importants, qu'il s'agisse de problèmes liés à la précision, au plagiat ou au maintien de l'intégrité.Les enseignants comme les élèves utilisent les nouvelles technologies. Un rapport de la société de conseil en stratégie Tyton Partners, parrainé par la plateforme de détection du plagiat Turnitin, révèle que la moitié des étudiants se sont servi des outils d'IA à l'automne 2023. Parallèlement, bien que moins de membres du corps enseignant utilisent l'IA, le pourcentage a augmenté pour atteindre 22 % des membres du corps enseignant à l'automne 2023, contre 9 % au printemps 2023.Les enseignants se tournent vers des outils et des plateformes d'IA - tels que ChatGPT, Writable, Grammarly et EssayGrader - pour les aider à corriger les copies, à rédiger des commentaires, à élaborer des plans de cours et à créer des devoirs. Ils utilisent également ces outils en plein essor pour créer des quiz, des sondages, des vidéos et des éléments interactifs afin d'améliorer les attentes en classe. Les étudiants, quant à eux, s'appuient sur des outils tels que ChatGPT et Microsoft CoPilot - qui est intégré dans Word, PowerPoint et d'autres produits.Mais si certaines écoles ont élaboré des politiques sur la manière dont les élèves peuvent ou ne peuvent pas utiliser l'IA pour leurs travaux scolaires, beaucoup n'ont pas de lignes directrices à l'intention des enseignants. La pratique consistant à utiliser l'IA pour rédiger des commentaires ou noter des devoirs soulève également des questions d'ordre éthique. Les parents et les étudiants qui dépensent déjà des centaines de milliers de dollars en frais de scolarité peuvent se demander si une boucle de rétroaction sans fin de contenus générés et notés par l'IA à l'université vaut la peine d'y consacrer du temps et de l'argent.« Si les enseignants l'utilisent uniquement pour noter et que les étudiants l'utilisent uniquement pour produire un produit final, cela ne fonctionnera pas », a déclaré Gayeski.Selon Dorothy Leidner, professeur d'éthique des affaires à l'université de Virginie, l'utilisation de l'IA par les enseignants dépend de nombreux facteurs, notamment en ce qui concerne la notation. Si la matière testée dans une classe nombreuse est essentiellement constituée de connaissances déclaratives - c'est-à-dire qu'il y a clairement une bonne et une mauvaise réponse - alors un enseignant qui note à l'aide de l'IA « pourrait même être supérieur à un enseignant humain ». L'IA permettrait aux enseignants de corriger les copies plus rapidement et de manière plus cohérente, et d'éviter la fatigue ou l'ennui, a-t-elle ajouté.Toutefois, Leidner a fait remarquer que lorsqu'il s'agit de classes plus petites ou de devoirs dont les réponses sont moins définitives, la notation devrait rester personnalisée afin que les enseignants puissent fournir des commentaires plus spécifiques et apprendre à connaître le travail d'un élève et, par conséquent, ses progrès au fil du temps. « L'enseignant doit être responsable de la notation, mais il peut confier une partie de cette responsabilité à l'intelligence artificielle », a-t-elle déclaré.Elle a suggéré aux enseignants d'utiliser l'IA pour examiner certains paramètres - tels que la structure, l'utilisation de la langue et la grammaire - et d'attribuer une note numérique en fonction de ces chiffres. Mais les enseignants devraient ensuite noter eux-mêmes les travaux des élèves en recherchant la nouveauté, la créativité et la profondeur de la réflexion.Leslie Layne, qui a enseigné les meilleures pratiques de ChatGPT dans son atelier d'écriture à l'université de Lynchburg en Virginie, a déclaré qu'elle voyait les avantages pour les enseignants, mais aussi les inconvénients. « L'utilisation d'un feedback qui ne vient pas vraiment de moi semble un peu court-circuiter cette relation », a-t-elle déclaré.Elle considère également que le téléchargement du travail d'un élève sur ChatGPT est une « énorme considération éthique » et une violation potentielle de leur propriété intellectuelle. Les outils d'IA tels que ChatGPT utilisent ces entrées pour former leurs algorithmes sur tout, des modèles de discours à la façon de faire des phrases, en passant par les faits et les chiffres.Le professeur d'éthique Leidner s'est dit d'accord, affirmant que cela devrait être particulièrement évité pour les thèses de doctorat et les mémoires de maîtrise, car l'étudiant pourrait espérer publier son travail. « Il ne serait pas correct de télécharger le matériel dans l'IA sans que les étudiants en soient informés à l'avance », a-t-elle déclaré. « Et peut-être que les étudiants devraient donner leur consentement ».Certains enseignants s'appuient sur un logiciel appelé Writable qui utilise ChatGPT pour aider à noter les devoirs, mais qui est "tokenisé", c'est-à-dire que les dissertations ne contiennent aucune information personnelle et ne sont pas partagées directement avec le système. Les enseignants téléchargent les essais sur la plateforme, qui a récemment été rachetée par la société d'éducation Houghton Mifflin Harcourt, qui propose ensuite des commentaires aux élèves.D'autres éducateurs utilisent des plateformes telles que Turnitin, qui se targuent d'outils de détection du plagiat, pour aider les enseignants à identifier les devoirs rédigés par ChatGPT et d'autres IA. Mais ces types d'outils de détection sont loin d'être infaillibles ; OpenAI a fermé son propre outil de détection de l'IA l'année dernière en raison de ce que l'entreprise a appelé un « faible taux de précision ».L’utilisation de l’intelligence artificielle pour évaluer les essais suscite des débats et soulève des questions éthiques dans le domaine de l’éducation. Voici un aperçu des avantages, des inconvénients liés à cette pratique :En fin de compte, l’utilisation de l’IA pour évaluer les essais est un domaine en évolution, et il est essentiel de trouver un équilibre entre efficacité, précision et intégrité académique. Les enseignants et les établissements doivent réfléchir soigneusement aux implications éthiques et aux meilleures pratiques pour garantir une évaluation équitable et de haute qualité.Source : rapport GenAI in Higher Education Comment pouvons-nous garantir que les outils d’IA générative ne compromettent pas l’intégrité académique des travaux des étudiants ? Quelles mesures devraient être mises en place pour prévenir la tricherie et le plagiat lorsque les étudiants utilisent des outils de GenAI pour rédiger leurs devoirs ?La GenAI peut-elle stimuler la créativité des étudiants ou risque-t-elle de les encourager à simplement reproduire des modèles existants ? Comment pouvons-nous encourager l’utilisation créative de la GenAI tout en maintenant des normes d’originalité ?Pensez-vous que l’IA est plus objective que les enseignants humains lorsqu’il s’agit d’évaluer des essais ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment l’utilisation de l’IA pour évaluer les essais peut-elle affecter l’apprentissage des étudiants ? Est-ce positif ou négatif ?Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre l’efficacité (évaluation rapide) et la qualité (évaluation précise) lors de l’utilisation de l’IA pour noter les essais ?Êtes-vous à l’aise avec l’idée que votre essai soit évalué par une machine ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles mesures devraient être prises pour garantir la transparence des algorithmes d’évaluation des essais ? Qui devrait être responsable en cas d’erreur ?À quoi pourrait ressembler l’enseignement supérieur lorsque la GenAI sera pleinement intégrée dans les salles de classe ?Quelles compétences devraient être développées chez les étudiants pour qu’ils puissent tirer parti de ces outils de manière responsable et innovante ?